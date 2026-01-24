Perú

Jefferson Farfán y su romántico mensaje a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños: “Iluminas mi vida”

Jeffry sorprendió a Xiomy con un emotivo mensaje y una escapada romántica en República Dominicana para celebrar su cumpleaños número 28.

Guardar
Jefferson Farfán y su romántico
Jefferson Farfán y su romántico mensaje a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños. IG

Este 22 de enero, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro decidieron dejar el país para celebrar el cumpleaños de la bailarina y actriz en un destino paradisíaco. Según reveló el programa “Amor y Fuego”, la pareja partió rumbo a República Dominicana, donde disfrutaron de días de descanso y romanticismo junto al mar.

La elección de un destino internacional para la celebración no fue casualidad: Farfán quiso sorprender a Xiomy con una experiencia diferente y alejada del bullicio limeño, demostrando su lado más detallista y enamorado.

El mensaje que conquistó las redes: “Te amo, mi China hermosa”

A través de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán compartió dos instantáneas donde ambos lucen felices y cómplices, acompañadas de un mensaje que no pasó desapercibido para sus seguidores: “Feliz cumpleaños, mi China hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo”, escribió el exfutbolista, dejando en claro la solidez y el cariño que une a la pareja.

La publicación fue rápidamente replicada por fanáticos y amigos, quienes felicitaron a Xiomy y celebraron la felicidad de la pareja, convertida en una de las más mediáticas del espectáculo peruano.

El mensaje de Jefferson Farfán
El mensaje de Jefferson Farfán a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños. IG

Una sorpresa de ensueño: globos, rosas y mucho amor

Pero las celebraciones no solo se limitaron al viaje. Días antes de partir, Xiomy Kanashiro organizó una reunión íntima en la mansión de Farfán, a la que asistieron sus seres más cercanos. El exfutbolista no dudó en sumarse a la fiesta y preparar una romántica sorpresa para su novia: decoró la habitación con globos rojos, letras gigantes formando la palabra “love” y una rosa roja, mientras le daba un tierno beso en el cuello. Las imágenes, difundidas en redes sociales, reflejan la gran complicidad y el cariño que se profesan.

Por su parte, Xiomy también compartió un mensaje lleno de amor: “Un cumpleaños más juntos 😻 Te amo mi Morchi”, escribió, acompañando la frase con fotos de ambos disfrutando de su viaje y la celebración.

El lado romántico de Jefferson
El lado romántico de Jefferson Farfán: así sorprendió a Xiomy Kanashiro en su cumpleaños tras un año de altibajos empresariales

Rumores, predicciones y la incógnita sobre el futuro

Como era de esperarse, la exposición pública de la pareja ha dado pie a todo tipo de comentarios y hasta predicciones sobre el futuro de la relación. Un vidente consultado por la prensa aseguró que Farfán “vive entrampado en un karma amoroso”, y que la relación con Xiomy podría durar hasta tres años, aunque “el destino puede cambiar”.

Según la predicción, la pareja seguiría unida durante todo el 2026 y 2027, pero a partir del tercer año podrían atravesar una ruptura. Sin embargo, ambos han dejado claro a través de sus publicaciones que hoy viven un presente lleno de amor y estabilidad, sin prestar atención a los rumores.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: un amor que crece y se consolida

La relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se ha fortalecido en los últimos meses y es habitual verlos compartiendo momentos juntos, tanto en reuniones familiares como en salidas románticas. La pareja no oculta su felicidad y cada vez es más frecuente que se dediquen mensajes y gestos de cariño en redes sociales, generando la simpatía de miles de seguidores.

El detalle con el que Farfán sorprendió a Xiomy por su cumpleaños no solo evidencia su lado más romántico, sino también el compromiso que tiene con su pareja, a quien apoya en cada uno de sus proyectos personales y profesionales.

