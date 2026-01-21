Golpe millonario a la minería ilegal en la selva peruana: Incautaciones en Ucayali y Loreto superan el millón de soles

FF.AA. y PNP destruyen campamentos y equipos usados para minería ilegal en la selva peruana.

El Ministerio de Defensa (Mindef) intensificó en los últimos días los operativos contra la minería ilegal en las regiones de Ucayali y Loreto, con acciones que han significado pérdidas superiores a un millón de soles para las organizaciones involucradas.

Las intervenciones, lideradas por la Marina de Guerra del Perú y coordinadas con fiscalías especializadas, se ejecutaron en puntos estratégicos de la Amazonía, afectando tanto la infraestructura como la logística de quienes participan en estas actividades ilícitas.

En el río Pachitea, región Ucayali, la Jefatura del distrito de Capitanía N° 4 junto con la Unidad de Control Fluvial Puerto Inca y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, realizaron un operativo de interdicción.

El despliegue permitió intervenir una draga informal y decomisar materiales valorizados en S/ 177,805.00. Esta acción se suma a la estrategia nacional para limitar el avance de la minería ilegal en zonas fluviales y proteger los recursos naturales de la región.

En la localidad de Huaman Urco, distrito de Mazán, en la provincia de Maynas (Loreto), se ejecutó otro operativo conjunto. Participaron efectivos de la Capitanía de Puerto de Iquitos y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto.

El resultado: incautación y destrucción de dos balsas artesanales, 150 galones de petróleo, una compresora de aire, equipos de buceo, una antena Starlink y diversos materiales, alcanzando un valor total de S/ 313,940.00.

Golpe a la minería ilegal en Ucayali y Loreto.

Droga, armas y equipos logísticos

La ofensiva en la región amazónica continuó con la operación denominada “Máquina I”, desplegada en el río Amazonas, provincia de Maynas.

Personal de la Jefatura de distrito de Capitanías N° 5, con apoyo de la Capitanía de Puerto de Iquitos, la Unidad de control fluvial Río Tamshiyacu y la Dirandro, realizó la intervención que derivó en el decomiso de 160.2 kg de pasta básica de cocaína, seis fusiles, una pistola, munición, un bote de madera, dos motores “peque peque”, dos teléfonos y mochilas con ropa. Una persona de nacionalidad peruana fue detenida. El valor de lo incautado asciende a S/ 539,085.00.

Los bienes incautados quedaron bajo custodia de las autoridades o fueron destruidos conforme a lo indicado en el Decreto Legislativo Nº 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en el país y establece procedimientos para el manejo de materiales decomisados.

El sector Defensa ratifica el compromiso de continuar con operaciones conjuntas y permanentes, en coordinación con otras entidades del Estado, para enfrentar la minería ilegal y otras economías criminales.

Nueve años de cárcel

El Gobierno peruano elevó la pena a nueve años de cárcel para quienes trafiquen insumos químicos y maquinaria destinados a la minería ilegal, así como para quienes transporten o almacenen minerales de origen ilícito.

El decreto legislativo 1695 amplió las sanciones, que ahora incluyen entre cinco y ocho años de prisión para quienes realicen actividades mineras sin autorización y hasta nueve años para quienes suministren insumos o equipos.

Las mismas penas aplican a quienes comercialicen o exporten minerales ilegales. Además, se establecen inhabilitaciones para obtener concesiones mineras durante el mismo periodo de la condena.