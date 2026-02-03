Perú

Estas oficinas de Reniec en Lima amplían horarios de atención durante febrero para agilizar trámites de DNI

La entidad implementa turnos extendidos en oficinas seleccionadas para responder al aumento de solicitudes vinculadas al Documento Nacional de Identidad, priorizando la agilización de trámites y la descongestión de locales físicos

Guardar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de horarios en varias de sus sedes en Lima durante febrero de 2026, una medida que responde al incremento de la demanda ciudadana por trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde el lunes 2 y hasta el cierre del mes, la entidad busca optimizar la atención al público y reducir la congestión habitual en sus oficinas, facilitando la gestión oportuna de documentos esenciales para la población.

Esta decisión implica una extensión significativa en los turnos de atención en agencias seleccionadas, donde también se realiza la entrega del DNI. El objetivo principal es descongestionar los puntos de atención más concurridos y asegurar que los ciudadanos puedan completar sus trámites con mayor agilidad. La iniciativa se enmarca en el esfuerzo del organismo por adaptar sus servicios a las necesidades reales de la ciudadanía.

Además de habilitar horarios extendidos, Reniec recuerda que parte de sus procedimientos puede completarse de manera remota, lo que contribuye a minimizar desplazamientos innecesarios y a priorizar la atención presencial para quienes realmente lo requieren. A continuación, se detallan las oficinas con horarios ampliados, las recomendaciones para los usuarios y los trámites digitales disponibles.

Un funcionario de Reniec entrega
Un funcionario de Reniec entrega el DNI electrónico a un ciudadano en la sede de Lima, simplificando los procedimientos de identificación personal en la capital (Reniec)

Horarios y oficinas de Reniec con atención extendida en febrero

Las siguientes sedes de Reniec en Lima funcionarán con horario extendido de 06:15 a 19:45 durante todo febrero de 2026:

  • OR Miraflores
  • OR Independencia
  • OR Jesús María
  • AG Cañete

Estos establecimientos ofrecerán atención ininterrumpida durante más de trece horas diarias, permitiendo a los ciudadanos acceder a la emisión, duplicado, renovación y entrega del DNI sin las restricciones de horario habituales. La iniciativa busca evitar aglomeraciones y reducir los tiempos de espera, facilitando el cumplimiento de los trámites en un solo turno diario.

La ampliación de turnos se implementa, además, para cubrir la afluencia de público en fechas de alta demanda, como sucede en el periodo previo al inicio del ciclo escolar o ante la proximidad de procesos electorales. Las oficinas seleccionadas han sido equipadas para gestionar un mayor flujo de usuarios, garantizando la continuidad y calidad del servicio.

Establecimientos ofrecerán atención ininterrumpida durante
Establecimientos ofrecerán atención ininterrumpida durante más de trece horas diarias. Foto: Reniec

Recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios a Reniec

Ante la extensión de los horarios, Reniec insta a los ciudadanos a verificar el estado de su trámite antes de acercarse a cualquier oficina. El organismo dispone de un sistema en línea que permite consultar si el proceso de emisión, duplicado o renovación del DNI está completo al 100%. Esta verificación previa resulta fundamental para evitar desplazamientos innecesarios y agilizar la atención de quienes realmente deben acudir.

Asimismo, la entidad recomienda que, en caso de pérdida o robo del documento, se realice primero la denuncia policial antes de solicitar un nuevo ejemplar. Si el trámite puede resolverse de manera digital, Reniec exhorta a utilizar las plataformas en línea para contribuir a la descongestión de sus instalaciones físicas. En situaciones donde no sea imprescindible acudir a una agencia, se aconseja abstenerse de hacerlo para permitir que quienes requieren atención urgente sean priorizados.

Trámites digitales disponibles en Reniec para el DNI

Reniec ha fortalecido su oferta de servicios digitales, permitiendo que diversos trámites puedan gestionarse sin necesidad de acudir a una agencia. Entre los procedimientos habilitados en la plataforma web se encuentran:

  • Solicitud de duplicado de DNI
  • Renovación del documento
  • Rectificación de domicilio
  • Cambio de estado civil de soltero a casado

Estos servicios digitales han sido diseñados para optimizar tiempos, evitar filas y reducir la exposición a aglomeraciones, brindando una alternativa eficiente a la atención presencial. El acceso a la web oficial de Reniec facilita el seguimiento y culminación de estos trámites, siempre que se cuente con los requisitos exigidos.

Temas Relacionados

ReniecLimaDocumento Nacional de IdentidadDNIperu-noticias

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

María Pía Copello y las sorprendentes cifras que registró en los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

La exconductora de TV sorprendió al revelarse el número dwe vistas registradas en su streaming, destacando una notable variación entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero.

María Pía Copello y las

Fieles peruanos esperan con emoción y esperanza la visita del papa León XIV al Perú prevista para noviembre o diciembre

Mensajes en redes sociales reflejan entusiasmo, orgullo y también preocupación por la capacidad de Chiclayo para recibir al Santo Padre

Fieles peruanos esperan con emoción

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo: “Condeno toda forma de violencia”

Tras ser señalado de acoso y violencia psicológica por Selene Cucat, el cantante rechaza las acusaciones, denuncia daño a su honor y exige que la justicia

Paul Michael tomará acciones legales

El desafío ping pong de Felipe Chávez con Colonia: no se cansó de exaltar al Perú por la locura del fútbol, gastronomía y paisajes

El joven mediocentro peruano pasó por una entretenida dinámica en la que abordó espacios puntuales vinculados al país que representa por amor y compromiso

El desafío ping pong de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez no descarta renunciar

Carlos Álvarez no descarta renunciar a su candidatura tras escándalo de franja electoral: “Si no caen los culpables, doy un paso al costado”

Ricardo Belmont en carrera electoral: perfil completo del candidato presidencial del Partido Cívico Obras

¿Quién es Carlos Espá? Perfil, trayectoria y patrimonio del candidato presidencial de SíCreo rumbo a las Elecciones 2026

Regidores de diez distritos de Cuzco aumentaron sus dietas de forma irregular por casi S/ 300 mil

¿Quién es Mario Vizcarra? Perfil, formación académica y trayectoria del candidato presidencial de Perú Primero para el 2026

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón y rechazo en redes?

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Policías llegaron hasta la casa de Pamela López tras denuncia de su ex mejor amiga: “ojalá que Dios la perdone”

María Pía Copello llora al hablar de la relación distante con su padre: “Lo entendí cuando estaba muerto”

Toño Centella expresa su angustia tras sufrir tercer atentado: “No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto”

DEPORTES

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno transmiten confianza para la serie ante Alemania en Copa Davis: “Da igual el ranking o la superficie”

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026