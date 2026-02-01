Zully Pinchi acusa a Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno, de condicionar su postulación: “Me dijo que tenía que tener algo con él”

Zully Pinchi acusa directamente a Carlos Jaico de condicionar su candidatura al Senado a cambio de salir juntos.

Zully Pinchi, exaspirante al Senado, denunció públicamente que Carlos Jaico, candidato presidencial por Perú Moderno, condicionó su permanencia en la lista electoral a la aceptación de una relación personal. La abogada relató que, tras rechazar la propuesta, fue excluida de la candidatura junto con otros miembros de la plancha, en medio de una serie de irregularidades que, según su testimonio, reflejan prácticas impropias al interior del partido.

Durante una entrevista en el programa Beto a saber, narró que se reunieron en el aeropuerto de Madrid a propuesta de él. “Me llamó y me dijo: ‘Mira, me vengo de Suiza, tengo cuarenta minutos y necesito conversar sobre el tema del partido, de Perú Moderno y todo ello’”, explicó.

Contó que acudió con ánimos de analizar su futuro político sin saber que, en ese encuentro, Jaico —quien fue secretario del despacho presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo— la invitara a inscribirse con una condición que ella calificó como “execrable”.

“Me dijo: ‘Si tú quieres estar en la lista del Senado, del Congreso, de lo que sea, tú tienes que salir conmigo, tener algo conmigo, una relación conmigo’. Tengo testigos, tengo todo”, señaló. Aclaró que ante la indignación se retiró: “Mi respuesta fue retirarme y mandarlo al diablo. Esa fue mi respuesta. Es un abusivo”.

Exaspirante al Senado realizó una grave denuncia contra el candidato presidencial por Perú Moderno. | Fotocomposición: Beto a saber / infobae

En la entrevista, Pinchi aseguró que conocía a Jaico desde hace años y que su vínculo había sido únicamente de amistad. “Me lo presentó el periodista Herbert Mujica y otro señor vinculado al periodismo, Jorge Smith. Nuestra relación fue solo un vínculo de amistad”, indicó y desmintió a Jaico, quien declaró públicamente que no la conocía. Incluso, mostró fotografías en eventos familiares. “En esa ocasión, mi padre lo invitó al cumpleaños de mi madre”, puntualizó al ser consultada por una de las imágenes.

Pinchi sostuvo que la exclusión de su candidatura y la de otros miembros de Perú Moderno no fue un hecho aislado. “Carlos Jaico nos sacó, se apresuró para echarnos. Estoy presuntamente segura que ha utilizado triquiñuelas y cosas que derivan en conductas que él ya ha tenido conmigo en el pasado”, afirmó.

Manifestó que la decisión de apartar a casi treinta integrantes de la lista al Senado fue tomada “de la manera más injusta y, sobre todo, de la manera más execrable posible”.

Denunció que Jaico actúa como “un peón de APP”, en referencia al partido de César Acuña, y planteó que muchos en el entorno político consideran que Perú Moderno funciona como una extensión de esa agrupación. “No lo digo solamente yo, lo decimos casi veintiocho miembros de la lista del Senado Nacional que hemos sido excluidos por el Jurado Nacional”, señaló.

JEE declaró improcedente lista al Senado de Perú Moderno.

“Tengo amenazas de muerte”

Tras su participación en el programa, la abogada denunció ser víctima de amenazas de muerte e insultos que atribuye al candidato presidencial. La exaspirante al Senado detalló que estos actos ocurrieron luego de su renuncia pública a la candidatura y tras expresar, tanto en medios como en actividades públicas, su rechazo a la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y a las conductas que —según su testimonio— enfrentan las mujeres en política.

“Vengo recibiendo desde el 21 de enero llamadas de amenazas de muerte y miles de insultos que presuntamente vienen del candidato presidencial de Perú Moderno y de su entorno más cercano”, señaló y formuló un llamado a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio Público y al Ministerio del Interior para que tomen en cuenta su testimonio y brinden respaldo ante las agresiones. “Ayúdenme por favor, temo por mi vida”, escribió en su cuenta de Facebok.