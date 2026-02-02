Perú

Keiko Fujimori afirma que recibir dinero en efectivo para financiar su campaña fue “un error administrativo”

La candidata al fujimorismo consideró que las investigaciones a diferentes líderes políticos dañaron la democracia del Perú

Guardar
Keiko Fujimori apunta contra la Fiscalía por investigar financiamiento electoral
Keiko Fujimori criticó la investigación a la que fue sometida por haber recibido aportes de distintas empresas para financiar sus campañas políticas de 2011 y 2016. Según la resolución del Tribunal Constitucional que dispuso el archivo definitivo del caso Cócteles, estos aportes no constituyen delito.

En ese contexto, Fujimori Higuchi cuestionó el trabajo del Ministerio Público por las investigaciones iniciadas en su contra y contra otros líderes políticos.

No obstante, tras el extenso proceso judicial que afrontó, la lideresa fujimorista hizo una reflexión y reconoció que sí cometió un error al recibir dinero en efectivo para sus campañas, aunque reiteró que ello no configura ningún ilícito penal.

“Después de toda la persecución absolutamente injusta por la que hemos atravesado, 40 personas vinculadas a Fuerza Popular, pues ahora entiendo el temor de los empresarios. Puede... Sí, ha habido un error administrativo, pero jamás ha habido un tema penal”, respondió en entrevista con Milagros Leiva.

FOTO ARCHIVO: Keiko Fujimori, líder
FOTO ARCHIVO: Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, asiste a una rueda de prensa con su abogada Giulliana Loza después de que un juez desestimara el caso "Cocteles" contra Fujimori, en Lima, Perú, 20 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Asimismo, reconoció que desde hace tiempo no mantiene contacto con el empresario Dionisio Romero, uno de sus financistas, y señaló que actualmente el partido busca el respaldo de la ciudadanía “puerta por puerta”.

La responsabilidad del Ministerio Público

La candidata de Fuerza Popular también cuestionó las investigaciones del Ministerio Público iniciadas contra distintos líderes políticos por el financiamiento de campañas electorales. Según indicó, a nivel internacional este tipo de aportes no es considerado un delito y diversos analistas han criticado la apertura de estos procesos.

En esa línea, mencionó al expresidente Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido, y a Luis Castañeda Lossio, quien falleció a causa de un cáncer mientras afrontaba un proceso judicial.

Ministerio Público entrega a la
Ministerio Público entrega a la familia los teléfonos de Alan García incautados por el caso Lava Jato. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para la lideresa fujimorista, estos procesos contra distintas figuras políticas terminaron debilitando la democracia.

“Pero no es el caso de otros líderes políticos. Y eso tenemos que lamentarlo y eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Que se utilicen decenas de funcionarios del Ministerio Público para perseguir políticamente en vez de perseguir el delito y a los delincuentes, eso es inaceptable y eso hay que lamentarlo”, remarcó.

¿Qué pasó con el caso Cócteles?

El denominado caso Cócteles comprendió una investigación dirigida contra la lideresa de Fuerza Popular y la propia organización política, proceso que fue recientemente archivado tras una decisión del Tribunal Constitucional. En su fallo, el TC concluyó que la recepción de aportes para campañas electorales no configura, por sí misma, un delito, dejando sin sustento la imputación por lavado de activos formulada por el fiscal José Domingo Pérez.

Sin embargo, el Ministerio Público no dio por cerrado el caso y presentó un recurso contra lo resuelto por el Tribunal. Será ahora la Corte Suprema la instancia encargada de determinar si se mantiene el archivo dispuesto o si corresponde que la investigación continúe.

Caso Cocteles. Jose Domingo Perez
Caso Cocteles. Jose Domingo Perez en novena audiencia virtual. (Justicia TV)

En este escenario, el fiscal Pérez Gómez, quien condujo inicialmente el proceso, se encuentra suspendido de manera temporal, motivo por el cual fue otro representante del Ministerio Público el que asumió la presentación de la reconsideración.

Así, aunque el expediente se encuentra actualmente archivado, el futuro del caso Cócteles sigue sujeto a una decisión judicial definitiva que establecerá si el proceso queda cerrado o si vuelve a activarse.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerza PopularFujimorismoMinisterio PúblicoCaso Cóctelesperu-politica

Más Noticias

María Pía Copello se pronuncia por cuestionamientos a la fortuna de su esposo y su familia: “No tenemos nada que temer”

La conductora de Sin+ Que Decir estrenó su programa defendiéndose de los ataques en contra de su familia, luego de varias semanas de críticas

María Pía Copello se pronuncia

Universitario consolida su liderato en la Liga Peruana de Vóley: resultados de todos partidos en la fecha 4 del torneo

Universitario de Deportes se consolidó como líder absoluto de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a Regatas Lima en la cuarta fecha de la segunda etapa, en una jornada marcada por duelos vibrantes y cambios clave en la tabla de posiciones

Universitario consolida su liderato en

Lluvias en Perú: Indeci alerta por posible desbordes de ríos Pisco y Cañete, tras llegar al umbral rojo

Las autoridades nacionales emitieron una advertencia tras registrar un aumento significativo en los caudales de varios ríos principales del país, lo que pone en situación vulnerable a numerosos centros poblados en distintas zonas

Lluvias en Perú: Indeci alerta

Matrícula digital 2026: cómo revisar el estado de tu solicitud y subsanar observaciones en línea

El Ministerio de Educación ya se encuentra en la etapa de revisión de las solicitudes, por lo que estos días serán claves para la asignación de las vacantes

Matrícula digital 2026: cómo revisar

Ciro Castillo anuncia su regreso al Gobierno Regional del Callao, pero seguridad no permite su ingreso

Un mes luego de pasar a la clandestinidad, el gobernador del Callao anunció su regreso al cargo pese a que no se le permitió el ingreso a la sede del Gobierno Regional

Ciro Castillo anuncia su regreso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciro Castillo anuncia su regreso

Ciro Castillo anuncia su regreso al Gobierno Regional del Callao, pero seguridad no permite su ingreso

Keiko Fujimori vuelve a amenazar al fiscal Domingo Pérez: “(Va a terminar) No solamente preso”

José Jerí se reúne con motociclistas por norma que prohíbe pasajeros en sus vehículos

Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

Ciro Castillo podría ser vacado: Consejo Regional define su futuro

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes apareció como madrina

Melissa Paredes apareció como madrina en el estreno de ‘América Hoy’ 2026

Erick Elera se va de ‘Mande quien Mande’ a solo dos semana de estreno: “La chamba no es sencilla”

Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos

Melcochita confirma su separación de Monserrat Seminario y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

DEPORTES

“El fútbol peruano se va

“El fútbol peruano se va al car…”: Pablo Lavandeira estalló contra el arbitraje en el inicio de la Liga 1 2026

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en otro equipo de la Bundesliga

Caín Fara reconoce la exigencia en Universitario: “El equipo viene de salir tricampeón, hay mucha responsabilidad”

Universitario inscribió a Williams Riveros como extranjero ante demora en su nacionalización: “No podemos depender de un tercero”

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato