Crónologia de Resident Evil: cómo es el orden de los juegos y películas de esta saga antes de jugar Requiem

Resident Evil Requiem llega 27 de febrero de 2026a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. (Capcom)

La franquicia Resident Evil, creada por Capcom en 1996, ha construido una de las narrativas más extensas y complejas del género survival horror. A pocas semanas del lanzamiento de Resident Evil Requiem (27 de febrero de 2026) vale la pena hacer un recorrido por el orden de todos los juegos y películas importantes.

Cómo es el inicio de la saga de Resident Evil

La historia arranca el 23 de julio de 1998, cuando el equipo Bravo de S.T.A.R.S. es enviado a investigar asesinatos en la región montañosa de Arklay. Los sucesos de Resident Evil Zero revelan los orígenes del Virus-T, desarrollado por el doctor James Marcus y Oswell E. Spencer, y el inicio de la pesadilla biológica. Rebecca Chambers y el convicto Billy Coen descubren el alcance de los experimentos y enfrentan criaturas que marcan el tono del resto de la saga.

Al día siguiente, el equipo Alpha de S.T.A.R.S. entra en escena con Resident Evil, trasladando la acción a la Mansión Spencer. Allí, Chris Redfield, Jill Valentine y sus compañeros descubren la implicación de la Umbrella Corporation en la creación del Virus-T y enfrentan la traición de Albert Wesker.

El Virus-T y la implicación de Umbrella Corporation en la saga de Resident Evil establecen las bases del conflicto bioterrorista desde Resident Evil Zero y la Mansión Spencer.

La base de lo que es Resident Evil

Apenas dos meses después de la caída de la Mansión Spencer, el brote del Virus-T se extiende a Raccoon City. Resident Evil 3 Remake sitúa a Jill Valentine enfrentando la amenaza del Nemesis, mientras intenta escapar de una ciudad plagada de zombis y armas biológicas.

Simultáneamente, Resident Evil 2 Remake narra la llegada de Leon S. Kennedy y Claire Redfield a la ciudad, su encuentro con Sherry Birkin y los horrores del laboratorio NEST.

En este periodo también se ubica Resident Evil Outbreak, donde otros ciudadanos como la periodista Alyssa Ashcroft luchan por sobrevivir y documentar los crímenes de Umbrella.

Historia de Resident Evil más allá de las bases

Tres meses después, Resident Evil: Code Veronica X traslada a Claire Redfield a una prisión en una isla controlada por la familia Ashford, donde el Virus T-Veronica se convierte en la nueva amenaza. Chris Redfield, tras reencontrarse con su hermana y el resurgido Wesker, jura acabar con Umbrella. La mejor forma de revivir esta etapa es a través del remaster HD disponible en consolas modernas.

Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Revelations exploran nuevas amenazas como el parásito Las Plagas y el Virus T-Abyss en misiones internacionales. (PlayStation)

La cronología avanza hasta el otoño de 2004 con Resident Evil 4 Remake, donde Leon S. Kennedy, ahora agente gubernamental, se enfrenta al parásito Las Plagas en España durante una misión para rescatar a la hija del presidente.

La expansión del bioterrorismo: Revelations, África y nuevas organizaciones

En 2005, Resident Evil Revelations reúne a Chris y Jill en una investigación sobre el Virus T-Abyss y la organización Il Veltro, cimentando la fundación de la BSAA (Bioterrorism Security Assessment Alliance). El desarrollo de armas biológicas se globaliza y nuevos actores entran en juego.

Dos años después, en el contenido adicional de Resident Evil 5: Perdido en un mar de pesadillas, Chris y Jill buscan al fundador de Umbrella, Oswell E. Spencer, y enfrentan a un Wesker cada vez más poderoso. Posteriormente, en Resident Evil 5, Chris viaja a África junto a Sheva Alomar para detener el tráfico de armas biológicas y descubrir que Jill sigue viva, aunque bajo control mental.

En 2011, Resident Evil Revelations 2 presenta a Claire Redfield en una isla-prisión dominada por Alex Wesker, quien ejecuta su propio proyecto de manipulación genética. El juego alterna las perspectivas de Claire y Barry Burton, cuyo rescate a su hija Moria agrega dramatismo y profundidad a la narrativa.

Resident Evil 6 es considerado uno de los peores juegos de la saga, especialmente por su final y extensión.

Resident Evil 6 abarca los años 2012 y 2013 con múltiples campañas que entrelazan los destinos de Leon, Chris, Ada Wong y el recién introducido Jake Muller, hijo de Wesker. El surgimiento de Neo-Umbrella, el Virus-C y la proliferación de ataques bioterroristas llevan la saga a una escala nunca antes vista, si bien muchos consideran este episodio como el más caótico en la línea argumental.

El orden de las películas canónicas y miniseries

La cronología de Resident Evil no se limita a los videojuegos. Entre los títulos recomendados para entender la historia antes de Requiem se encuentran varias películas de animación, todas canónicas:

Resident Evil: Degeneración (2008)

Resident Evil: La maldición

Resident Evil: Vendetta

Resident Evil: Death Island

Además, la miniserie Resident Evil: Oscuridad infinita, disponible en Netflix, expande el trasfondo de Leon y Claire tras los sucesos de Raccoon City.

El renacimiento de Resident Evil y su terror

En 2017, la saga experimenta un giro con Resident Evil 7, presentando a Ethan Winters en una búsqueda desesperada de su esposa en Louisiana. Los Baker, infectados por el moho, y la aparición de Eveline, una nueva arma biológica, introducen una trama diferente pero relacionada con los experimentos previos de Umbrella.

Resident Evil 7 y Village reinventan el terror con Ethan Winters enfrentando horrores familiares en Louisiana y Europa del Este, cerrando el ciclo con la conexión Umbrella.

Cuatro años después, Resident Evil Village lleva la acción a Europa del Este, donde Ethan enfrenta a la carismática Lady Dimitrescu y a Madre Miranda. La revelación de que Miranda inspiró a Oswell E. Spencer y el logo de Umbrella cierra el círculo de la saga, mientras la hija de Ethan, Rose, adquiere protagonismo en el DLC “Sombras de Rose”, ambientado en 2037.

Orden cronológico de todo Resident Evil

Resident Evil 0 (Origins Collection)

Resident Evil (Origins Collection)

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 3 Remake

Resident Evil: Code Veronica X

Resident Evil 4 Remake (con Separate Ways)

Resident Evil Revelations

Resident Evil Degeneración (película)

Resident Evil: Oscuridad infinita (miniserie)

Resident Evil 5

Resident Evil: La maldición (película)

Resident Evil Revelations 2

Resident Evil 6

Resident Evil: Vendetta (película)

Resident Evil: Death Island (película)

Resident Evil 7

Resident Evil: Village

Resident Evil Village: Sombras de Rose (DLC)