Perú

Golpe millonario a la minería ilegal en la selva peruana: Incautaciones en Ucayali y Loreto superan el millón de soles

Operativos coordinados entre la Marina de Guerra y fiscalías ambientales desarticulan dragas, incautan droga y destruyen equipos usados en actividades ilícitas en la Amazonía

Guardar
FF.AA. y PNP destruyen campamentos
FF.AA. y PNP destruyen campamentos y equipos usados para minería ilegal en la selva peruana.

El Ministerio de Defensa (Mindef) intensificó en los últimos días los operativos contra la minería ilegal en las regiones de Ucayali y Loreto, con acciones que han significado pérdidas superiores a un millón de soles para las organizaciones involucradas.

Las intervenciones, lideradas por la Marina de Guerra del Perú y coordinadas con fiscalías especializadas, se ejecutaron en puntos estratégicos de la Amazonía, afectando tanto la infraestructura como la logística de quienes participan en estas actividades ilícitas.

En el río Pachitea, región Ucayali, la Jefatura del distrito de Capitanía N° 4 junto con la Unidad de Control Fluvial Puerto Inca y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, realizaron un operativo de interdicción.

El despliegue permitió intervenir una draga informal y decomisar materiales valorizados en S/ 177,805.00. Esta acción se suma a la estrategia nacional para limitar el avance de la minería ilegal en zonas fluviales y proteger los recursos naturales de la región.

En la localidad de Huaman Urco, distrito de Mazán, en la provincia de Maynas (Loreto), se ejecutó otro operativo conjunto. Participaron efectivos de la Capitanía de Puerto de Iquitos y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto.

El resultado: incautación y destrucción de dos balsas artesanales, 150 galones de petróleo, una compresora de aire, equipos de buceo, una antena Starlink y diversos materiales, alcanzando un valor total de S/ 313,940.00.

Golpe a la minería ilegal
Golpe a la minería ilegal en Ucayali y Loreto.

Droga, armas y equipos logísticos

La ofensiva en la región amazónica continuó con la operación denominada “Máquina I”, desplegada en el río Amazonas, provincia de Maynas.

Personal de la Jefatura de distrito de Capitanías N° 5, con apoyo de la Capitanía de Puerto de Iquitos, la Unidad de control fluvial Río Tamshiyacu y la Dirandro, realizó la intervención que derivó en el decomiso de 160.2 kg de pasta básica de cocaína, seis fusiles, una pistola, munición, un bote de madera, dos motores “peque peque”, dos teléfonos y mochilas con ropa. Una persona de nacionalidad peruana fue detenida. El valor de lo incautado asciende a S/ 539,085.00.

Los bienes incautados quedaron bajo custodia de las autoridades o fueron destruidos conforme a lo indicado en el Decreto Legislativo Nº 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en el país y establece procedimientos para el manejo de materiales decomisados.

El sector Defensa ratifica el compromiso de continuar con operaciones conjuntas y permanentes, en coordinación con otras entidades del Estado, para enfrentar la minería ilegal y otras economías criminales.

Nueve años de cárcel

El Gobierno peruano elevó la pena a nueve años de cárcel para quienes trafiquen insumos químicos y maquinaria destinados a la minería ilegal, así como para quienes transporten o almacenen minerales de origen ilícito.

El decreto legislativo 1695 amplió las sanciones, que ahora incluyen entre cinco y ocho años de prisión para quienes realicen actividades mineras sin autorización y hasta nueve años para quienes suministren insumos o equipos.

Las mismas penas aplican a quienes comercialicen o exporten minerales ilegales. Además, se establecen inhabilitaciones para obtener concesiones mineras durante el mismo periodo de la condena.

Temas Relacionados

UcayaliLoretoMinería ilegalPNPperu-noticias

Más Noticias

José Jerí confronta al premier por decir que cayó en una trampa y no está preparado: “A mis 39 años, he tomado decisiones firmes”

El presidente interino respondió a las críticas de su jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, quien cuestionó su preparación para liderar el Ejecutivo. Volvió a negar actos ilícitos tras reunirse con un empresario chino y aseguró que existe una campaña para desestabilizar su gobierno

José Jerí confronta al premier

ONU y Mincetur fortalecerán el turismo peruano con capacitación y apoyo al programa Pueblos con Encanto

El plan contempla optimizar la conectividad aérea mediante el intercambio de experiencias con otros países, fortaleciendo la llegada de turistas internacionales

ONU y Mincetur fortalecerán el

“No voy a renunciar”: José Jerí asegura ser víctima de un ataque personal que busca afectar las elecciones

Mandatario no descarta que aparezcan más videos de los encuentros con el empresario Zhihua Yang, a quien ya no considera su amigo. “Ya no hablamos”, mencionó

“No voy a renunciar”: José

José Manzaneda destaca el estilo propositivo de Miguel Rondelli en Cusco FC: “Es interesante, plantea una idea compleja”

El volante peruano ha quedado sorprendido por la manera en cómo trabaja el técnico argentino durante los entrenamientos. “Todos se acoplan bien”, manifestó

José Manzaneda destaca el estilo

Paulo Autuori descarta fichar otro ‘9’ en Sporting Cristal y se defiende: “PSG contrató a Messi, Mbappé y Neymar, ¿y qué pasó?”

El entrenador brasileño respaldó plenamente a los delanteros del plantel actual y asumió la responsabilidad total por la producción goleadora del equipo esta nueva temporada

Paulo Autuori descarta fichar otro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí confronta al premier

José Jerí confronta al premier por decir que cayó en una trampa y no está preparado: “A mis 39 años, he tomado decisiones firmes”

“No voy a renunciar”: José Jerí asegura ser víctima de un ataque personal que busca afectar las elecciones

Renuncia el jefe del INPE, Iván Paredes, luego de ser implicado en sobornos y contrataciones irregulares

Fiscalización recibirá a José Jerí este miércoles 21: la agenda oficial que deberá responder tras reunirse con empresarios chinos

Fiscalía inicia diligencias en chifa en el que José Jerí y Zhihua Yang se reunieron

ENTRETENIMIENTO

‘Mande quien mande’ revela las

‘Mande quien mande’ revela las primeras imágenes oficiales de Laura Huarcayo como su nueva conductora

Samahara Lobatón pone en venta sus redes sociales por hasta 13 mil soles: “solo gente seria”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribes, María Pía Copello, Ethel Pozo y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV

Macla Yamada relata su desmayo en concierto de Bad Bunny en Lima y las imágenes se vuelven virales

Bryan Torres y el vacío legal tras la agresión a Samahara Lobatón: por qué el cantante sigue en libertad pese a la gravedad del caso

DEPORTES

El Ironi Kiryat Shmona no

El Ironi Kiryat Shmona no quita sus ojos de Perú: Fernando Pacheco convence para reforzar ataque en Ligat ha’Al

José Manzaneda destaca el estilo propositivo de Miguel Rondelli en Cusco FC: “Es interesante, plantea una idea compleja”

Paulo Autuori descarta fichar otro ‘9’ en Sporting Cristal y se defiende: “PSG contrató a Messi, Mbappé y Neymar, ¿y qué pasó?”

Paulo Autuori explicó el quiebre de Sporting Cristal en 2025: “Cuando ocurrió lo de Binacional tuvimos un bajón”

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV