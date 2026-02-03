Estas oficinas de Reniec en Lima amplían horarios de atención durante febrero para agilizar trámites de DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de horarios en varias de sus sedes en Lima durante febrero de 2026, una medida que responde al incremento de la demanda ciudadana por trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde el lunes 2 y hasta el cierre del mes, la entidad busca optimizar la atención al público y reducir la congestión habitual en sus oficinas, facilitando la gestión oportuna de documentos esenciales para la población.

Esta decisión implica una extensión significativa en los turnos de atención en agencias seleccionadas, donde también se realiza la entrega del DNI. El objetivo principal es descongestionar los puntos de atención más concurridos y asegurar que los ciudadanos puedan completar sus trámites con mayor agilidad. La iniciativa se enmarca en el esfuerzo del organismo por adaptar sus servicios a las necesidades reales de la ciudadanía.

Además de habilitar horarios extendidos, Reniec recuerda que parte de sus procedimientos puede completarse de manera remota, lo que contribuye a minimizar desplazamientos innecesarios y a priorizar la atención presencial para quienes realmente lo requieren. A continuación, se detallan las oficinas con horarios ampliados, las recomendaciones para los usuarios y los trámites digitales disponibles.

Un funcionario de Reniec entrega el DNI electrónico a un ciudadano en la sede de Lima, simplificando los procedimientos de identificación personal en la capital (Reniec)

Horarios y oficinas de Reniec con atención extendida en febrero

Las siguientes sedes de Reniec en Lima funcionarán con horario extendido de 06:15 a 19:45 durante todo febrero de 2026:

OR Miraflores

OR Independencia

OR Jesús María

AG Cañete

Estos establecimientos ofrecerán atención ininterrumpida durante más de trece horas diarias, permitiendo a los ciudadanos acceder a la emisión, duplicado, renovación y entrega del DNI sin las restricciones de horario habituales. La iniciativa busca evitar aglomeraciones y reducir los tiempos de espera, facilitando el cumplimiento de los trámites en un solo turno diario.

La ampliación de turnos se implementa, además, para cubrir la afluencia de público en fechas de alta demanda, como sucede en el periodo previo al inicio del ciclo escolar o ante la proximidad de procesos electorales. Las oficinas seleccionadas han sido equipadas para gestionar un mayor flujo de usuarios, garantizando la continuidad y calidad del servicio.

Recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios a Reniec

Ante la extensión de los horarios, Reniec insta a los ciudadanos a verificar el estado de su trámite antes de acercarse a cualquier oficina. El organismo dispone de un sistema en línea que permite consultar si el proceso de emisión, duplicado o renovación del DNI está completo al 100%. Esta verificación previa resulta fundamental para evitar desplazamientos innecesarios y agilizar la atención de quienes realmente deben acudir.

Asimismo, la entidad recomienda que, en caso de pérdida o robo del documento, se realice primero la denuncia policial antes de solicitar un nuevo ejemplar. Si el trámite puede resolverse de manera digital, Reniec exhorta a utilizar las plataformas en línea para contribuir a la descongestión de sus instalaciones físicas. En situaciones donde no sea imprescindible acudir a una agencia, se aconseja abstenerse de hacerlo para permitir que quienes requieren atención urgente sean priorizados.

Trámites digitales disponibles en Reniec para el DNI

Reniec ha fortalecido su oferta de servicios digitales, permitiendo que diversos trámites puedan gestionarse sin necesidad de acudir a una agencia. Entre los procedimientos habilitados en la plataforma web se encuentran:

Solicitud de duplicado de DNI

Renovación del documento

Rectificación de domicilio

Cambio de estado civil de soltero a casado

Estos servicios digitales han sido diseñados para optimizar tiempos, evitar filas y reducir la exposición a aglomeraciones, brindando una alternativa eficiente a la atención presencial. El acceso a la web oficial de Reniec facilita el seguimiento y culminación de estos trámites, siempre que se cuente con los requisitos exigidos.