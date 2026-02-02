Perú

¿Nueva lluvia de verano? Senamhi revela cómo estará el clima en Lima hoy 2 de febrero

De acuerdo con el pronóstico de la institución, la jornada comenzó con cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana, variando hacia un cielo con nubes dispersas cerca del mediodía

Guardar
Lima amaneció inundada luego de
Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)

La ciudad de Lima Metropolitana enfrenta hoy lunes 2 de febrero un día de temperaturas elevadas y cielo con nubosidad parcial, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). En el pronóstico no se menciona la posible ocurrencia de lluvias.

En el sector este de la capital, el pronóstico indica una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 21°C, mientras que en Lima oeste y Callao se espera una máxima de 28°C y una mínima de 21°C.

De acuerdo con el informe de Senamhi, la jornada comenzará con cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana, variando hacia un cielo con nubes dispersas cerca del mediodía.

El pronóstico difundido por Senamhi
El pronóstico difundido por Senamhi confirma la tendencia de altas temperaturas que se mantiene en la capital durante la temporada de verano. (Infobae)

El reporte oficial señala que hacia el atardecer predominará nuevamente el cielo nublado parcial en ambas zonas de la ciudad. La institución meteorológica recomendó a la población tomar precauciones debido a la intensidad del calor en Lima este, donde las temperaturas máximas superan los 30°C.

El pronóstico difundido por Senamhi confirma la tendencia de altas temperaturas que se mantiene en la capital durante la temporada de verano.

El organismo reiteró que estas condiciones pueden generar incomodidad y afectar la salud de grupos vulnerables, por lo que sugiere mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Los pronósticos del Senamhi indicaron
Los pronósticos del Senamhi indicaron que la temperatura mínima en Lima Este será de 15 °C. (Andina)

Observación

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

El equinoccio de primavera constituye
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

En el departamento de Lima se reportan una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

La avenida José Pardo, en
La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

(EFE)
(EFE)

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

SenamhiClima en LimaLimaVeranoperu-noticias

Más Noticias

Denuncian abuso sexual en el colegio Ricardo Bentín: alumnas identifican a trabajadores de limpieza como sus agresores

Familias señalan que las menores eran amenazadas dentro de la institución educativa, donde exámenes médicos y testimonios refuerzan las denuncias contra dos empleados

Denuncian abuso sexual en el

⁠Multa electoral: este es el monto a pagar si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

Los ciudadanos podrán justificar su ausencia en las Elecciones 2026, pero no en el caso de los miembros de mesa, que deberán asistir a sus locales de votación a las 6:00 a.m.

⁠Multa electoral: este es el

Papa León XIV visita el Perú: Gobierno peruano formaliza invitación y confirma planes de viaje

De acuerdo con lo expresado por el canciller Hugo de Zela, la llegada del pontífice estaría prevista para después de las elecciones generales

Papa León XIV visita el

De Chacas a El Vaticano: Las manos de artesanos peruanos detrás de la estatua a Santa Rosa y el mosaico de las vírgenes

Jóvenes formados en los talleres de Chacas y Jangas, en Áncash, herederos del legado del padre Ugo de Censi, crearon estos proyectos. Sus historias reflejan la fuerza de la tradición, la fe y el trabajo colectivo en los Andes peruanos

De Chacas a El Vaticano:

Alerta naranja: hoy 2 de febrero se esperan precipitaciones en Lima y 20 regiones del Perú, según el Senamhi

La institución comunicó la previsión de fenómenos como aguanieve, nevadas, descargas eléctricas y ráfagas de viento, mientras recomienda estar atentos a actualizaciones y seguir las recomendaciones

Alerta naranja: hoy 2 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

⁠Multa electoral: este es el

⁠Multa electoral: este es el monto a pagar si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

Rosangella Barbarán se graba infringiendo ordenanza municipal: Fuerza Popular podría afrontar multa de más de S/ 30 mil

Exgerente de GORE La Libertad permitió pago irregular de más de S/30 mil a su madre: César Acuña lo mantiene como su candidato

“Seguro está esperando la plata”: llamadas interceptadas exponen a empresario chino bajo arresto que visitó a José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella ningunea a Magaly

Nicola Porcella ningunea a Magaly Medina durante live con Miguel Arce: “Nombres que yo no sé que existen”

María Pía Copello adelanta la variada programación de +QTV: “Queremos hacer de todo”

Onelia Molina deja claro a Mario Irivarren: “Todavía me siento demasiado joven para casarme”

El duro consejo que le dio Marisol a Pamela López por sus peleas con Christian Cueva

Melcochita y Monserrat: la historia de una relación impensable que llegó a su fin luego de 17 años

DEPORTES

Resultados de la fecha 1

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Juan Reynoso alza la voz por el conflicto con 1190 Sports en el inicio de Liga 1 2026: “Ojalá todo el fútbol peruano sea solidario”

Esteban Pavez se fija un objetivo central en su primera experiencia en Liga 1 2026: “Vengo a Alianza Lima a ser campeón”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: Alianza Lima y Universitario ganaron en la fecha 1 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - Fase 2: así van los equipos tras el final de la fecha 4