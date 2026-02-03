Alerta por desaparición de tres menores con discapacidad en Lima: familias piden ayuda para ubicarlos

Junior Pastrana Flores, Bruno Guillén Huingo y Sebastián Huayaban Tapullima fueron vistos por última vez entre el 14 y el 27 de enero, sin que hasta el momento se conozca su paradero | Foto: composición Infobae Perú

Tres familias buscan desesperadamente a jóvenes con discapacidad que permanecen desaparecidos desde enero en distintos distritos de Lima. Los casos corresponden a Carabayllo y Los Olivos, y requieren atención inmediata de la ciudadanía.

Junior Pastrana Flores

El menor de 17 años desapareció el martes 27 de enero por la mañana tras salir de su vivienda en San Pedro de Carabayllo. Su madre informó que el adolescente presenta discapacidad física y mental, y dificultad para caminar por un problema en el pie izquierdo.

Junior Pastrana, de 17 años de edad, vestía polo negro y denim azul como luce en esta foto que compartió su madre donde se le observa al menor sentado a un lado de la puerta del autobus.

El día que Junior desapareció vestía polo negro, pantalón azul denim y zapatillas blancas. Sus características son tez mestiza, ojos castaños, nariz aguileña, cabello negro, estatura de 1,58 metros y contextura delgada.

Quien lo identifique puede trasladarlo a una comisaría o comunicarse al +51 991 697 681.

Bruno Guillén Huingo

Otro caso que mantiene en vilo a una familia es el de Bruno Guillén Huingo, adolescente de 16 años, deportista, que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y requiere medicación diaria. Mide aproximadamente 1.70 metros de estatura.

El menor se encuentra desaparecido desde el 14 de enero, luego de salir de su vivienda ubicada en Covida, distrito de Los Olivos, con rumbo desconocido.

El día de su desaparición vestía una casaca azul con beige con capucha, short negro y sandalias.

“Mi familia se encuentra profundamente angustiada y necesitamos que su caso llegue a la mayor cantidad de personas posible”, señaló una familiar del menor.

La tía de Bruno denunció en ATV que, al acudir a la comisaría Sol de Oro, el comisario les indicó que no tenían la función de salir a buscar al menor por las calles, por lo que fue la propia familia la que tuvo que solicitar imágenes de cámaras de seguridad para seguir su recorrido.

Bruno Guillen Huingo, de 16 años, fue visto por última vez el 2 de febrero en el kilómetro 41 de Punta Hermosa | Video: Infobae Perú

En declaraciones a Infobae Perú, Kelly Vargas, madre del adolescente, informó que recibió un reporte de un desconocido que aseguró haber visto a su hijo en el distrito de Punta Hermosa, a la altura del kilómetro 41, la madrugada del lunes 2 de febrero. El ciudadano envió un video donde el menor aparece pernoctando en una acera; sin embargo, fue retirado del lugar sin ser trasladado a una comisaría ni alertar a Serenazgo.

Si usted tiene información sobre el paradero de Bruno Guillén Huingo, puede comunicarse al 955 740 277.

Sebastián Huayaban Tapullima

El tercer caso es el de Sebastián, un joven de 18 años, quien presenta trastorno del espectro autista (TEA) y necesita atención especial. Es de tez mestiza, tiene ojos castaños, nariz aguileña, cabello negro, estatura mediana y contextura delgada.

Sebastián se encuentra desaparecido desde el 23 de enero, fecha en la que salió de su vivienda ubicada en el asentamiento humano La Planicie, en el distrito limeño de Carabayllo, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su paradero.

Sebastián Huayaban Tapullima, de 18 años, se encuentra desaparecido | Foto: Conadis

Al momento de su desaparición vestía una chompa negra, buzo plomo y zapatillas azules. Su madre expresó su profunda preocupación debido a que el joven lleva más de una semana desaparecido.

Cualquier información sobre el paradero de Sebastián Huayaban Tapullima puede brindarse llamando al 902 945 825 o acudiendo de inmediato a la comisaría más cercana.

Llamado a la ciudadanía

Los familiares de los tres jóvenes hacen un llamado urgente a la población para no ignorar a personas que puedan encontrarse desorientadas o en situación de vulnerabilidad. En casos de presunta discapacidad, llevarlos a una comisaría o alertar a Serenazgo puede salvarles la vida.

¿Cómo y dónde denunciar la desaparición de una persona vulnerable en Perú?

En el Perú, la desaparición de menores de edad (con o sin discapacidad) y de personas mayores de edad con discapacidad debe denunciarse de inmediato, sin plazos de espera.

La denuncia se presenta en cualquier comisaría de la PNP. Si no es recibida, puede acudirse a la Fiscalía de Familia o Penal. En Lima, también está habilitada la División de Investigación de Personas Desaparecidas (Dirincri). El registro virtual del Ministerio del Interior solo complementa la denuncia presencial. La Policía tiene obligación legal de iniciar la búsqueda desde el primer momento.

Información que debe consignarse en la denuncia

Nombre completo, edad, último lugar y hora en que fue visto, vestimenta, características físicas, fotografías recientes y datos de contacto de la familia.Si la persona presenta discapacidad o condición médica, esta información debe registrarse porque eleva el nivel de riesgo.

Casos de alta vulnerabilidad

Se consideran de alta vulnerabilidad:

Todos los menores de edad , tengan o no discapacidad.

Las personas mayores de edad con discapacidad que afecte su orientación, comunicación o autocuidado.

En estos casos, la PNP debe realizar búsqueda inmediata, coordinar con serenazgo, hospitales y albergues, y registrar obligatoriamente el caso en el sistema oficial. No corresponde delegar la búsqueda a la familia.

Alerta Amber: cuándo aplica

La Alerta Amber es un mecanismo de difusión inmediata para casos de alto riesgo. En el Perú puede activarse para:

Niñas, niños y adolescentes , y

Personas con discapacidad, sin límite de edad,cuando existan indicios de peligro para su integridad.

La activación corresponde a la PNP, en coordinación con el Ministerio del Interior, tras evaluar el caso. Una vez emitida, permite la difusión masiva de la información para facilitar su pronta ubicación.