Perú

De qué manera los microplásticos que contienen las botellas de agua afectan la salud

Los microplásticos son fragmentos diminutos de plástico, que provienen de la degradación de productos plásticos de mayor tamaño, como envases, bolsas o fibras textiles

Guardar
Los microplásticos pueden alojarse en
Los microplásticos pueden alojarse en diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar agua embotellada forma parte de la vida cotidiana para millones de personas en Perú. La percepción de seguridad y practicidad ha impulsado el consumo de estas botellas en hogares, oficinas y espacios públicos. Sin embargo, recientes investigaciones científicas han identificado que las botellas de agua contienen microplásticos que pueden ingresar al organismo y afectar la salud. Diversos estudios han detectado partículas plásticas en muestras de agua embotellada comercializada en distintas regiones, lo que ha generado preocupación sobre los posibles riesgos a largo plazo.

Cómo los microplásticos que contienen las botellas de agua afectan la salud

Los microplásticos pueden alojarse en
Los microplásticos pueden alojarse en diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los microplásticos son fragmentos diminutos de plástico, con un tamaño inferior a cinco milímetros. Estos materiales provienen de la degradación de productos plásticos de mayor tamaño, como envases, bolsas o fibras textiles. Cuando las botellas de agua se exponen a la luz solar, el calor o el contacto repetido, liberan pequeñas partículas que pueden mezclarse con el líquido en su interior. Una vez ingeridos, estos microplásticos pueden alojarse en diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano.

Investigaciones realizadas en laboratorios han demostrado que los microplásticos pueden desencadenar respuestas inflamatorias, alterar el metabolismo celular y transportar contaminantes adheridos a su superficie. Científicos han detectado que estas partículas pueden atravesar la barrera intestinal y llegar al torrente sanguíneo. El impacto de la exposición continua todavía se estudia, pero algunos expertos advierten que la presencia de microplásticos podría estar relacionada con alteraciones del sistema inmunológico y efectos adversos en el sistema digestivo. Aunque los estudios en humanos todavía avanzan, la preocupación ha crecido en la comunidad médica internacional.

En qué alimentos se encuentran los microplásticos

La contaminación por microplásticos no se limita al agua embotellada. Diversos análisis han identificado que estos fragmentos están presentes en una amplia variedad de alimentos. En el caso de los productos del mar, el pescado y los mariscos suelen contener niveles elevados de microplásticos debido a la contaminación de ríos, lagos y océanos. Los organismos acuáticos los ingieren por error, y estas partículas pasan a los consumidores a través de la alimentación.

Además, se han detectado microplásticos en verduras y hortalizas regadas con agua contaminada. Estudios recientes demostraron que algunas plantas pueden absorber partículas plásticas a través de sus raíces. También se han revelado concentraciones considerables en la sal de mesa, la miel y productos procesados. La exposición humana a microplásticos puede ocurrir tanto a través de la dieta como por inhalación, ya que estas partículas también flotan en el aire doméstico y urbano.

Los microplásticos pueden acumularse en
Los microplásticos pueden acumularse en el agua, el aire y el suelo, favoreciendo su ingreso en la cadena alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones sobre el efecto acumulativo de los microplásticos en la salud humana continúan bajo revisión. Mientras tanto, organismos internacionales y autoridades sanitarias insisten en la necesidad de reducir la producción y el uso de plásticos de un solo uso para limitar la dispersión de estos contaminantes en el medio ambiente y en la cadena alimentaria.

Los microplásticos

El término microplásticos se refiere a pequeñas partículas plásticas, usualmente invisibles a simple vista, que se generan a partir de la fragmentación de desechos plásticos o como resultado de procesos industriales. Su tamaño oscila entre unas pocas micras y cinco milímetros. Existen dos tipos principales: los microplásticos primarios, fabricados deliberadamente para productos como cosméticos, y los secundarios, que resultan de la descomposición de objetos plásticos más grandes. La resistencia de estos materiales a la degradación natural provoca que permanezcan en el ambiente durante décadas.

Las investigaciones han confirmado que los microplásticos pueden acumularse en el agua, el aire y el suelo, favoreciendo su ingreso en la cadena alimentaria. Su presencia en ambientes acuáticos facilita que sean ingeridos por organismos marinos y, eventualmente, por seres humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impulsado recientemente estudios para evaluar la magnitud de la exposición y sus efectos en la salud pública.

Temas Relacionados

microplásticosbotellas de aguaperu-salud

Más Noticias

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

La ‘U’ cerrará esta etapa enfrentándose a Deportivo Wanka en la fecha 11. Conoce los escenarios en los que podría quedar primero en la tabla

¿Qué resultados necesita Universitario para

Incendio en Ate en vivo: taller de pirotécnicos arde cerca de la Carretera Central a horas de Año Nuevo

El Cuerpo General de Bomberos desplegó 17 unidades, mientras el Minsa envió ambulancias ante la posibilidad de heridos

Incendio en Ate en vivo:

Choque de trenes en Machu Picchu: últimas noticias de la tragedia en Cusco que dejó un fallecido y más de 100 heridos

El accidente se produjo en el sector de Pampacahua, en la ruta ferroviaria entre Ollantaytambo y Machu Picchu, mientras las causas de la colisión aún son materia de investigación

Choque de trenes en Machu

JEE Lima Centro rechaza por extemporánea la inscripción presidencial de Primero la Gente, partido que lidera Marisol Pérez Tello

La decisión se fundamentó en que la agrupación no completó el trámite dentro del plazo excepcional establecido y en la ausencia de pruebas sobre fallas técnicas que hubieran impedido el registro

JEE Lima Centro rechaza por

Tragedia en Gamarra a horas del Año Nuevo: menor fallece tras ser atropellado por camión blindado

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, en medio de la intensa afluencia de familias y comercios por las compras previas a las celebraciones de fin de año

Tragedia en Gamarra a horas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE Lima Centro rechaza por

JEE Lima Centro rechaza por extemporánea la inscripción presidencial de Primero la Gente, partido que lidera Marisol Pérez Tello

Poder Judicial solicitud de Fiscalía para declarar ilegal a Fuerza Popular y anular inscripción en Elecciones 2026

¿Cuánto cuesta tachar a un candidato? Estas son las tasas que cobra el JNE para el 2026

¿Es constitucional la ley que dejaría a Mario Vizcarra fuera de carrera? Incluso el TC se contradice

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

ENTRETENIMIENTO

Ranking de Netflix en Perú:

Ranking de Netflix en Perú: estas son las películas favoritas del momento

Norka Ascue no se queda callada y responde a Christian Cueva tras amenazas: “No le temo a sus videos”

Giacomo Bocchio sueña con dejar un legado en la gastronomía peruana: “Mi vejez la pienso pasar enseñando cocina”

‘La Máckyna’ pide garantías para su vida luego de ser amenazado por Christian Cueva: “Fui a la comisaría No le tengo miedo a nadie”

El sentido mensaje de Año Nuevo de Darinka Ramírez con una ¿indirecta? a Jefferson Farfán

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Universitario para

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Franco Velazco defiende a Universitario de los ataques: “Estamos por cerrar un año histórico, increíblemente desdibujado por “likes””

Pedro Gallese ofrece sus primeras palabras como refuerzo del Deportivo Cali: “Es hora de honrar el legado de los que hicieron grande el escudo”

El detalle en las redes sociales de FC Cajamarca que anticipa el anuncio de la contratación de Hernán Barcos: “Inició la navegación”

Sport Boys incorpora a colombiano Juan David Torres por todo el 2026: préstamo desde segunda división de Estados Unidos