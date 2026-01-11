Perú

María Pía Copello revela cómo Catitejas y Starbucks llegaron a un acuerdo de coexistencia de marcas

El registro de la marca Catitejas fue autorizado por Indecopi tras la firma de un acuerdo de coexistencia con Starbucks, descartando cualquier conflicto legal entre ambas partes y permitiendo que ambos productos convivan en el mercado peruano

El registro de la marca Catitejas fue autorizado por Indecopi luego de que se presentara un acuerdo de coexistencia con Starbucks, despejando cuestionamientos sobre una supuesta disputa legal - Maria Pía Copello TikTok

El registro de la marca de chocolates Catitejas fue autorizado por Indecopi luego de que sus representantes y Starbucks firmaran un acuerdo de coexistencia, descartando así toda posibilidad de conflicto legal entre ambas partes. María Pía Copello, impulsora del emprendimiento de su hija, aclaró en redes sociales que nunca existió un litigio ni enfrentamiento judicial y explicó cómo se desarrolló el proceso.

La versión de María Pía Copello: sin litigio y con acuerdo

Ante la atención pública generada por el caso, María Pía Copello utilizó su cuenta de TikTok para detallar los hechos detrás del registro de la marca Catitejas. Explicó que la observación inicial fue planteada por Indecopi de oficio, al identificar una posible similitud fonética y gráfica entre Catitejas y Kati Kati Blend, una marca de Starbucks registrada en la misma clase internacional para café y bebidas a base de café.

Copello indicó que Starbucks desconocía el procedimiento y que nunca presentó oposición. Después de contactarse con la empresa internacional, sus representantes manifestaron no tener inconveniente en que ambas marcas coexistieran en el mercado peruano. Posteriormente, según comentó, la matriz de Starbucks en Estados Unidos también avaló la convivencia y accedió a firmar un acuerdo de coexistencia, el cual fue presentado ante Indecopi como parte del proceso de apelación.

“Nunca hubo un litigio, nunca es que nos hayamos enfrentado Katy Tejas contra Starbucks. Jamás. Creo que ellos se portaron de la forma más amable, entendieron perfectamente lo que estaba sucediendo. Eso es lo que pasó”, afirmó Copello en su video.

El origen del caso: observación de Indecopi

En enero de 2024, la solicitud de registro para la marca Catitejas y su logotipo —ideados para diferenciar productos de pastelería y confitería— ingresó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Durante la evaluación, la Dirección de Signos Distintivos advirtió una posible similitud con Kati Kati Blend, marca de Starbucks registrada en la misma clase 30 de la Clasificación Internacional.

Indecopi consideró que ambos productos suelen comercializarse en canales similares y podrían llegar al mismo público objetivo, lo que podría generar confusión. Por estos motivos, la autoridad observó inicialmente el registro solicitado por Catitejas.

Acuerdo de coexistencia y decisión final de Indecopi

Tras el contacto y el acuerdo directo con Starbucks, los representantes de Catitejas presentaron el documento de coexistencia ante Indecopi. La Comisión de Signos Distintivos analizó el caso y concluyó que existían diferencias objetivas entre ambos signos, tanto en el nombre como en el diseño gráfico y el concepto transmitido.

El organismo determinó que no existe riesgo real de confusión para el consumidor. El acuerdo de coexistencia, aunque no fue determinante en la decisión, reforzó la inexistencia de conflicto jurídico. De este modo, Indecopi autorizó el registro de la marca y el logotipo Catitejas por un periodo de 10 años, otorgando protección para productos de pastelería y confitería en el mercado peruano.

Un caso administrativo, sin enfrentamiento judicial

La resolución del caso se logró a través de gestiones administrativas y diálogo directo entre las partes, sin necesidad de instancias judiciales ni litigios. La aclaración pública de María Pía Copello remarcó que toda la gestión se desarrolló sin polémica y con la colaboración de ambas empresas, permitiendo que Catitejas y Starbucks convivan en el mercado local bajo el marco de un acuerdo de coexistencia.

