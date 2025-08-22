Revelan desabastecimiento de más de 14 mil medicamentos para VIH en hospital EsSalud de Trujillo

EsSalud reconoció que solo llegaron 600 de las 15,000 tabletas de Raltegravir programadas para el Hospital Virgen de la Puerta, en Trujillo. (Composición Infobae)

El Hospital Virgen de la Puerta, en Trujillo, enfrenta una grave crisis de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales. El caso fue revelado gracias a una denuncia presentada por un paciente con VIH. El Grupo Impulsor de Vigilancia en Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR), quien brindó asesoría en el caso, advierte sobre el riesgo de vida para los asegurados afectados. El propio EsSalud confirmó la situación en un informe interno que declaró fundado el reclamo.

Solo llegaron 600 tabletas de 15,000 programadas

El documento señala que el hospital requiere 15.000 tabletas mensuales de Raltegravir de 400 mg, pero el 14 de agosto apenas ingresaron 600 unidades a su almacén, lo que equivale al 4 % de lo necesario. Además, se constató que un asegurado no pudo recibir 120 tabletas prescritas en julio, debido a que el medicamento continúa en condición de agotado en el sistema.

La propia área de farmacia del hospital indicó que el proceso de adquisición no depende de ellos, sino de la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial La Libertad, a la cual se recomendó derivar el caso para garantizar el abastecimiento.

El reclamo fue presentado en el libro de reclamaciones y derivado por GIVAR, lo que motivó un informe interno de EsSalud que declaró fundado el caso. (GIVAR)

Según las estimaciones de Marlon Castillo, presidente de la asociación, alcanzaría para un centenar de pacientes que pueden estar necesitando el medicamento, dependiendo de la dosis indicada por los médicos que puede ser de una o dos pastillas diarias.

Denuncias en aumento a nivel nacional

GIVAR denunció que esta situación no es aislada, sino parte de una crisis estructural en la gestión de medicamentos. “Gracias a la denuncia presentada y asesorada por GIVAR , hoy sabemos que la situación es crítica: una crisis de stock que pone en riesgo la vida de asegurados”, expresó la organización a través de redes sociales.

En diálogo con Infobae Perú, Marlon Castillo detalló que solo en La Libertad se han registrado 18 denuncias en lo que va del año, la mayoría vinculadas al Seguro Social. “En el Hospital Virgen de la Puerta tenemos al menos 7 denuncias de usuarios por falta de retrovirales”, apuntó.

El Hospital Virgen de la Puerta, en Trujillo, concentra al menos siete denuncias por desabastecimiento de retrovirales en lo que va del 2025. (Andina Noticias)

De acuerdo con su sistema de vigilancia comunitaria, en lo que va del 2025 se han registrado 154 denuncias por vulneración del derecho a la salud de personas con VIH en el país. De estas, 103 están relacionadas directamente al desabastecimiento de retrovirales esenciales. Los reportes provienen de hospitales del Ministerio de Salud (67) y de EsSalud (47), además de algunos centros administrados por ONG.

Raltegravir, medicamento vital para el tratamiento del VIH

Marlon Castillo explicó que el Raltegravir no lo usan la gran mayoría de personas. Es un antirretroviral de segunda línea, es decir, destinado a pacientes que ya han pasado por un fracaso terapéutico con otros esquemas. “Justamente por eso es esencial: porque va a usuarios que necesitan un tratamiento de rescate, en un segundo nivel de atención”, subrayó.

GIVAR advierte que la falta de medicamentos se ha convertido en un patrón recurrente en distintas regiones del país, poniendo en riesgo la salud de miles de personas que dependen del suministro continuo de retrovirales.

El Raltegravir es un medicamento antirretroviral de segunda línea, utilizado en pacientes con VIH. (NIAID)