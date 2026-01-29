Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán: “Ella sabe lo mucho que la quiero”

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfá. Amor y Fuego.

Xiomy Kanashiro confiesa tener una excelente relación con la familia de Jefferson Farfán y entre ellas la madre de su pareja, ‘Charo’ Guadalupe. En una reciente entrevista para el programa 'Amor y Fuego’, la bailarina e influencer rompió el silencio sobre los rumores en torno a su vínculo con su suegra, madre del deportista, y habló con franqueza sobre la dinámica familiar, el trabajo propio y el apoyo mutuo en su pareja.

Consultada por su relación con la popular ‘Ama Charo’, Kanashiro fue clara y directa, desmintiendo cualquier rumor de tensión o distancia

“En realidad, los comentarios que habían dicho, nosotras desde el inicio nos hemos llevado superbién. Ella sabe lo mucho que yo la quiero y todo tranquilo. Yo no tengo nada que explicar a la gente, mi suegra sabe lo mucho que yo la quiero y con eso me basta”, expresó durante la entrevista.

La influencer destacó que el ambiente familiar es armónico y que la relación ha fluido de manera natural desde el principio.

El propio reportero de Willax TV resaltó que Xiomy no solo conquistó el corazón de Jefferson, sino también el de toda la familia.

“Sí, creo que sí. Ya estamos bien y tranquilos, eso es lo importante. Yo creo que los dos estamos muy enfocados en nuestra relación y en nuestro trabajo, lo esencial es que todo esté lleno de bendición para nosotros”, afirmó Kanashiro, mostrando seguridad en la solidez del vínculo familiar.

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán. IG

Xiomy Kanashiro defiende su emprendimiento

En medio de los cuestionamientos sobre cómo financia sus viajes y celebraciones, Xiomy Kanashiro defendió con firmeza su autonomía laboral y económica.

La bailarina explicó que sus ingresos provienen de su esfuerzo diario y del emprendimiento digital que administra, el cual ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a las transmisiones en vivo donde comercializa prendas de vestir.

“Sí, podría ser de él. Yo también trabajo, me saco la michi”, declaró en una conversación con Latina, dejando en claro que no depende de nadie para costear sus propios gustos y experiencias.

Kanashiro recordó que durante años su cumpleaños y otras fechas importantes estuvieron marcadas por compromisos laborales, por lo que ahora decidió darse el espacio para celebrar con la familia, sin descuidar sus obligaciones. “Me merecía un cumpleaños diferente porque la mayoría de mis cumpleaños también los he pasado trabajando”, señaló.

Lejos de limitarse a la exposición mediática, Xiomy Kanashiro ha consolidado una comunidad digital activa a través de sus transmisiones en vivo, donde presenta y vende prendas en tiempo real. La influencer destacó que este trabajo requiere dedicación, constancia y contacto directo con su audiencia, aspectos que muchas veces pasan desapercibidos ante el ojo público.

“Mi independencia económica es resultado de mi esfuerzo diario y de decisiones tomadas con anticipación”, enfatizó Kanashiro, quien subrayó el valor de la disciplina en el comercio digital. Su emprendimiento ha sido visto como un ejemplo de adaptación a nuevas formas de venta, conectando con seguidores que interactúan y participan activamente en cada emisión.

La artista enfrentó rumores sobre su vida financiera, destacando que todos los lujos y experiencias que disfruta junto a su pareja son resultado de su propio esfuerzo y dedicación en su trabajo diario

Jefferson Farfán apoya el emprendimiento de su novia

Uno de los momentos más comentados en las redes fue la aparición espontánea de Jefferson Farfán en una transmisión en vivo de Xiomy Kanashiro.

El exfutbolista, lejos de mantenerse al margen, participó activamente en la promoción de prendas, mostrando vestidos, faldas y ropa de baño ante la audiencia digital. “Ya ven que sí trabajo también”, bromeó Farfán, generando simpatía y risas entre los seguidores.

La complicidad y el apoyo entre ambos se hicieron evidentes, dando un impulso adicional al emprendimiento y atrayendo a nuevos espectadores. La interacción entre Kanashiro y Farfán fue vista por muchos usuarios como una muestra de trabajo en equipo y de cercanía genuina, reforzando la imagen positiva de la pareja.

La participación del exdelantero incrementó la visibilidad del negocio de Kanashiro, demostrando que el respaldo familiar y la proyección personal pueden ir de la mano en el entorno digital actual.

El exfutbolista no tuvo problemas en promocionar las prendas de su novia en un live de TikTok. El momento se volvió viral en redes sociales | TikTok

Xiomy Kanashiro saca cara por sus viajes con su pareja

Xiomy Kanashiro dejó claro que el éxito de su emprendimiento y su bienestar personal son fruto del equilibrio entre el trabajo constante y la vida en pareja. Tras cada celebración especial, la influencer retoma de inmediato sus actividades laborales, evidenciando una ética de responsabilidad y compromiso con su comunidad virtual.

Kanashiro insistió en que la independencia financiera y la realización personal no son privilegios, sino resultados de años de dedicación y esfuerzo. “No veo nada extraordinario en que una persona solvente un viaje o una celebración con recursos propios”, afirmó, defendiendo el derecho de disfrutar los frutos del trabajo propio.

El viaje por su cumpleaños generó comentarios divididos, ante los que Xiomy Kanashiro reafirmó que todo fue financiado con su trabajo. (Instagram)