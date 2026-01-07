Gokú y Vegeta en Lima: Mario Castañeda y René García, las voces de Dragon Ball, estarán en la feria Manya Coleccionables

Los reconocidos actores de doblaje regresan a la capital peruana como invitados estelares de uno de los eventos más grandes del coleccionismo, prometiendo actividades y encuentros inolvidables para todos los fans del anime y la cultura pop (Difusión)

La cultura del anime tendrá uno de sus encuentros más esperados del verano con la llegada a Lima de Mario Castañeda y René García, actores de doblaje que marcaron a generaciones como las voces de Gokú y Vegeta en Dragon Ball.

Ambos participarán en la feria Manya Coleccionables, evento que se realizará del 16 al 18 de enero y que vuelve con una edición ampliada tras más de dos años de presencia en el circuito local.

La cita se desarrollará con ingreso libre en su nuevo local del jirón Washington, frente al Centro Cívico, y reunirá a fanáticos del coleccionismo, el anime y la cultura pop en un espacio que combina exhibiciones, actividades temáticas y encuentros con figuras emblemáticas del doblaje latinoamericano.

Las voces que marcaron a Dragon Ball llegan al Perú

El doblaje que definió a Dragon Ball en Latinoamérica tendrá presencia en Lima con Mario Castañeda y René García, figuras clave en la construcción sonora del anime más popular. (Difusión)

Mario Castañeda es ampliamente reconocido en América Latina por interpretar a Gokú en su etapa adulta, un personaje central en Dragon Ball, serie japonesa creada por Akira Toriyama que se convirtió en uno de los fenómenos culturales más influyentes del anime a nivel global. Su voz acompañó batallas, transformaciones y momentos clave que consolidaron al personaje como símbolo de perseverancia y fuerza.

Junto a él llegará René García, quien dio vida a Vegeta, uno de los personajes más complejos y populares de la saga. Su registro vocal ayudó a construir la identidad del príncipe de los saiyajin, marcado por el orgullo, la rivalidad y la evolución constante a lo largo de la historia. García también cuenta con una trayectoria amplia en el doblaje latinoamericano, con interpretaciones recordadas en producciones animadas de distintas generaciones.

La presencia de ambos actores en Lima genera expectativa entre seguidores que crecieron escuchando sus voces en televisión y que hoy mantienen vigente ese vínculo a través de convenciones, ferias y encuentros especializados. Su participación en Manya Coleccionables permitirá un acercamiento directo con el público, en un contexto que celebra no solo a Dragon Ball, sino al doblaje como parte esencial de la experiencia audiovisual en la región.

Manya Coleccionables y el universo del fandom

Con más de 80 tiendas y propuestas para todas las edades, Manya Coleccionables vuelve a Lima como punto de encuentro para coleccionistas y seguidores del anime. (Difusión)

La feria Manya Coleccionables se ha consolidado como un espacio dedicado al coleccionismo y la cultura pop, con más de dos años en el mercado local. En esta edición, el evento reunirá a más de 80 tiendas especializadas que ofrecerán juguetes, figuras y artículos de distintas épocas, vinculados a franquicias como Dragon Ball, Marvel, Star Wars, Pokémon y diversas series de anime.

Además del área comercial, la programación incluye exhibiciones temáticas que apuntan a públicos diversos. Entre ellas destaca la presentación del tanque felino de ThunderCats, que se mostrará por primera vez en Lima, así como muestras de piezas vintage pertenecientes a coleccionistas peruanos reconocidos dentro del circuito.

El evento también incorpora actividades de entretenimiento que amplían la experiencia más allá de la compra y exhibición. Se ha anunciado una guerra de botargas en un ring profesional, la participación del Club Ultraman y una exhibición especial dedicada a Barbie, a cargo de Barbie Glam Perú. A ello se suma una zona de airsoft y subastas de juguetes cuyo precio base partirá desde un sol, una propuesta que busca atraer tanto a coleccionistas experimentados como a visitantes ocasionales.

Actividades, cosplay y cultura anime en escena

La programación de Manya Coleccionables apuesta por la participación del público con concursos, presentaciones en vivo y actividades inspiradas en el anime clásico. (Difusión)

La agenda de Manya Coleccionables se completa con una serie de concursos y presentaciones que apelan directamente a la creatividad del público. Entre las actividades anunciadas figuran competencias de cosplay, dinámicas temáticas inspiradas en Dragon Ball, concursos de canto vinculados al anime y presentaciones de bandas que interpretan repertorio asociado a series animadas.

Estas propuestas buscan recrear el ambiente de las convenciones internacionales, adaptadas al contexto local y con énfasis en la interacción directa entre asistentes. La presencia de Mario Castañeda y René García se integra a este esquema como uno de los principales atractivos, en un evento que pone en valor el papel de las voces detrás de personajes icónicos.

Dragon Ball, como eje simbólico de esta edición, ocupa un lugar central dentro del imaginario del anime en América Latina. La serie no solo introdujo conceptos narrativos y estéticos que influyeron en producciones posteriores, sino que también consolidó una comunidad de seguidores activa y transversal, que hoy se expresa en ferias, colecciones y encuentros presenciales.