María Pía Copello y su fuerte respuesta por críticas al negocio de su hija: “no se trata de que tengas dinero o no”

María Pía Copello defiende el negocio de su hija ante críticas. | Instagram @piacopello

Catalina, hija de María Pía Copello y Samuel Dyer Coriat, con tan solo 9 años, ha creado ‘Catitejas’, un negocio de chocotejas artesanales que está causando sensación en redes sociales. El proyecto, que surgió como un proyecto escolar previo a la temporada navideña, ha llamado la atención no solo por la edad de su fundadora, sino también por el debate que ha suscitado en cuanto al apoyo económico que recibe la menor por parte de sus padres.

“Esto ya dejó de ser el emprendimiento de una niña sino que ya llegó a ser un negocio familiar, donde todos mis hijos están viendo cómo nace un negocio de cero”, comentó la influencer este 7 de enero.

‘Mande Quien Mande’, programa de América TV, sirvió como plataforma para dar a conocer el emprendimiento de Catalina, logrando un notable incremento en las ventas. La publicidad del producto fue apoyada también por celebridades como Magaly Medina. Esto se suma a los esfuerzos de María Pía Copello, quien a través de sus plataformas digitales, promociona activamente el trabajo y la independencia económica desde temprana edad.

Catalina, hija de María Pía Copello, ya tiene a 10 personas trabajando en su negocio de 'Catitejas'. |Instagram @catitejas

Críticas en redes sociales sobre ‘Catitejas’

El debate en la opinión pública se centra en la necesidad de apoyo a los emprendedores de diferentes estratos socioeconómicos y las ventajas que representan los recursos previos en la creación de nuevas empresas. En redes sociales, hay usuarios que consideran que la hija de María Pía Copello, de 9 años, no necesita el dinero, pues proviene de una familia adinerada.

Otros señalan que al tener recursos económicos para poner una negocio, resulta más fácil emprender un negocio. En tanto, algunos comentarios se centraron en que hay emprendedores que necesitan más apoyo que la menor.

“Ojalá así le comprasen a los niños o abuelos que venden en la calles sus chocotejas de un sol y sobreviven de ello”; “no es relativo, hay emprendimientos que realmente sí necesitan apoyo”; “yo apoyo a los que empiezan desde abajo, a los que salen adelante por su propio esfuerzo, pero tú Pía tienes dinero, tu hija no le falta nada”, fueron algunos comentarios.

La conductora Maria Pia Copello se convirtió en madre por tercera vez al dar a luz a su hija Catalina, en noviembre de 2014. Actualmente, la menor tiene 9 años.

¿Qué dijo María Pía Copello?

La repercusión en redes sociales y TikTok alrededor del emprendimiento de Catalina ha llevado a una reflexión por parte de María Pía Copello sobre la cultura emprendedora en el Perú.

En su cuenta de Instagram, Copello destacó que ‘Catitejas’ se ha convertido en un negocio familiar que ha logrado emplear a casi 10 personas, enfatizando la importancia de los emprendimientos en la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

“Hay gente que dice ‘los emprendedores que tienen, los que no tienen’. Nosotros tenemos que apoyar a todos los emprendedores del país, son el motor de la economía, genera un montón de puestos de trabajo. ‘Catitejas’ ya está empleando a casi 10 personas, es increíble como un emprendimiento tan pequeñito, puede ser una fuente de trabajo”, sostuvo.

María Pía Copello defiende emprendimiento de su hija de 9 años ante críticas en redes sociales. | Instagram @piacopello

La influencer instó a la sociedad a apoyar a los emprendedores independientemente de su origen socioeconómico, señalando que la perseverancia y el trabajo duro pueden conducir al éxito más allá de las condiciones iniciales.

“Son muchos los emprendedores de este país s que realmente dan puestos de trabajo, no se trata de que tengas o no tengas. Todo es relativo, conozco a muchas personas, que sin tener el dinero suficiente, sin tener los recursos, yéndose a prestarse plata al banco, no se imaginan lo que han logrado, cosas maravillosas, y aquellas personas que incluso han tenido todo el apoyo de redes sociales, que tienen dinero, lo han dejado allí (sus negocios) y lo han abandonado”.

¿Cuántos hijos tiene Pía Copello?

María Pía Copello, de 46 años edad, contrajo matrimonio en 2006 con el empresario Samuel Dyer Coriat, y tiene tres hijos fruto de esta unión: Samuel, Vasco y Catalina.