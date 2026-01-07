María Pía Copello y el día que una artista peruana “venció” a la transnacional Starbucks: el caso Catitejas

El enfrentamiento judicial puso en debate la protección de marcas locales frente a los intereses de grandes compañías internacionales como Starbucks.

Es frecuente que empresas transnacionales presenten objeciones cuando marcas peruanas buscan registrar nombres o signos que consideran similares a los suyos. En Perú han existido antecedentes con compañías como Coca-Cola, Adidas o TikTok.

Sin embargo, en mayo de 2025, se resolvió un caso poco conocido fuera del ámbito legal: la artista y emprendedora María Pía Copello Hora obtuvo el registro de la marca Catitejas tras enfrentar la oposición del Indecopi, que alegaba un posible riesgo de confusión con la marca Kati Kati Blend de Starbucks Corporation.

Catitejas vs. Starbucks: ¿Qué pasó con la marca de María Pía Copello en Indecopi?

Según la Resolución Nº 2350-2025/CSD-INDECOPI, el caso comenzó en enero de 2024, cuando Copello Hora solicitó ante Indecopi registrar Catitejas y su logotipo para distinguir productos de pastelería y confitería en la clase 30 de la Clasificación Internacional.

La Dirección de Signos Distintivos de Indecopi rechazó inicialmente la solicitud en marzo de ese año, señalando que el nombre Catitejas podía confundirse con Kati Kati Blend, registrada por Starbucks para café y bebidas a base de café dentro de la misma clase.

No fue Starbucks quien presentó una queja ni oposición; la denegatoria fue una decisión de Indecopi hecha de oficio durante el procedimiento de examen de registrabilidad de la marca.

Según la resolución inicial, ambos productos suelen consumirse juntos, se comercializan por canales similares y se dirigen a públicos que pueden coincidir.

Además, la autoridad regulatoria peruana sostuvo que los signos presentaban “similitudes fonéticas y gráficas”, lo que podía inducir a error al consumidor. Pero el caso no quedó ahí.

Indecopi consideró similitudes entre “Catitejas” y “Kati Kati Blend” de Starbucks

Ante la negativa, María Pía Copello Hora presentó una apelación. En su defensa, argumentó que Kati Kati Blend es una marca únicamente denominativa, compuesta por palabras en inglés, mientras que Catitejas incluye un logotipo colorido y distintivo con la imagen de una chocoteja sonriente y utiliza una palabra en español que remite directamente al producto.

Copello Hora sostuvo que no existe coincidencia conceptual, gráfica ni fonética entre ambos signos y enfatizó la diferencia entre el carácter familiar y digital de su emprendimiento y la dimensión global de Starbucks.

La solicitud inicial para registrar Catitejas fue rechazada en 2024 por supuestas similitudes fonéticas y gráficas con Kati Kati Blend de Starbucks. (Foto AP/Richard Drew, archivo)

La Comisión de Signos Distintivos de Indecopi revisó los alegatos y realizó un análisis comparativo entre los signos. La resolución indica que Catitejas y Kati Kati Blend presentan diferencias objetivas en la secuencia de letras, cantidad de palabras, diseño gráfico y concepto transmitido.

Mientras Catitejas evoca una chocoteja tanto en el nombre como en la imagen, Kati Kati Blend no guarda relación con ese tipo de producto y carece de elementos gráficos similares, consideró el equipo del Indecopi.

María Pía Copello se queda con la marca Catitejas, tras negativa inicial de Indecopi

El análisis de la comisión se centró en determinar si existía un riesgo real de confusión para el consumidor. Aunque ambas marcas están inscritas en la misma clase internacional, el examen concluyó que las diferencias conceptuales y visuales permiten que el público consumidor distinga sin dificultad entre ambas.

Un acuerdo de coexistencia entre Starbucks y Copello Hora, presentado durante el proceso, no fue tomado en cuenta en la decisión final, ya que la comisión concluyó que no existía conflicto jurídico por la falta de similitud entre los signos.

La marca Catitejas fue reconocida como un producto local de pastelería por Indecopi, con logotipo e identidad que la diferencian claramente de denominaciones asociadas a café.

La resolución subraya que cada solicitud de marca debe evaluarse según las particularidades del caso, sin que resoluciones previas generen precedentes automáticos. Concluido el análisis, Indecopi ordenó registrar la marca Catitejas y su logotipo a nombre de María Pía Copello Hora por un plazo de 10 años, otorgándole protección para productos de pastelería y confitería.

El caso marca un precedente para los emprendimientos peruanos, mostrando que la creatividad y la identidad local pueden prevalecer en disputas frente a grandes compañías internacionales.