Jefa del Reniec denuncia que trabajadores son amenazados para frenar entrega de tickets y dificultar trámites

La máxima autoridad del organismo estatal advirtió sobre la presencia de mafias que condicionan el acceso a trámites y detalló que ya notificaron a la Policía Nacional del Perú y al Ejecutivo

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, denunció públicamente que extorsionadores están amenazando al personal de la institución.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha denunciado amenazas y extorsión contra su personal. Según reveló Carmen Milagros Velarde, jefa nacional de la institución, trabajadores y agentes de seguridad han sido intimidados por delincuentes que exigen pagos a los ciudadanos para permitirles realizar trámites.

En declaraciones recogidas por América Noticias, Velarde explicó que los extorsionadores cobran entre 40 y 70 soles a los usuarios que acuden a las oficinas.

Extorsión y amenazas, el nuevo
Extorsión y amenazas, el nuevo riesgo para empleados del Reniec en Perú.

“Ya hemos identificado a quienes están organizando estos negocios y que amenazan tanto a nuestros agentes de seguridad como al personal administrativo para condicionar la atención al público”, señaló Velarde.

La funcionaria también indicó que la situación ya fue informada a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior y al presidente de la República, aunque hasta el momento no se han observado respuestas concretas por parte de las autoridades.

Filtración de datos

Respecto a la supuesta filtración de datos personales tras la publicación del padrón electoral, Velarde negó cualquier irregularidad y sostuvo que la institución ha actuado conforme a la ley vigente.

La megacampaña de DNI gratis
La megacampaña de DNI gratis está dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

“Cumplimos estrictamente con la ley al publicar solo los datos permitidos por la Ley Orgánica de Elecciones y conforme lo dispone el Jurado Nacional de Elecciones”, aseguró.

Este escenario de amenazas se produce mientras Velarde enfrenta una investigación abierta en la Junta Nacional de Justicia y tras haber sido citada al Congreso en noviembre pasado para responder sobre la difusión de datos del padrón electoral.

Guía para realizar el trámite
Guía para realizar el trámite de duplicado del DNI.

Recomendaciones

  • No entregar dinero a desconocidos: Ningún trámite oficial del Reniec requiere pagos adicionales fuera de las ventanillas autorizadas ni de los canales digitales oficiales. Los cobros por “adelantar turnos” o “venta de cola” son prácticas ilegales promovidas por personas ajenas a la institución.
  • Solicitar orientación solo al personal identificado: Los trabajadores del Reniec portan credenciales visibles y uniformes oficiales. Evite recibir indicaciones o entregar documentos a personas que no formen parte del personal de la entidad.
  • Denunciar intentos de extorsión: Ante cualquier intento de cobro ilegal, presión o amenaza, comuníquese de inmediato con el personal de seguridad de la sede, la Policía Nacional del Perú o utilice los canales formales de denuncia del Reniec.
  • Utilizar los canales digitales: Antes de acudir a una oficina, revise la página oficial del Reniec para conocer los requisitos, costos y pasos de cada trámite. Muchos servicios pueden programarse o realizarse en línea, lo que reduce la necesidad de hacer filas o exponerse a intermediarios.
  • No compartir información personal: Evite proporcionar datos personales, copias de documentos o información confidencial a personas ajenas al Reniec. La entrega de información a terceros puede derivar en fraudes o mal uso de sus datos.
  • Guardar comprobantes oficiales: Conserve todos los tickets, comprobantes y documentos entregados durante el proceso, ya que son la única constancia válida de atención y pueden ser requeridos en caso de reclamos o denuncias posteriores.
  • Reportar irregularidades: Si observa situaciones sospechosas o a personas ajenas al Reniec cobrando por servicios, repórtelo de inmediato a las autoridades correspondientes. La colaboración ciudadana es fundamental para erradicar estas prácticas.

