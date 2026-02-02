Jefa del Reniec denuncia que trabajadores son amenazados para frenar entrega de tickets y dificultar trámites

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, denunció públicamente que extorsionadores están amenazando al personal de la institución. Estas mafias cobran entre 40 y 70 soles a los ciudadanos en las colas, amedrentando a quienes se oponen. | América Noticias

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha denunciado amenazas y extorsión contra su personal. Según reveló Carmen Milagros Velarde, jefa nacional de la institución, trabajadores y agentes de seguridad han sido intimidados por delincuentes que exigen pagos a los ciudadanos para permitirles realizar trámites.

En declaraciones recogidas por América Noticias, Velarde explicó que los extorsionadores cobran entre 40 y 70 soles a los usuarios que acuden a las oficinas.

Extorsión y amenazas, el nuevo riesgo para empleados del Reniec en Perú. Foto: Andina (Composición Infobae)

“Ya hemos identificado a quienes están organizando estos negocios y que amenazan tanto a nuestros agentes de seguridad como al personal administrativo para condicionar la atención al público”, señaló Velarde.

La funcionaria también indicó que la situación ya fue informada a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior y al presidente de la República, aunque hasta el momento no se han observado respuestas concretas por parte de las autoridades.

Filtración de datos

Respecto a la supuesta filtración de datos personales tras la publicación del padrón electoral, Velarde negó cualquier irregularidad y sostuvo que la institución ha actuado conforme a la ley vigente.

La megacampaña de DNI gratis está dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Foto: Reniec

“Cumplimos estrictamente con la ley al publicar solo los datos permitidos por la Ley Orgánica de Elecciones y conforme lo dispone el Jurado Nacional de Elecciones”, aseguró.

Este escenario de amenazas se produce mientras Velarde enfrenta una investigación abierta en la Junta Nacional de Justicia y tras haber sido citada al Congreso en noviembre pasado para responder sobre la difusión de datos del padrón electoral.

Guía para realizar el trámite de duplicado del DNI. | Reniec

Recomendaciones

No entregar dinero a desconocidos: Ningún trámite oficial del Reniec requiere pagos adicionales fuera de las ventanillas autorizadas ni de los canales digitales oficiales. Los cobros por “adelantar turnos” o “venta de cola” son prácticas ilegales promovidas por personas ajenas a la institución.

Solicitar orientación solo al personal identificado: Los trabajadores del Reniec portan credenciales visibles y uniformes oficiales. Evite recibir indicaciones o entregar documentos a personas que no formen parte del personal de la entidad.

Denunciar intentos de extorsión: Ante cualquier intento de cobro ilegal, presión o amenaza, comuníquese de inmediato con el personal de seguridad de la sede, la Policía Nacional del Perú o utilice los canales formales de denuncia del Reniec.

Utilizar los canales digitales: Antes de acudir a una oficina, revise la página oficial del Reniec para conocer los requisitos, costos y pasos de cada trámite. Muchos servicios pueden programarse o realizarse en línea, lo que reduce la necesidad de hacer filas o exponerse a intermediarios.

No compartir información personal: Evite proporcionar datos personales, copias de documentos o información confidencial a personas ajenas al Reniec. La entrega de información a terceros puede derivar en fraudes o mal uso de sus datos.

Guardar comprobantes oficiales: Conserve todos los tickets, comprobantes y documentos entregados durante el proceso, ya que son la única constancia válida de atención y pueden ser requeridos en caso de reclamos o denuncias posteriores.

Reportar irregularidades: Si observa situaciones sospechosas o a personas ajenas al Reniec cobrando por servicios, repórtelo de inmediato a las autoridades correspondientes. La colaboración ciudadana es fundamental para erradicar estas prácticas.