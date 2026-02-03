Perú

MIMP se pronuncia ante el conflicto entre Melcochita y Monserrat Seminario: “Se brindó atención inmediata”

La entidad del estado lanzó un comunicado en el que explicó que han tomado medidas frente a las declaraciones del sonero

El Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) desplegó un equipo multidisciplinario para atender y ofrecer servicios a Pablo Villanueva Branda, conocido como Melcochita, por un presunto caso de violencia familiar (Twitter (X))

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) intervino oficialmente tras el conflicto público entre Melcochita y Monserrat Seminario. La entidad anunció que su equipo multidisciplinario se movilizó para brindar atención inmediata ante un presunto caso de violencia familiar que involucra al artista peruano Pablo Villanueva Branda.

El MIMP reveló que estableció contacto directo con la presunta víctima y le ofreció acceso a todos los servicios y canales de atención necesarios, con el objetivo de velar por su bienestar integral.

“Ante un presunto caso de violencia familiar contra el señor Pablo Villanueva Branda, un equipo multidisciplinario del MIMP se trasladó para brindar atención inmediata. Asimismo, se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecer los servicios haciéndole de conocimiento los canales de atención correspondientes, a fin de garantizar su bienestar integral”, comunicó el organismo a través de su cuenta oficial en X.
La entidad enfatizó su labor a través del Programa Nacional Gratitud y reiteró el compromiso institucional con la protección integral de las personas adultas mayores. “Desde el MIMP, a través del Programa Nacional Gratitud, reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral de las personas adultas mayores”, informó en el mismo comunicado.

El anuncio se produjo tras varios días de repercusión mediática y debate público sobre la situación entre Melcochita y Monserrat Seminario, quienes expusieron detalles de su vida privada y versiones contrapuestas en medios y redes sociales.

Ruptura mediática y acusaciones cruzadas

La polémica entre Melcochita y Monserrat Seminario se originó cuando Seminario, a través de una transmisión en vivo, informó que el artista había decidido ponerle fin a la relación tras casi diecisiete años. “Voy a cumplir 17 años, bueno, iba a cumplir, pero ya no. Me dejó, se fue por las cizañas”, afirmó.

Seminario negó que existieran infidelidades y responsabilizó a los rumores y a la presión de los hijos mayores de Melcochita por el quiebre de la relación. “No es por una mujer, nada de eso (…) todo por chismes, todo por falsos comentarios. Primera vez que estoy haciendo un en vivo, diciendo mis problemas”.

Poco después, Melcochita confirmó la separación y aportó un nuevo elemento al conflicto: la gestión de los recursos económicos. Según el artista, durante los años de convivencia confió la administración de sus ingresos a Monserrat y, al finalizar la relación, sus ahorros habían desaparecido.

“Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, explicó.
Monserrat Seminario, en respuesta, rechazó que el dinero fuera la causa de la ruptura. Sostuvo que las fricciones con los hijos mayores de Melcochita y la presión mediática fueron determinantes. Además, denunció haber recibido amenazas luego de la separación, asegurando: “No le tengo miedo a nadie, no me van a callar”.

La controversia continúa en la opinión pública y redes sociales, donde allegados de ambos han emitido nuevas declaraciones. El MIMP recordó la importancia de acudir a los canales institucionales ante cualquier situación de violencia familiar, en especial cuando se trata de adultos mayores.

