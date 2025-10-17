Gloria compra agua San Mateo a Backus: Indecopi autoriza operación del 100% de acciones

La operación obtuvo el visto bueno luego de que el regulador evaluara el procedimiento que comenzó en agosto. Foto: composición Infobae Perú/Gloria/San Mateo

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aprobó la operación de concentración empresarial mediante la cual Leche Gloria S.A. adquirirá la totalidad de las acciones de NABs S.A.C., empresa que gestiona el negocio del agua mineral San Mateo. La transacción fue autorizada tras la revisión del proceso iniciado en agosto, cuando ambas compañías comunicaron el acuerdo de transferencia mediante un Hecho de Importancia. Con esta decisión, el regulador otorgó el permiso definitivo para que Gloria avance con la compra del negocio de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Backus Marcas & Patentes S.A.C.

El cierre de esta operación representa un paso significativo para el grupo peruano, que incorpora una marca con larga trayectoria en el mercado local y amplio reconocimiento por su pureza y calidad. La medida, además, amplía el alcance de Gloria en el rubro de bebidas, fortaleciendo su presencia en un segmento en crecimiento como el de las aguas minerales.

Gloria consolida su presencia en el sector de bebidas

Con la autorización de Indecopi, Gloria podrá asumir próximamente la operación integral de San Mateo, integrando su producción, embotellamiento y comercialización. La empresa destacó que este movimiento responde a su estrategia de diversificación de categorías y expansión en productos con alto valor para el consumidor. “Esta operación refleja nuestro compromiso de seguir diversificando nuestras categorías con marcas de alto valor para el consumidor peruano. San Mateo es un ícono único en su segmento, y desde Gloria buscamos potenciarla con innovación, eficiencia y sostenibilidad”, afirmó Cristiano Sampaio, gerente general de Gloria.

Asimismo, la compañía anunció que comunicará oportunamente los detalles del proceso de cierre de la transacción, la toma de control y las acciones destinadas a impulsar el crecimiento de San Mateo, reafirmando su apuesta por el desarrollo de marcas peruanas con estándares internacionales.

De esta manera, Gloria sigue consolidándose en el sector de bebidas. Foto: Gloria/Instagram

La popularidad de agua San Mateo en Perú

El agua San Mateo goza de una larga trayectoria y una identidad ligada al origen de manantiales en la sierra, lo que le ha dado un reconocimiento sólido entre consumidores peruanos por su percepción de pureza y calidad. La propia web de la marca remarca su historia casi centenaria y la variedad de presentaciones que ofrece al mercado, elementos que contribuyen a que el producto sea fácilmente identificable en los puntos de venta y entre audiencias que valoran el origen del agua.

Esa familiaridad no es solo sensación: en 2023 Indecopi llegó a declarar la notoriedad de la marca San Mateo para distinguir agua mineral embotellada, una decisión administrativa que confirma su amplio grado de difusión y conocimiento entre el público consumidor del sector. Ese estatus protege además el signo distintivo de la marca y respalda por qué sigue figurando entre las referencias preferidas dentro de su categoría.

Gloria es la tercera empresa de alimentos con mejor reputación en Perú

Gloria se consolida como una de las marcas más respetadas del país al ocupar el tercer lugar en el sector alimentos del Ranking Merco Empresas 2025, manteniéndose entre las compañías con mejor percepción pública. En la clasificación general figura en la posición 15, con 6.945 puntos, resultado de su trayectoria en la producción de alimentos de consumo masivo y de un portafolio diverso que abarca lácteos, jugos, mermeladas y otros productos tradicionales.

El liderazgo del sector continúa encabezado por Alicorp, que conserva el primer puesto por segundo año consecutivo, seguida por Nestlé, en la segunda posición.

San Mateo es de las marcas de agua mineral más reconocidas en Perú. Foto: Agua San Mateo