Perú

¿Cielo, San Mateo o San Luis? Esta es la marca de agua embotellada con mayor participación en el mercado peruano

El mercado peruano de agua embotellada dejó de ser un rubro plano: hoy combina márgenes elevados, bajo consumo per cápita y una competencia marcada por la distribución, el tipo de agua y la aparición de nuevas categorías que empiezan a ganar terreno

Guardar
La ganancia por cada litro
La ganancia por cada litro vendido se sitúa aproximadamente entre S/ 1,50 y S/ 1,80, lo que se traduce en un margen bruto de alrededor de 55% a 60%. Foto: composición Infobae Perú/Cielo/San Mateo/San Luis

Durante años, el agua embotellada fue vista como una categoría básica, con poca diferenciación y dominada por el precio. Sin embargo, el escenario ha cambiado: hoy el mercado peruano muestra una competencia marcada por márgenes atractivos, una logística cada vez más afinada y estrategias claras de segmentación por canal y formato.

De acuerdo a información elaborada por Club Marketing Arequipa y Benjamin Justo, los datos más recientes sobre participación de mercado revelan un sector que dejó atrás la lógica del simple “commodity”. Las marcas ya no solo compiten por volumen, sino por cobertura, posicionamiento y eficiencia operativa, en un contexto donde el consumo aún es bajo frente a otros países de la región.

Un negocio más rentable de lo que parece

En el canal retail, el litro de agua embotellada suele venderse alrededor de S/ 3,0. Detrás de ese precio, los costos industriales —que incluyen captación, envase, producción y logística— se ubican en torno a S/ 1,5 por litro, lo que deja un margen considerable para las empresas del sector.

La utilidad estimada por litro oscila entre S/ 1,50 y S/ 1,80, con un margen bruto cercano al 55%–60%. Esta rentabilidad tiende a incrementarse en formatos de mayor volumen, como los bidones de 20 L, donde el menor uso de materiales reduce el costo unitario y mejora el desempeño financiero del producto.

En los puntos de venta
En los puntos de venta minoristas, el precio del litro de agua embotellada se ubica, en promedio, cerca de S/ 3,0. Foto: Wong

Purificada o mineral: las diferencias que sí importan

A simple vista, para muchos consumidores “el agua es agua”. No obstante, en el mercado existen diferencias clave que influyen en la estructura de costos y en el posicionamiento de las marcas, aunque no siempre sean evidentes en el punto de venta.

Las marcas líderes como Cielo, San Luis, Loa y San Carlos se concentran principalmente en agua purificada, una opción menos costosa de producir. En contraste, San Mateo, Benedictino y Socosani apuestan por agua mineral, un segmento con mayores exigencias en origen y tratamiento, que apunta a un perfil de consumidor distinto.

Cielo lidera el mercado peruano por volumen

En términos de participación de mercado por volumen durante 2024, Cielo encabeza el ranking con 36%, apoyada en una estrategia de precios competitivos y una amplia cobertura a nivel nacional. Su liderazgo se sostiene en la capacidad de llegar a distintos canales con eficiencia.

San Luis ocupa el segundo lugar con 27%, respaldada por la fortaleza de la red de distribución de Coca-Cola. Más atrás se ubican San Mateo con 12%, San Carlos con 9% y Loa con 8%, mientras que otras marcas concentran en conjunto el 3% restante del mercado, lo que refleja un escenario dominado por pocos actores de gran escala.

Por volumen comercializado en 2024,
Por volumen comercializado en 2024, Cielo lidera el mercado con una participación de 36%, resultado de una política de precios accesibles y una presencia extendida en todo el país. Foto: Vega

Un mercado con espacio para crecer y diversificarse

Pese a la competencia, el consumo per cápita de agua embotellada en Perú sigue siendo bajo: apenas 25 L al año, muy por debajo de países como Argentina con 100 L, Chile con 61 L o Uruguay con 174 L. Esta brecha sugiere un amplio margen para el crecimiento del mercado en el mediano plazo.

A ello se suma el avance de nuevas subcategorías, como las aguas saborizadas, que comienzan a ganar terreno frente a jugos y gaseosas. Proyecciones de Euromonitor anticipan un crecimiento de tres dígitos para este segmento, lo que refuerza la idea de que el agua embotellada ya no es solo un producto básico, sino un negocio en plena transformación.

Temas Relacionados

Agua CieloSan Mateoagua embotelladaperu-economia

Más Noticias

César Acuña lanza nueva frase: “No es mi interés ser presidente, mi interés son los 34 millones de peruanos”

El líder de APP aseguró desde Arequipa que no aspira a la Presidencia en 2026 y respondió a las críticas dirigidas a su partido por el respaldo brindado a la expresidenta Dina Boluarte

César Acuña lanza nueva frase:

Pago del retiro de AFP 2026: Estos afiliados reciben su primer depósito en febrero

El plazo para mandar solicitud de retiro de AFP ya expiró. Pero hasta los siguientes cuatro meses los afiliados que hayan pedido sus 4 UIT aún la estarán recibiendo

Pago del retiro de AFP

Fabiola Silva, madre de Hugo García, reacciona ante rumores de embarazo de Isabella Ladera: “Recontra feliz”

La madre del modelo sorprendió al compartir su postura sincera acerca de la posible llegada de un nuevo nieto, dejando claro que la felicidad sería total, aunque la noticia debe ser anunciada por la pareja

Fabiola Silva, madre de Hugo

Delia Espinoza tilda de “abominable” injerencia de Fernando Rospigliosi en el PJ: “Cree que está en una chacra”

La exfiscal cuestionó el accionar del presidente del Congreso. No solo mencionó que está cometiendo actos impropios de su investidura, sino que califican con delitos como abuso de autoridad

Delia Espinoza tilda de “abominable”

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López durante su relación con Anelhí Arias: “fue una cosa de momento”

Dayron Martín confirmó que sostuvo encuentros sentimentales con Pamela López en Trujillo entre 2009 y 2010, cuando aún mantenía una relación con Anelhí Arias, madre de sus hijas

Dayron Martin confirma encuentros con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza tilda de “abominable”

Delia Espinoza tilda de “abominable” injerencia de Fernando Rospigliosi en el PJ: “Cree que está en una chacra”

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Va a perder por cuarta vez. Perú no quiere un apellido que el patriarca ensució con sus crímenes”

Ciro Castillo regresa al GORE Callao: Consejo Regional pide a la PNP y Fiscalía garantizar restitución del gobernador

Condenan por prevaricato a juez que favoreció ilegalmente a Vladimir Cerrón

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Silva, madre de Hugo

Fabiola Silva, madre de Hugo García, reacciona ante rumores de embarazo de Isabella Ladera: “Recontra feliz”

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López durante su relación con Anelhí Arias: “fue una cosa de momento”

Edson Dávila bromea a Xiomy Kanashiro tras el ‘live’ donde Jefferson Farfán vendió sus vestidos: “Lo obligaste”

Rodrigo González y Gigi Mitre no se guardan nada sobre el regreso de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como dupla en ‘La Granja’: “el hambre y la necesidad”

El emotivo reencuentro de Erick Elera y Nataniel Sánchez que hizo vibrar la premiere de ‘Mi mejor enemiga’

DEPORTES

José Manzaneda asume el mal

José Manzaneda asume el mal debut de Cusco FC en la Liga 1 y fija la mira en Universitario: “Tenemos que lavarnos la cara”

Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores 2026: los convocados de Pablo Guede ante 2 de Mayo

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

Felipe Chávez se pone en marcha en Colonia: completó su primer entrenamiento con gol; apunta a debutar contra RB Leipzig en Bundesliga