Leon S. Kennedy regresará en Resident Evil 9: Requiem: por qué la apariencia de este personaje dará de qué hablar

Esta nueva entrega del juego es coprotagonizada por Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy. (Capcom)

Se confirmó la fecha de lanzamiento de Resident Evil 9: Requiem para el 27 de febrero de 2026. El videojuego estará disponible en varias consolas, entre ellas Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Capcom, empresa detrás del juego, destacó la presencia del personaje Leon S. Kennedy.

El director de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, explicó en una entrevista con Automaton-Media que el equipo invirtió mucho tiempo en asegurar que Leon resultara un personaje con apariencia atractiva.

Para lograrlo, recibieron numerosas sugerencias de las empleadas de Capcom, con el objetivo de perfeccionar ese enfoque.

“Hemos dedicado mucho tiempo a pulir el aspecto visual de Leon. Leon cuenta con muchos seguidores dentro de Capcom y, en especial, las mujeres fueron muy estrictas al revisar su diseño. Señalaban incluso los detalles más sutiles, como las arrugas en su cuello. Cuando mencioné esta anécdota hace un tiempo, una fan me dijo: ‘Las desarrolladoras de Capcom hicieron un trabajo excelente’”, señaló Koshi Nakanishi.

El equipo detrás del juego invirtió mucho tiempo en pulir la apariencia de Leon S. Kennedy. (Capcom)

Qué más se conoce sobre Leon S. Kennedy en Resident Evil 9: Requiem

En Resident Evil 9: Requiem, Leon S. Kennedy regresa como uno de los protagonistas más destacados de la saga.

El equipo de PlayStation tuvo acceso anticipado al juego y compartió detalles sobre las novedades en las opciones de combate de Leon, comparándolas con títulos previos como Resident Evil 2 (2019) y Resident Evil 4 (2023).

Las secciones en las que el jugador controla a Leon se caracterizan por el combate intenso y la gestión improvisada de multitudes, elementos que definieron la experiencia de RE4. Leon cuenta con un arsenal variado, incluyendo su pistola Alligator Snapper y la escopeta de acción de bombeo MSBG 500.

Para la nueva entrega de Resident Evil pierde su apariencia juvenil que lo caracterizaba. (Capcom)

El almacenamiento de Leon utiliza un estuche con cuadrícula de 7 x 10, similar al sistema de inventario visto en Resident Evil 4. Esta mecánica permite organizar, rotar y ordenar automáticamente armas y equipo, facilitando la gestión de recursos.

El hacha de Leon está diseñada para ejecutar remates contundentes durante el combate, mientras que la cuña adaptada como arma permite realizar derribos sigilosos, inspirados en las tácticas encubiertas del remake de RE4, activados al agacharse con el botón R3.

De qué trata Resident Evil 9: Requiem

Resident Evil 9: Requiem es la nueva entrega de la saga desarrollada por Capcom, cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de febrero de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows y Nintendo Switch 2.

El juego se sitúa en el año 2028 y regresa a los escenarios emblemáticos de Raccoon City, ciudad devastada tras los hechos de Resident Evil 3.

Leon S. Kennedy se caracteriza por su combate rudo en Resident Evil Requiem. (Capcom)

En esta entrega, la historia sigue a Grace Ashcroft, analista del FBI e hija de Alyssa Ashcroft (personaje de Resident Evil Outbreak), quien investiga una serie de muertes misteriosas en el Hotel Wrenwood, lugar donde su madre falleció ocho años atrás.

De forma paralela, el agente especial Leon S. Kennedy es enviado a la región para indagar en incidentes relacionados con un antiguo científico de Umbrella, Victor Gideon. La narrativa enlaza los eventos ocurridos tras la destrucción de Raccoon City y explora nuevas amenazas vinculadas a la corporación Umbrella.

En Resident Evil Requiem, se sigue la historia de Grace Ashcroft, analista del FBI e hija de Alyssa Ashcroft (personaje de Resident Evil Outbreak). (Capcom)

La jugabilidad alterna entre las mecánicas de supervivencia y sigilo de Grace y las secciones de acción intensa con Leon. Los jugadores pueden elegir entre perspectiva en primera o tercera persona en cualquier momento, adaptando la experiencia a su estilo.

El juego incorpora habitaciones completamente oscuras que obligan a buscar fuentes de luz para avanzar y añade un sistema de inventario basado en cuadrículas, similar al de entregas clásicas.

Resident Evil 9: Requiem celebra el 30 aniversario de la saga, apuesta por personajes complejos y ambientes inmersivos, y promete una experiencia de survival horror renovada, fiel al legado de la franquicia.