Keiko Fujimori afirmó que la criminalidad “explotó” en 2017, pero las cifras oficiales lo desmienten

La criminalidad no estalló en 2017. Pese a que Keiko Fujimori aseguró que ese año marcó el inicio de una “explosión” del delito en el país, las estadísticas oficiales y el análisis de especialistas en seguridad pública muestran un escenario distinto: ni los homicidios ni la victimización registraron un salto abrupto en ese periodo. Por el contrario, varios indicadores evidencian estabilidad e incluso una reducción en algunos delitos.

El domingo 25 de enero, durante su participación en el programa Fuego Cruzado de ATV, la candidata presidencial por Fuerza Popular sostuvo:

“Si es que vemos la estadística de la criminalidad, la criminalidad explotó en el año 2017 con la apertura de las fronteras. Y el descontrol en ese momento es cuando llegó”.

Con la expresión “apertura de las fronteras”, Fujimori aludió al ingreso de población migrante venezolana al país. Sin embargo, las cifras oficiales no respaldan que 2017 haya sido un punto de inflexión en el aumento de la criminalidad.

¿Qué dicen las cifras sobre la criminalidad?

Según explicó a PerúCheck Noam López, investigador especializado en seguridad ciudadana, existen dos indicadores que permiten medir de manera consistente la criminalidad en el Perú: la tasa de homicidios y la encuesta de victimización. Otras estadísticas, como las denuncias policiales, presentan altos niveles de subregistro y no reflejan con precisión la magnitud real del delito.

De acuerdo con la encuesta de victimización, en 2017 el porcentaje de personas que reportó haber sido víctima de algún delito descendió, pasando de 29 % en 2016 a 26 % en 2017, es decir, una reducción de tres puntos porcentuales. Lejos de una “explosión”, el dato muestra una caída en la percepción y experiencia directa de delitos.

La tendencia ascendente recién aparece varios años después. Los registros indican que la victimización comienza a incrementarse a partir de 2022, no en 2017.

Gráfico de evolución de la victimización desde 2014 al 2025 en Perú. Fuente: PerúCheck.pe

Homicidios: sin salto abrupto en 2017

Los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) refuerzan esta conclusión. La tasa de homicidios —medida como muertes dolosas por cada 100 mil habitantes— pasó de 7.7 en 2016 a 7.8 en 2017, un aumento marginal de apenas 0.1 puntos, equivalente a 53 muertes más en todo el país.

En comparación, entre 2014 y 2016 la tasa de homicidios aumentó en 0.5 puntos, un crecimiento mayor al observado en 2017. Tras ese año, las cifras incluso muestran una tendencia a la baja, alcanzando su nivel más bajo en 2020, con una tasa de 5.8 durante la pandemia de la Covid-19.

Gráfico de muertes dolosas entre 2011 y 2025. Fuente: PerúCheck.pe

La posición de los especialistas

Ricardo Valdés, exministro del Interior, explicó al citado medio que alrededor de 2016 y 2017 la criminalidad no se disparó, sino que mostró una reducción sostenida:

“A partir de 2016, 2017, empieza a producirse una disminución de la victimización que se ha sostenido. Recién a partir del año 2021 se produce un incremento”.

En la misma línea, Noam López sostuvo que, al revisar los datos entre 2013 y 2020, no se observa una variación abrupta o vertiginosa en la criminalidad. Por ello, concluyó que la afirmación de Keiko Fujimori “no tiene respaldo estricto en los datos”.

El aumento de denuncias no prueba una explosión del delito

Es cierto que las denuncias policiales registraron un incremento en 2017. Ese año se contabilizaron alrededor de 400 mil denuncias, un 12 % más que en 2016. No obstante, este indicador no mide adecuadamente la criminalidad debido al subregistro.

López ilustró esta limitación con un ejemplo concreto: mientras Osiptel estima que se roban aproximadamente 1.7 millones de celulares al año, el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) apenas registra unos 65 mil casos en ocho años, lo que representa solo el 0.5 % del total estimado.

Gráfico de denuncias por comisión de delito entre 2011 y 2024 en Perú. Fuente: PerúCheck.pe

Criminalidad, migración y discurso político

La afirmación de Keiko Fujimori se suma a una narrativa recurrente en el contexto electoral. La mencionada publicación advirtió anteriormente que otros candidatos también han difundido datos falsos sobre la supuesta presencia masiva de “delincuentes venezolanos” en el país.

En 2016, Ngaire Woods, profesora de gobernanza económica global en la Universidad de Oxford, advirtió que en periodos electorales la xenofobia suele ser utilizada como una herramienta política para canalizar el miedo y la frustración ciudadana hacia réditos electorales rápidos.

En ese sentido, la criminalidad no “explotó” en 2017, como afirmó Keiko Fujimori. Los datos oficiales de homicidios y victimización muestran que ese año no representó un quiebre en la tendencia delictiva y, en algunos casos, evidenció una reducción. Los especialistas consultados coinciden en que el incremento significativo de la criminalidad se produce recién a partir de 2021. Por estas razones, PerúCheck calificó la afirmación de la candidata como falsa.