Gamers peruanos podrán disfrutar de Resident Evil 4 Remake y Village con doblaje latino: así puedes activarlo

Resident Evil 4 Remake y Village ya cuentan con doblaje en español latino: cómo activarlo en Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Los gamers peruanos de la popular saga Resident Evil ya pueden acceder oficialmente al doblaje completo en español latino en Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village, una actualización largamente esperada por la comunidad de la región. Capcom confirmó que esta opción de idioma ya se encuentra disponible mediante una actualización gratuita, lo que permite experimentar ambas historias con voces adaptadas al público latinoamericano a lo largo de toda la campaña principal.

La incorporación del doblaje latino no implica cambios en el contenido ni en la jugabilidad de los títulos, pero sí representa una mejora directa en la experiencia narrativa. Al escuchar los diálogos en español latino, los jugadores pueden seguir con mayor claridad el desarrollo de la historia, los matices emocionales de los personajes y las situaciones de tensión propias del survival horror, uno de los sellos más reconocibles de la franquicia.

Resident Evil 4 Remake, de Capcom.

Anuncio oficial y actualización

La confirmación de esta novedad llegó a través de Capcom Latinoamérica, que informó que tanto Resident Evil 4 Remake (2023) como Resident Evil Village ya pueden jugarse con voces en español latino desde este momento. Según la compañía, el doblaje se aplica a toda la campaña principal de ambos juegos y forma parte de una actualización gratuita que no requiere compras adicionales ni descargas independientes fuera de la actualización regular del título.

Este anuncio responde a una demanda sostenida de los jugadores de la región, quienes durante años solicitaron una localización de voz completa para la saga. Con esta decisión, Capcom amplía el acceso lingüístico a dos de sus entregas más recientes y refuerza su estrategia de acercamiento a los mercados latinoamericanos, donde la franquicia cuenta con una base de seguidores consolidada.

Capcom habilita doblaje latino en Resident Evil 4 Remake y Village para jugadores. (Foto: X/@Capcom)

Experiencia de juego

El doblaje latino está presente en todas las escenas narrativas, diálogos durante la exploración y momentos clave de la historia, tanto en Resident Evil 4 Remake como en Resident Evil Village. En el caso del remake, la interpretación de Leon S. Kennedy adquiere un tono más cercano para el público latino, mientras que en Village las voces refuerzan la atmósfera de tensión constante que acompaña el recorrido de Ethan Winters.

Si bien la actualización no introduce nuevas mecánicas ni altera el ritmo del juego, su principal aporte está en la inmersión. Escuchar las voces en español latino facilita la comprensión de la trama y permite que los jugadores se concentren plenamente en la exploración, el combate y la resolución de puzles, sin depender de subtítulos para seguir la historia.

¿Cómo activar el doblaje en español latino?

Para habilitar el doblaje en español latino en cualquiera de los dos juegos, los usuarios deben seguir estos pasos:

Actualizar el juego a la versión más reciente disponible en la plataforma correspondiente. Ingresar al menú principal y acceder a Opciones. Seleccionar el apartado Idioma o Audio, según el título. Elegir Español (Latinoamérica) en la opción de voces. Aplicar los cambios y reiniciar la partida si el sistema lo solicita.

Una vez completado el proceso, todos los diálogos se reproducirán automáticamente con el nuevo doblaje durante la partida.

25/09/2023 Imagen de recurso de Resident Evil 4. Capcom ve en los videojuegos para teléfonos móviles el impulso que necesita para cumplir con sus estrategias de crecimiento, que no incluyen ni venderse a otras empresas y adquirir ellos a terceros externos. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CAPCOM

Resident Evil 4 Remake: historia y jugabilidad

Resident Evil 4 Remake presenta una versión modernizada del clásico lanzado originalmente en 2005. La historia sigue a Leon S. Kennedy, agente del gobierno de Estados Unidos, enviado a una zona rural de Europa con la misión de rescatar a Ashley Graham, la hija del presidente, secuestrada por la secta conocida como Los Iluminados. La relación entre ambos personajes es uno de los ejes narrativos del juego y ha sido reforzada en esta nueva versión.

En términos de jugabilidad, el remake combina acción en tercera persona con un enfoque más estratégico. El manejo de recursos, el uso del entorno, el combate cuerpo a cuerpo y la administración de la munición son elementos clave. La campaña principal tiene una duración aproximada de entre 15 y 20 horas, dependiendo del estilo de juego, y está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y PC a través de Steam.

La demo mostrará parte del inicio del juego. (Capcom)

Resident Evil Village: historia y plataformas

Por su parte, Resident Evil Village continúa la historia de Ethan Winters, quien se adentra en un pueblo europeo aislado para encontrar a su hija Rosemary, secuestrada en circunstancias misteriosas. A diferencia de otras entregas, el relato se construye desde la perspectiva de un padre que actúa por desesperación, enfrentándose a distintas amenazas que dominan zonas específicas del pueblo.

El juego apuesta por el survival horror en primera persona, con exploración, puzles y combates donde los recursos son limitados y las decisiones del jugador resultan determinantes. La campaña tiene una duración estimada de entre 10 y 12 horas y está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Steam) y Nintendo Switch mediante versión en la nube. Con el doblaje latino ya activo, los jugadores peruanos pueden recorrer esta historia completa en su idioma desde el inicio hasta el final.

Resident Evil Village | MN Newsletter 800x500