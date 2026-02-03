Matan a puma protegido en San Martín: Fiscalía abre investigación penal por delito ambiental

San Martín: investigan penalmente a responsables por matar puma, especie protegida por ley

La muerte de un puma, especie protegida por la legislación peruana, encendió las alertas de las autoridades ambientales en la región San Martín. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) inició una investigación penal contra dos sujetos detenidos en flagrancia por el presunto delito de depredación de fauna silvestre, tras el hallazgo del animal sin vida en el sector Ishanga, distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.

El caso se hizo público luego de que imágenes del puma muerto circularan en redes sociales, lo que permitió activar de inmediato la intervención fiscal y policial. El hecho ha vuelto a poner en el centro del debate la persistencia de la caza ilegal de especies protegidas en zonas rurales de la Amazonía peruana.

La FEMA detuvo a dos sujetos en flagrancia e incautó restos del animal durante diligencias fiscales. Foto: Ministerio Público

Imágenes en redes sociales activaron la intervención fiscal

Según informó el Ministerio Público, la investigación se inició tras la difusión de fotografías y videos en redes sociales donde se observaba a los presuntos implicados en posesión del puma luego de su muerte. Este material fue clave para identificar a los sospechosos y coordinar acciones inmediatas en el lugar de los hechos.

El animal fue hallado en el sector Ishanga, una zona rural del distrito de Campanilla donde en los últimos años se han registrado diversos incidentes vinculados a la caza ilegal y al tráfico de fauna silvestre. El puma es una especie protegida cuya caza, captura o tenencia está prohibida por la normativa ambiental vigente.

Caza ilegal en San Martín: Fiscalía abre proceso penal por muerte de puma protegido. Foto: Ministerio Público

Detención en flagrancia en Campanilla

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de San Martín – sede Juanjuí, a cargo del fiscal provincial John Ventura Castillo, dispuso el inicio de diligencias preliminares contra los dos investigados. La intervención se realizó en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Campanilla.

Las primeras diligencias estuvieron a cargo de la fiscal adjunta provincial Rosario Horna Cienfuegos, quien encabezó el reconocimiento del lugar donde fue hallado el animal, la identificación de los presuntos responsables y otras acciones orientadas a asegurar elementos probatorios.

Como parte de la investigación, las autoridades lograron ubicar el domicilio de los implicados, donde se encontraron restos del animal silvestre, los cuales fueron incautados para ser incorporados al proceso penal.

Participación de la Autoridad Regional Ambiental

Durante las diligencias también participó personal de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de San Martín, entidad encargada de la protección y conservación de los recursos naturales en la región. Los restos incautados serán sometidos a peritajes técnicos especializados para determinar las circunstancias exactas de la muerte del puma y reforzar la imputación penal.

Autoridades ambientales advierten sobre el impacto de la caza ilegal en ecosistemas amazónicos. Foto: Ministerio Público

Desde la Fiscalía señalaron que el material incautado constituye una evidencia clave para sustentar el presunto delito de depredación de fauna silvestre, tipificado en el Código Penal peruano.

Delito ambiental y posibles sanciones

El delito de depredación de fauna silvestre contempla sanciones severas, especialmente cuando se trata de especies protegidas como el puma. La legislación peruana establece penas que pueden superar los cuatro años de prisión, además de multas y otras sanciones administrativas.

El Ministerio Público recordó que estos delitos no solo vulneran la ley, sino que generan un grave impacto en el equilibrio de los ecosistemas amazónicos, ya amenazados por actividades ilegales como la tala, la minería y el tráfico de especies.

San Martín es una de las regiones con mayor biodiversidad del país, pero también una de las más expuestas a la caza ilegal de fauna silvestre. Diversas organizaciones ambientales han advertido que especies emblemáticas como el puma enfrentan una presión creciente, especialmente en zonas rurales donde la fiscalización es limitada.