La empresaria sorprendió al público
La empresaria sorprendió al público al mantener en secreto los detalles de su relación con Jefferson Farfán, dejando claro que la privacidad es clave en su historia de amor y generando aún más curiosidad entre sus seguidores (Instagram)

Además, la pareja celebró la Navidad juntos, tal como lo reflejaron en sus redes sociales. Jefferson Farfán compartió imágenes donde se le ve disfrutando de una velada íntima junto a Xiomy Kanashiro y su mascota, mostrando su faceta más familiar y cercana. Ambos optaron por un look relajado, pero sin dejar de lado el toque de glamour que los distingue.

Sonrisas, gestos cómplices y una atmósfera de armonía resaltaron en cada fotografía, evidenciando la conexión y felicidad que comparten. En uno de sus mensajes navideños, el exjugador de Alianza Lima dedicó unas palabras a sus seguidores: “Te deseo una feliz Navidad, llena de luz y alegría para tu hogar”, reafirmando el espíritu festivo y la gratitud hacia quienes lo acompañan en redes sociales.

Alejado de la actividad futbolística, Farfán ha enfocado su vida en nuevos proyectos, el ámbito empresarial y, sobre todo, en su nueva etapa personal. El exfutbolista disfruta del amor y la compañía de Xiomy Kanashiro, con quien comparte viajes, celebraciones y una vida llena de detalles.

Para sus seguidores, la pareja representa el balance ideal entre éxito profesional y estabilidad emocional, convirtiéndose en referente de cómo, después de una exitosa carrera deportiva, también es posible construir una historia de amor sincera y duradera.

Jefferson Farfán celebró Navidad sin
Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

Temas Relacionados

Jefferson FarfánXiomy Kanashiroperu-entretenimiento

Más Noticias

Alerta por virus mortal que afecta a los gatos: veterinaria detalla síntomas, contagio y cómo proteger a tu mascota

La panleucopenia felina destruye las defensas del organismo y puede ser mortal en pocos días, especialmente en gatitos menores de seis meses

Alerta por virus mortal que

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Hay tantos idiotas”

La comunicadora rechaza contundentemente las declaraciones de Juan Flores sobre el escándalo de abuso sexual que involucra a futbolistas.

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

La brasileña relató el drama que vivió en reality chileno y su proceso de recuperación en redes sociales.

El impactante accidente de Paloma

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

El conductor reemplazará a Renzo Schuller y promete un año lleno de sorpresas, competencia y emociones para los fanáticos del reality.

Mathías Brivio es presentado como

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Jesús Alberto Rodríguez enfrenta una dura batalla contra una enfermedad genética y cáncer avanzado. Desde una campaña en GoFundMe, solicita apoyo económico para costear tratamientos vitales.

Productor musical de ‘La Voz
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí solicitó al Congreso

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

Condenan a exgobernador de Madre de Dios por sobornar a consejero regional con 20 mil soles

Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado

Fernando Rospigliosi: “Ya están voceando nombres para reemplazar a José Jerí, la presidencia se ha convertido en un sorteo semanal”

ENTRETENIMIENTO

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Suheyn Cipriani debutará en la conducción junto a Miguel Arce en reality de citas ‘Esto sí es amor’ por ATV

Mamá de Sergio Peña defiende a su hijo y comparte fuerte mensaje: “Cuando destruyas a alguien, recuerda que se devuelve”

Jefferson Farfán y cómo luce su mall ‘KM 40′ luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

‘Chiquito’ Flores y su lamentable comentario sobre acusación por abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: “Si vas a un hotel, es por algo”

DEPORTES

Alianza Lima tomó drástica medida

Alianza Lima tomó drástica medida para evitar agresiones contra sus jugadores durante el amistoso ante Inter Miami de Lionel Messi

Álvaro Barco reveló que César Inga podría quedarse en Universitario en el 2026: “Hay un tema personal”

Octavio Rivero, delantero de la U. de Chile, confirmó conversaciones con Universitario durante gestiones que no llegaron a buen puerto

Oliver Sonne se perfila como refuerzo del FC Copenhague vía cesión y coincidiría en el plantel con Marcos López

El futuro de Kevin Serna en Boca Juniors pasa por Alianza Lima: la particular decisión motivada por el agente