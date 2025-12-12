Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - Resident Evil Requiem confirma el regreso de un personaje icónico

El esperado juego de Capcom finalmente oficializó un detalle que previamente se había filtrado

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem, la nueva entrega principal de la saga, llegará el 27 de febrero de 2026 como parte del 30.º aniversario de la serie. Capcom lo presentó en el Summer Game Fest 2025 y confirmó su lanzamiento para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2. El juego combina elementos clásicos del survival horror con ideas más recientes, como la posibilidad de alternar entre primera y tercera persona y un uso más profundo del RE Engine.

El nuevo tráiler presentado en The Game Awards 2025 finalmente confirmó lo que todo el mundo sospechaba y lo que ya se había filtrado previamente: Leon Kennedy, el icónico protagonista de varios títulos de la saga, será también un personaje jugable en este nuevo juego.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

La historia se sitúa en 2028 y sigue a Grace Ashcroft, analista del FBI asignada a investigar una muerte extraña en un hotel abandonado. El caso la obliga a volver al mismo lugar donde murió su madre, Alyssa Ashcroft, una superviviente del incidente de Raccoon City. Lo que empieza como una investigación aislada termina conectando con secretos antiguos y con las consecuencias del brote que destruyó la ciudad en 1998.

Resident Evil Requiem apuesta por una ambientación más oscura y mecánicas que recuperan la exploración minuciosa, los puzles y la gestión de recursos. Habrá zonas totalmente a oscuras donde el jugador no podrá interactuar sin una fuente de luz y escenarios moldeados con la versión más reciente del motor de Capcom.

