La conductora de Sin Que Decir estrenó su programa defendiéndose de los ataques en contra de su familia, luego de varias semanas de críticas | QTV

La conductora de Sin+ Que Decir estrenó su programa defendiéndose de los ataques en contra de su familia, luego de varias semanas de críticas. María Pía Copello utilizó la primera emisión de su espacio en el canal de streaming +QTV para responder públicamente a los señalamientos sobre la fortuna de la familia Dyer, con la que está emparentada por matrimonio.

El inicio del programa se desarrolló con la presentadora sola en el set, dirigiéndose directamente a la audiencia y abordando de manera frontal los comentarios y dudas surgidos en las redes sociales.

El tema central giró en torno a las acusaciones sobre el origen del patrimonio de los Dyer, así como sobre la capacidad de inversión de Copello en distintos negocios. Durante su intervención, la conductora hizo una pausa en la dinámica habitual del espacio para ofrecer un mensaje de claridad.

“Mis suegros son dos provincianos que remaron durísimo para llegar a donde han llegado”, afirmó, subrayando la trayectoria de trabajo que, según explicó, caracteriza a la familia de su esposo.

María Pía Copello se pronuncia por cuestionamientos a la fortuna de su esposo y su familia: “No tenemos nada que temer”

Las redes sociales han sido el escenario principal donde la conductora ha recibido críticas relacionadas con su poder adquisitivo. Diversos usuarios han puesto en tela de juicio cómo Copello y su entorno familiar han obtenido sus recursos. La presentadora expresó su molestia por la frecuencia y el tono de estos señalamientos.

“Poner en tela de juicio con total ligereza de donde ellos han hecho su fortuna sin ni siquiera preguntarle a nadie, es la verdad es muy feo”, manifestó durante el programa, visiblemente afectada por la situación.

Copello señaló que, a pesar del crecimiento empresarial del grupo familiar, han preferido mantener un perfil bajo en cuanto a su presencia pública y la exposición de sus actividades económicas. “Hoy tienen un grupo económico grande, ellos son bajo perfil. La mayoría de cosas las exportan, tienen varios negocios. No vamos a entrar en detalles del negocio, vamos a entrar en el detalle de lo que están haciendo con su familia y no me parece justo”, remarcó la conductora en su intervención.

La presentadora enfatizó la importancia de verificar la información antes de difundirla o creerla, sobre todo cuando involucra asuntos delicados que afectan la reputación de las personas.

María Pía Copello mantiene un matrimonio de 17 años con el empresario Samuel Dyer.

“Me dirijo al público para que analicen la información y vean y escuchen y procesen. Que digan voy a ver si me están informando bien. Tenemos que ser muy responsables los que estamos delante de la mesa de lo que le digamos al público y el público también tiene que ser responsable de lo que consume”, exhortó Copello ante la audiencia.

María Pía se defenderá de hoy en adelante

En la parte final de su intervención, María Pía Copello reafirmó su disposición a enfrentar los cuestionamientos y a hablar abiertamente sobre el tema. “Como yo no tengo nada que temer y la familia de mi esposo tampoco, abiertamente hemos decidido tocar este tema el día de hoy”, sostuvo la conductora, mostrando firmeza en su postura.

Copello dejó claro que no tiene intención de prolongar la polémica, aunque advirtió que, si las circunstancias lo requieren, volverá a pronunciarse para proteger su prestigio y el de sus allegados.

María Pía Copello se pronuncia por cuestionamientos a la fortuna de su esposo y su familia: “No tenemos nada que temer”

“Finalmente, no pienso tocar este tema más. Quería explicárselo porque tanto se dice, tanto colocan, tienen tanto interés en desprestigiarnos, que ahora que llegué a la plataforma de YouTube sí me voy a defender y saben a lo que me refiero. No es una amenaza, estoy en todo mi derecho”, concluyó.

Las declaraciones de Copello en el estreno de Sin+ Que Decir abrieron un nuevo capítulo en la relación entre figuras públicas y la opinión digital, evidenciando cómo la exposición mediática puede repercutir en el ámbito familiar y personal. La conductora dejó un mensaje de vigilancia sobre el impacto de las redes sociales y la necesidad de responsabilidad en la difusión y consumo de información.