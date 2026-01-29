¿Debe cambiarse el DNI amarillo al electrónico? Reniec explica cuándo sigue siendo válido

DNI azul, amarillo y electrónico 2025: trámite en Reniec, cómo cambiar el que ya tengo y cuánto demora| Andina

El Documento Nacional de Identidad de color amarillo todavía acompaña a miles de niños y adolescentes en el Perú. Aunque su emisión ya no continúa, el documento sigue presente en mochilas escolares, carpetas de trámites y atenciones médicas. Frente a la confusión de padres y tutores, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó el alcance real de su vigencia y las condiciones bajo las cuales conserva plena validez.

Durante los últimos meses, la consulta sobre el cambio obligatorio hacia el DNI electrónico aumentó, sobre todo ante el inicio de procesos como la matrícula escolar 2026 o la inscripción en programas educativos y deportivos. En ese contexto, la entidad registral aclaró que la sola existencia de un nuevo formato no invalida de manera automática el documento anterior cuando este todavía se encuentra dentro del plazo legal.

La posición oficial apunta a garantizar el derecho a la identidad de los menores de edad sin imponer trámites innecesarios. El enfoque se centra en la vigencia del documento y en la edad del titular, criterios que determinan si corresponde o no realizar la actualización. Bajo ese marco, el DNI amarillo todavía cumple un rol funcional dentro del sistema de identificación nacional.

El Reniec explicó que la información vigente busca orientar a las familias y evitar gastos o desplazamientos que no resultan obligatorios. “El DNI amarillo mantiene su validez para realizar diversos trámites mientras se encuentre vigente”, precisó la institución, al señalar que no existe exigencia de cambio automático hacia el DNI electrónico en todos los casos.

Vigencia del DNI amarillo y uso actual

El DNI amarillo conserva validez siempre que el menor no alcance los 17 años y el documento no registre vencimiento. En esas condiciones, no existe obligación de reemplazo por el DNI electrónico. Pese a que este formato dejó de emitirse desde agosto de 2025, el Reniec reiteró que el documento vigente permite la identificación del menor y respalda su derecho a la identidad.

El organismo detalló que el DNI amarillo puede utilizarse para trámites habituales como la matrícula escolar 2026, la inscripción en academias educativas o deportivas, así como el acceso a servicios de salud y a programas sociales. Sobre este punto, la entidad señaló que “mientras el menor porte este documento vigente, puede identificarse y garantizar su derecho a la identidad”.

Esta precisión resulta clave para los procesos administrativos que se desarrollan al inicio del año escolar, etapa en la que muchas instituciones solicitan documentación actualizada. El Reniec indicó que no corresponde exigir el DNI electrónico si el documento amarillo cumple con las condiciones de vigencia establecidas por ley.

La actualización del DNI amarillo sí resulta obligatoria en situaciones específicas. Los menores deben realizar el cambio al cumplir los 17 años de edad o cuando el documento ya se encuentra vencido. En ambos casos, el trámite apunta a obtener el DNI de mayor de edad, en su versión electrónica.

El Reniec recordó que, en el Perú, el procedimiento de renovación del DNI amarillo hacia el DNI electrónico se realiza de manera presencial. Esta condición implica la asistencia a una oficina de la entidad, acompañados por uno de los padres o por el representante legal, según corresponda.

La institución enfatizó que no existe un plazo anticipado obligatorio para efectuar el cambio antes de los 17 años, siempre que el documento mantenga vigencia. Esta regla busca evitar interpretaciones erróneas y trámites adelantados que no responden a una exigencia legal.

Requisitos y costos para la renovación del DNI

El DNI amarillo es el documento que utilizan los menores hasta los 17 años.

Entre los requisitos para renovar el DNI de menor de edad figura el pago de S/16.00 por el trámite. Además, se requiere la presencia del menor en una oficina del Reniec junto con uno de los padres de familia. El proceso incluye la presentación del DNI del padre o de la madre y la entrega de la fotografía del menor, cuando corresponde.

El Reniec especificó que, para menores hasta antes de los 7 años, los padres deben llevar una fotografía impresa. Desde los 7 años de edad, la toma de la foto se realiza de manera gratuita en las sedes de la institución. En los casos donde se exige fotografía impresa, esta debe cumplir condiciones estrictas: tamaño pasaporte, a color, fondo blanco, sin marco, sin lentes, de frente, sin retoques, sin sonrisa, sin prendas en la cabeza y con el rostro y las orejas descubiertas.