De qué manera los microplásticos que contienen las botellas de agua afectan la salud

Los microplásticos pueden alojarse en diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar agua embotellada forma parte de la vida cotidiana para millones de personas en Perú. La percepción de seguridad y practicidad ha impulsado el consumo de estas botellas en hogares, oficinas y espacios públicos. Sin embargo, recientes investigaciones científicas han identificado que las botellas de agua contienen microplásticos que pueden ingresar al organismo y afectar la salud. Diversos estudios han detectado partículas plásticas en muestras de agua embotellada comercializada en distintas regiones, lo que ha generado preocupación sobre los posibles riesgos a largo plazo.

Cómo los microplásticos que contienen las botellas de agua afectan la salud

Los microplásticos son fragmentos diminutos de plástico, con un tamaño inferior a cinco milímetros. Estos materiales provienen de la degradación de productos plásticos de mayor tamaño, como envases, bolsas o fibras textiles. Cuando las botellas de agua se exponen a la luz solar, el calor o el contacto repetido, liberan pequeñas partículas que pueden mezclarse con el líquido en su interior. Una vez ingeridos, estos microplásticos pueden alojarse en diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano.

Investigaciones realizadas en laboratorios han demostrado que los microplásticos pueden desencadenar respuestas inflamatorias, alterar el metabolismo celular y transportar contaminantes adheridos a su superficie. Científicos han detectado que estas partículas pueden atravesar la barrera intestinal y llegar al torrente sanguíneo. El impacto de la exposición continua todavía se estudia, pero algunos expertos advierten que la presencia de microplásticos podría estar relacionada con alteraciones del sistema inmunológico y efectos adversos en el sistema digestivo. Aunque los estudios en humanos todavía avanzan, la preocupación ha crecido en la comunidad médica internacional.

En qué alimentos se encuentran los microplásticos

La contaminación por microplásticos no se limita al agua embotellada. Diversos análisis han identificado que estos fragmentos están presentes en una amplia variedad de alimentos. En el caso de los productos del mar, el pescado y los mariscos suelen contener niveles elevados de microplásticos debido a la contaminación de ríos, lagos y océanos. Los organismos acuáticos los ingieren por error, y estas partículas pasan a los consumidores a través de la alimentación.

Además, se han detectado microplásticos en verduras y hortalizas regadas con agua contaminada. Estudios recientes demostraron que algunas plantas pueden absorber partículas plásticas a través de sus raíces. También se han revelado concentraciones considerables en la sal de mesa, la miel y productos procesados. La exposición humana a microplásticos puede ocurrir tanto a través de la dieta como por inhalación, ya que estas partículas también flotan en el aire doméstico y urbano.

Los microplásticos pueden acumularse en el agua, el aire y el suelo, favoreciendo su ingreso en la cadena alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones sobre el efecto acumulativo de los microplásticos en la salud humana continúan bajo revisión. Mientras tanto, organismos internacionales y autoridades sanitarias insisten en la necesidad de reducir la producción y el uso de plásticos de un solo uso para limitar la dispersión de estos contaminantes en el medio ambiente y en la cadena alimentaria.

Los microplásticos

El término microplásticos se refiere a pequeñas partículas plásticas, usualmente invisibles a simple vista, que se generan a partir de la fragmentación de desechos plásticos o como resultado de procesos industriales. Su tamaño oscila entre unas pocas micras y cinco milímetros. Existen dos tipos principales: los microplásticos primarios, fabricados deliberadamente para productos como cosméticos, y los secundarios, que resultan de la descomposición de objetos plásticos más grandes. La resistencia de estos materiales a la degradación natural provoca que permanezcan en el ambiente durante décadas.

Las investigaciones han confirmado que los microplásticos pueden acumularse en el agua, el aire y el suelo, favoreciendo su ingreso en la cadena alimentaria. Su presencia en ambientes acuáticos facilita que sean ingeridos por organismos marinos y, eventualmente, por seres humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impulsado recientemente estudios para evaluar la magnitud de la exposición y sus efectos en la salud pública.