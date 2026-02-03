Perú

Huelga de trabajadores del INPE: organismo informa que se suspendió la medida e instaló una mesa de trabajo

El Instituto Nacional Penitenciario suspendió la huelga prevista tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y sindicatos, que incluye la creación de una mesa de trabajo para atender demandas laborales

Guardar
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) suspendió la huelga anunciada por sus trabajadores tras un acuerdo con el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este martes la suspensión de la huelga que habían anunciado sus trabajadores, tras un acuerdo alcanzado entre la administración del organismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y las organizaciones sindicales.

“La decisión es producto de una voluntad conjunta de entendimiento, orientada a alcanzar mejoras concretas en favor del personal penitenciario, priorizando su bienestar y la continuidad de los servicios esenciales del sistema penitenciario”, señaló la entidad en un mensaje publicado en X, antes Twitter.

El acuerdo contempla la instalación de una mesa de trabajo destinada a abordar de forma técnica y progresiva los reclamos sindicales, evaluando alternativas viables dentro del marco legal y presupuestario vigente.

“El INPE reitera su firme compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la institución, dignifiquen la labor penitenciaria y contribuyan a un sistema penitenciario más eficiente, seguro y humano”, concluyó el comunicado.

El acuerdo contempla la creación
El acuerdo contempla la creación de una mesa de trabajo para abordar los reclamos sindicales y buscar soluciones dentro del marco legal y presupuestario vigente

El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios había rechazado la propuesta del Gobierno de eliminar el INPE y crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), al considerar que pone en riesgo la estabilidad laboral del personal.

Julio César Burga, secretario general del sindicato, declaró que los trabajadores se sienten “amenazados y amedrentados” por la propuesta, que el Ejecutivo presentó sin consulta ni garantías laborales. Además, expresó inquietud ante la posible intervención de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en el control de los penales, recordando antecedentes de fallas de seguridad.

El sindicato organizó un plantón en el Ministerio de Justicia y evaluaba una paralización total en los 69 penales del país, al tiempo que exigía que el Ejecutivo rectifique el proyecto o abra una mesa de diálogo con el presidente interino José Jerí.

El ministro de Justicia, Walter
El ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que la Sunir unificará funciones con Pronacej y destacó que la reforma busca recuperar el control de las cárceles y fortalecer la resocialización

Reforma

El ministro de Justicia, Walter Martínez, anunció que la Sunir unificará funciones con el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej). “Se trata de una decisión firme del Estado para recuperar el control de las cárceles y avanzar hacia un sistema más seguro, eficiente y orientado a la resocialización”, señaló.

El Consejo de Ministros discutirá la creación de la Sunir y, tras su aprobación, habrá un periodo de transición de 90 días para que esté operativa en junio. La reforma busca enfrentar condiciones criminógenas y fortalecer la resocialización. “Este Gobierno ha decidido impulsar una unificación estructural que permita al Estado recuperar el control y fortalecer los procesos de resocialización”, agregó.

La medida incluye acciones como requisas permanentes, clasificación de internos según peligrosidad, descentralización de servicios estratégicos como el GOES, bloqueo de comunicaciones ilícitas en cárceles y detección de antenas ilegales en colaboración con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Temas Relacionados

INPEperu-noticiasMinisterio de Justicia

Más Noticias

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Marco Etcheverry, acaso el mejor futbolista de la historia de Bolivia, ha indicado que sigue muy de cerca el desempeño de ‘Billy’ en La Victoria y espera que deje su nombre marcado en la institución

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con

Lima tendrá un nuevo concepto de centro comercial: así será The Square, el primer Community Center en Perú

Un proyecto inmobiliario de nueva generación llegará a Surco en 2026 con una propuesta enfocada en cercanía, sostenibilidad y servicios cotidianos, pensada para integrarse a la vida diaria de residentes y estudiantes de la zona

Lima tendrá un nuevo concepto

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

El volante chileno vive un arranque cuesta arriba en la liga colombiana, con tan solo un punto sumado en cuatro fechas y una tarjeta roja en su más reciente presentación

Rodrigo Ureña la pasa mal

Narcoenvío desde Perú: ocultaron cocaína en discos de vinilo y terminaron presos en España

Un operativo de aduanas permitió detectar irregularidades durante una inspección rutinaria que condujo al hallazgo de casi un kilogramo de droga oculto en carátulas de discos musicales enviadas desde Lima hacia Almería

Narcoenvío desde Perú: ocultaron cocaína

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

El Ministerio Público alertó sobre la difusión de un comunicado falso que le atribuía una supuesta solicitud de medida contra el gobernador regional y anunció acciones legales para identificar a los responsables

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

Condenan por prevaricato a juez que favoreció ilegalmente a Vladimir Cerrón

José Luna interpondrá denuncia penal contra Rafael López Aliaga: “No le tengo miedo, empezamos a otro nivel”

Fiscalía abre investigación por contratación de jóvenes tras visitas a José Jerí, pero no incluye al presidente, ¿por qué?

Edita Vargas confirma que acataría retorno de Ciro Castillo, pero advierte peligros: “Hay riesgo de que la documentación desaparezca”

ENTRETENIMIENTO

El emotivo reencuentro de Erick

El emotivo reencuentro de Erick Elera y Nataniel Sánchez que hizo vibrar la premiere de ‘Mi mejor enemiga’

María Pía Copello y las sorprendentes vistas que registró los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

La batalla legal entre Paul Olórtiga y Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, por el acceso a los hijos de Edita

La dura respuesta de Pamela López a Pamela Franco: “Calladita te ves más bonita” en medio de la tensión

DEPORTES

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

Felipe Chávez se pone en marcha en Colonia: completó su primer entrenamiento con gol; apunta a debutar contra RB Leipzig en Bundesliga

Panam Sports confirma cambio de fecha para los Juegos Panamericanos Lima 2027 por la saturación del calendario deportivo

Yanlis Féliz aprovechó su titularidad ante San Martín en triunfo clave: “Sé que puedo ayudar a Alianza Lima a ganar”