La Contraloría interviene el Hospital Sabogal de EsSalud para verificar irregularidades en compras y almacenamiento de insumos médicos

Un equipo de la Contraloría realiza una visita inopinada al hospital Sabogal, y coincidentemente, un lote de medicinas llega en ese preciso instante. El operativo se extiende a los almacenes para constatar el stock. | ATV

La Contraloría General de la República puso la lupa sobre el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, en el Callao, luego de una serie de denuncias que expusieron un escenario crítico: escasez de medicamentos esenciales, equipos médicos inoperativos y decisiones administrativas cuestionadas en uno de los principales hospitales de referencia de EsSalud en el país.

La intervención se produce tras una denuncia periodística y los testimonios de pacientes, familiares y personal de salud que alertaron sobre la falta de al menos 30 medicamentos básicos, varios de ellos vitales para tratamientos oncológicos y de emergencia. Entre los fármacos ausentes figuran metotrexato y filgrastim —usados en terapias contra el cáncer—, así como gluconato de calcio, diazepam, sulfato de magnesio y labetalol, indispensables para la atención diaria.

La Contraloría General de la República interviene el Hospital Sabogal por denuncias de desabastecimiento de medicamentos esenciales en Callao. - Crédito: Infobae / Contraloría

Ante este panorama, la Contraloría acreditó un equipo de auditores para realizar un servicio de control simultáneo en el hospital Sabogal, bajo la modalidad de visita de control. La inspección tendrá una duración aproximada de diez días hábiles y estará enfocada en verificar la disponibilidad real de medicamentos, los procesos de compra y distribución, así como la capacidad de almacenamiento y la infraestructura destinada a la conservación de productos farmacéuticos.

Denuncias que encendieron las alertas

Las alertas no surgieron de la nada. Una investigación de Punto Final reveló que, desde hace varios meses, los usuarios del hospital enfrentan largas filas y constantes negativas en farmacia. Trabajadores del propio establecimiento confirmaron que el desabastecimiento es una realidad cotidiana. “No hay medicamentos. Entonces se habla con el médico para que recete otra cosa”, relató personal del área farmacéutica.

Un reportaje revela la alarmante situación del Hospital Nacional Alberto Sabogal. Pacientes y personal denuncian la falta de medicamentos esenciales, equipos médicos inoperativos y una atención que los deja en el desamparo. | Latina Noticias / Punto final

El impacto más grave recae sobre los pacientes oncológicos, especialmente niños. Denia Peña Bernardo, madre de un menor con cáncer, denunció que desde hace tres meses no consigue metotrexato para el tratamiento de su hijo. “Por falta de medicamentos, nuestros niños se nos van. Eso no debería pasar”, dijo.

A la falta de medicamentos se suma otro problema grave: el tomógrafo del hospital lleva cerca de seis meses inoperativo. Esto obliga a derivar a los pacientes a clínicas privadas, donde una tomografía puede costar más de 600 soles, un gasto imposible de asumir para muchos asegurados.

La revisión de la Contraloría incluye aspectos logísticos, además del impacto de la infraestructura hospitalaria. - Crédito: Contraloría

Compras con antecedentes preocupantes

Mientras los pacientes denuncian carencias críticas, la administración del hospital destinó recursos a remodelaciones y mantenimientos en áreas administrativas. Según la investigación periodística, en los últimos cuatro meses se autorizaron gastos por más de 150 mil soles para remodelar la fachada y accesos del hospital, además de 42 mil soles para el mantenimiento de sillas fijas y de gerencia.

También se detectaron contrataciones con empresas cuyos domicilios no pudieron ser verificados. Dos firmas —Llerena y Prado SAC y Corporación de Consultora y Servicio— figuran como responsables de trabajos eléctricos y remodelaciones, pero no fueron ubicadas en las direcciones consignadas en los documentos oficiales.

Desabastecimiento y contrataciones bajo la lupa: el drama del hospital Sabogal| Punto Final

La crisis no empezó hoy

No es la primera vez que el Hospital Alberto Sabogal aparece en los reportes de la Contraloría. En diciembre de 2025, un informe ya había advertido una falla crítica: la ausencia de una alarma dual para monitorear la temperatura y el suministro eléctrico en la cadena de frío. La omisión no era menor. Ponía en riesgo la correcta conservación de vacunas esenciales como la BCG —clave para prevenir la tuberculosis meníngea en recién nacidos— y la pentavalente, que protege a bebés contra enfermedades como la difteria, la tos ferina y el tétanos.

en el 2025, la Contraloría identificó deficiencias en la cadena de frío y falta de alarmas de seguridad, comprometiendo la conservación de vacunas esenciales para recién nacidos. - Crédito: Infobae / Contraloría

Ahora, tras las nuevas denuncias por desabastecimiento de medicamentos y equipos inoperativos, la Contraloría volverá a emitir un Informe de Visita de Control una vez concluida la inspección en el hospital. Las situaciones adversas que se detecten serán comunicadas a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud para que adopte medidas correctivas.

Este escenario se da en medio de una investigación fiscal que alcanza a la gestión de Jaime Moreno, exgerente de la Red Sabogal, por presuntos actos de corrupción vinculados a más de cien expedientes de contratación. Moreno dejó el cargo la semana pasada y fue reemplazado por Luis Hercilla.