Edson Dávila bromea a Xiomy Kanashiro tras el ‘live’ donde Jefferson Farfán vendió sus vestidos: “Lo obligaste”

La nueva colaboradora de ‘América Hoy’ explicó lo que realmente pasó y reveló cómo la participación del exfutbolista multiplicó la audiencia y mejoró su negocio.

El martes 3 de febrero, Xiomy Kanashiro fue presentada oficialmente como la nueva conductora colaboradora de ‘América Hoy’, sumándose al panel junto a Janet Barboza y Edson Dávila. Su llegada no solo generó expectativa en el matutino, sino también permitió que la “Chinita” aclarara detalles de su vida personal y profesional ante la audiencia.

Durante la emisión, los conductores aprovecharon para consultarle sobre su mediática relación con Jefferson Farfán, resaltando lo enamorado que luce el exfutbolista y recordando el reciente ‘live’ en el que él sorprendió vendiendo prendas de la tienda de Xiomy en TikTok.

La carismática Xiomy Kanashiro saluda sonriente en su primera aparición como presentadora del programa América Hoy, luciendo un elegante vestido turquesa (América TV)

El ‘live’ viral: Farfán vende vestidos y Xiomy rompe el silencio

Xiomy explicó que aquella noche realizaba una transmisión en vivo como en otras ocasiones, cuando la inesperada aparición de Jefferson Farfán frente a cámaras captó la atención del público.

“Ese día se cerró el WhatsApp. Pero no necesariamente porque todas querían comprar, sino por los muchos deseos del público. Nunca me habían escrito deseándome tanta suerte en mi relación, que se nos veía bien, la conexión. Esa fue la primera vez que se nos ha visto interactuando juntos”, dijo Kanashiro.

La interacción entre ambos generó tal interés que la audiencia del ‘live’ se disparó: “Teníamos 2.800 espectadoras. Pero entró él y llegamos a 13 mil”, relató la conductora, destacando cómo la presencia del exfutbolista ayudó a mejorar las ventas y la exposición del emprendimiento.

Jefferson Farfán, apareció en una transmisión en vivo de tiktok del emprendimiento de Xiomy Kanashiro, su actual pareja, para promocionar y vender prendas de Kanomy Store.

‘Giselo’ no perdona: “¿Lo obligaste a vender ropa?”

En medio de la conversación, Edson Dávila no perdió la oportunidad para bromearle a Xiomy y preguntarle, en tono de burla:

“¿Lo obligaste?”, a lo que la conductora respondió entre risas: “¿Cómo lo voy a obligar?”

Xiomy detalló que no tenía idea de que Farfán aparecería en el ‘live’ y que fue una iniciativa espontánea de su pareja:

“Para las personas que estuvieron en el live han visto que él ingresa, ingresa dos veces. Yo estaba vendiendo y me asusta porque lo veo parado acá. Y viene y se pone a vender conmigo, así como ves… Él estaba con su tacita de té, no me lo esperaba”, indicó.
Edson Dávila bromea a Xiomy Kanashiro tras el ‘live’ donde Jefferson Farfán vendió sus vestidos

La llegada de Xiomy Kanashiro a ‘América Hoy’

La participación de Xiomy Kanashiro como nueva conductora colaboradora promete dinamizar ‘América Hoy’. Desde su primera aparición, compartió pantalla y protagonismo con Barboza y Dávila, consolidando su lugar en el staff principal y recibiendo el respaldo de la producción.

Su arribo coincide con un momento personal desafiante, ya que recientemente compartió en redes sociales una dolorosa pérdida familiar.

“Sé que me cuidas desde donde estés, siempre vivirás en mi recuerdo”, publicó Xiomy, generando mensajes de apoyo y solidaridad de parte de colegas y seguidores.

A pesar de la situación personal, la comunicadora agradeció el respaldo recibido y reafirmó su compromiso con el programa. “Gracias a todos por sus palabras, me reconforta saber que no estoy sola en este momento”.

Xiomy Kanashiro debutó como nueva conductora de ‘América Hoy’, sumándose al panel junto a Janet Barboza y Edson Dávila.

Redes sociales y expectativa por la llegada de Xiomy Kanashiro

La presentación de Xiomy Kanashiro generó numerosas reacciones en redes, donde los seguidores de ‘América Hoy’ destacaron su energía y simpatía durante el debut, pero otros responsabilizaron su ingreso por ser pareja de Jefferson Farfán.

Su relación con Farfán añade un ingrediente de interés mediático a la propuesta del matutino, mientras la audiencia espera ver cómo se consolida la dinámica en el nuevo trío de conductores.

“¿Cuánto le costó al marido ponerla en ese programa?”, “Con el Auspicio de FARFAN”, “Extrañaremos a Leysi Suárez”, “Efecto foquita”, entre otros comentarios.

Hasta el momento se desconoce quién será la tercera conductora principal, pero hace unos días se voceó que sería Rebeca Escribens según la exorductora de Gisel valcarcel, Pati Lorena.

El elenco de América Hoy. América TV

