Matrícula digital 2026: cómo revisar el estado de tu solicitud y subsanar observaciones en línea

Consulta y regulariza tu matrícula digital 2026: pasos y plazos oficiales| Minedu

Las madres y los padres que realizaron el proceso de matrícula digital 2026 pueden consultar el estado de su solicitud de vacante ingresando a la plataforma oficial matriculadigital.pe. Esta herramienta permite conocer el avance del trámite y facilita la actualización de documentos en caso de observaciones.

Por ello, es importante hacer seguimiento a cada solicitud tras finalizar la primera etapa clave en el proceso.

¿Cuáles son los estados de la Matrícula digital 2026?

Documentación por revisar : La solicitud fue ingresada, pero el director de la institución educativa aún no ha revisado la información enviada.

Documentación validada : El director revisó la solicitud y los datos presentados cumplen con los requisitos. En esta etapa, el trámite pasa a la asignación de vacante.

No cumple requisitos: Se identificó alguna inconsistencia en los documentos o datos presentados. Si el problema está relacionado con la documentación, es posible volver a cargar los archivos para subsanar la observación.

Subsanar documentos para la matrícula 2026

Hasta el 9 de febrero, los postulantes pueden revisar el estado de su solicitud y actualizar la documentación si corresponde. Se recomienda verificar si la solicitud presenta alguna de estas situaciones:

Falta de documentos

Documentos ilegibles

Documentación incorrecta

Para evitar contratiempos, es fundamental ingresar a la plataforma y completar cualquier acción pendiente dentro del plazo establecido.

¿Qué etapa continúa de la Matrícula 2026?

Luego de la revisión y subsanación de observaciones, el proceso de matrícula digital 2026 continúa con las siguientes etapas:

Asignación de vacantes (del 9 al 16 de febrero de 2026): Si algún usuario recibe una vacante y decide desistir, podrá hacerlo durante este periodo. No se podrá postular a otra vacante en el proceso regular después de desistir.

Registro en el SIAGIE (del 17 de febrero al 4 de marzo de 2026): Las instituciones educativas registran a los estudiantes admitidos en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), formalizando así la matrícula.

Minedu asegura material educativo

El Ministerio de Educación de Perú informó la distribución de más de 2,7 millones de materiales educativos para estudiantes de zonas de frontera durante el periodo escolar 2026. La operación, supervisada por el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, busca fortalecer la equidad territorial y asegurar condiciones de aprendizaje en regiones alejadas del país.

Durante una inspección al almacén central del Ministerio de Educación (Minedu), ubicado en el distrito de Cercado de Lima, el titular del sector verificó los últimos despachos destinados a provincias fronterizas como Ayabaca y Huancabamba en Piura, así como a Putumayo, Maynas, Ramón Castilla, Requena y la ciudad de Nauta en Loreto. Muchas de estas localidades solo acceden a los materiales mediante transporte fluvial, a través de chalupas y otras embarcaciones, según detalló el propio ministerio.

Asimismo, se contempla 13.096.904 unidades de materiales educativos, que corresponden a 430 títulos o ítems, con una inversión aproximada de S/42,5 millones. Esta dotación está dirigida a cerca de seis millones de estudiantes de más de 64.000 instituciones y programas de la Educación Básica Regular, Especial y Alternativa.

La cartera educativa señaló que el proceso registra un avance de 86% en la entrega de materiales a nivel nacional.