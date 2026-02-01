Perú

Zully Pinchi acusa a Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno, de condicionar su postulación: “Me dijo que tenía que tener algo con él”

La abogada adelantó que formalizará su denuncia contra el ex secretario general de Palacio. Aseguró que cuenta con testigos de las propuestas indecentes del aspirante al sillón presidencial

Guardar
Zully Pinchi acusa directamente a Carlos Jaico de condicionar su candidatura al Senado a cambio de salir juntos.

Zully Pinchi, exaspirante al Senado, denunció públicamente que Carlos Jaico, candidato presidencial por Perú Moderno, condicionó su permanencia en la lista electoral a la aceptación de una relación personal. La abogada relató que, tras rechazar la propuesta, fue excluida de la candidatura junto con otros miembros de la plancha, en medio de una serie de irregularidades que, según su testimonio, reflejan prácticas impropias al interior del partido.

Durante una entrevista en el programa Beto a saber, narró que se reunieron en el aeropuerto de Madrid a propuesta de él. “Me llamó y me dijo: ‘Mira, me vengo de Suiza, tengo cuarenta minutos y necesito conversar sobre el tema del partido, de Perú Moderno y todo ello’”, explicó.

Contó que acudió con ánimos de analizar su futuro político sin saber que, en ese encuentro, Jaico —quien fue secretario del despacho presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo— la invitara a inscribirse con una condición que ella calificó como “execrable”.

“Me dijo: ‘Si tú quieres estar en la lista del Senado, del Congreso, de lo que sea, tú tienes que salir conmigo, tener algo conmigo, una relación conmigo’. Tengo testigos, tengo todo”, señaló. Aclaró que ante la indignación se retiró: “Mi respuesta fue retirarme y mandarlo al diablo. Esa fue mi respuesta. Es un abusivo”.

Exaspirante al Senado realizó una
Exaspirante al Senado realizó una grave denuncia contra el candidato presidencial por Perú Moderno. | Fotocomposición: Beto a saber / infobae

En la entrevista, Pinchi aseguró que conocía a Jaico desde hace años y que su vínculo había sido únicamente de amistad. “Me lo presentó el periodista Herbert Mujica y otro señor vinculado al periodismo, Jorge Smith. Nuestra relación fue solo un vínculo de amistad”, indicó y desmintió a Jaico, quien declaró públicamente que no la conocía. Incluso, mostró fotografías en eventos familiares. “En esa ocasión, mi padre lo invitó al cumpleaños de mi madre”, puntualizó al ser consultada por una de las imágenes.

Pinchi sostuvo que la exclusión de su candidatura y la de otros miembros de Perú Moderno no fue un hecho aislado. “Carlos Jaico nos sacó, se apresuró para echarnos. Estoy presuntamente segura que ha utilizado triquiñuelas y cosas que derivan en conductas que él ya ha tenido conmigo en el pasado”, afirmó.

Manifestó que la decisión de apartar a casi treinta integrantes de la lista al Senado fue tomada “de la manera más injusta y, sobre todo, de la manera más execrable posible”.

Denunció que Jaico actúa como “un peón de APP”, en referencia al partido de César Acuña, y planteó que muchos en el entorno político consideran que Perú Moderno funciona como una extensión de esa agrupación. “No lo digo solamente yo, lo decimos casi veintiocho miembros de la lista del Senado Nacional que hemos sido excluidos por el Jurado Nacional”, señaló.

JEE declaró improcedente lista al
JEE declaró improcedente lista al Senado de Perú Moderno.

“Tengo amenazas de muerte”

Tras su participación en el programa, la abogada denunció ser víctima de amenazas de muerte e insultos que atribuye al candidato presidencial. La exaspirante al Senado detalló que estos actos ocurrieron luego de su renuncia pública a la candidatura y tras expresar, tanto en medios como en actividades públicas, su rechazo a la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y a las conductas que —según su testimonio— enfrentan las mujeres en política.

“Vengo recibiendo desde el 21 de enero llamadas de amenazas de muerte y miles de insultos que presuntamente vienen del candidato presidencial de Perú Moderno y de su entorno más cercano”, señaló y formuló un llamado a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio Público y al Ministerio del Interior para que tomen en cuenta su testimonio y brinden respaldo ante las agresiones. “Ayúdenme por favor, temo por mi vida”, escribió en su cuenta de Facebok.

Temas Relacionados

Zully PinchiCarlos JaicoPerú ModernoJNEAPPperu-politica

Más Noticias

André Carrillo suma un nuevo título a sus vitrinas: se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil con Corinthians

La nueva temporada de la ‘Culebra’ empieza con un trofeo que llena de expectativas al elenco a cargo de Dorival Junior. El mediocentro nacional se consolida como el segundo peruano más ganador

André Carrillo suma un nuevo

Reimond Manco dispara contra Hernán Barcos por doble rol en FC Cajamarca: “Si el DT no lo pone, lo saca”

El exfutbolista cuestionó la doble función que asumirá el ‘Pirata’ como jugador y director deportivo, y advirtió posibles conflictos en el manejo del plantel durante la Liga 1 2026

Reimond Manco dispara contra Hernán

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ saldrán en busca de su primer triunfo cuando reciban al ‘vendaval celeste’ en el estadio Monumental, con el respaldo total de su hinchada. Sigue todas las incidencias de este encuentro

Universitario vs ADT EN VIVO

José Jerí acudió con frecuencia a hoteles de Lince, chifas y pollerías, según sus gastos deducibles revelados

De acuerdo con documentos expuestos por Beto A Saber, el mandatario destinó la mayor parte de sus gastos deducibles a locales ubicados en Lince, distrito a menudo mencionado en sus antiguas publciaciones de X

José Jerí acudió con frecuencia

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El conjunto ‘blanquiazul’ se enfrenta al elenco ‘albo’ en un duelo decisivo por los primeros puestos del torneo. Conoce la previa, horarios y sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs San Martín
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí acudió con frecuencia

José Jerí acudió con frecuencia a hoteles de Lince, chifas y pollerías, según sus gastos deducibles revelados

José Luna responde a Rafael López Aliaga: “Gángster sería él porque tiene más de 16 juicios por corrupción”

Vacancia de José Jerí: Solicitan convocar Pleno extraordinario urgente para debatir moción contra el presidente

Sin respaldo político: autoridades cancelan su asistencia a actos por la Amistad Perú–China

Representante de la embajada China desconoce participación del empresario Zhihua Yang en evento de la amistad entre Perú y China

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón sorprende con poderoso

Samahara Lobatón sorprende con poderoso mensaje de fe tras volver con Bryan Torres

“Los sábados se hicieron para gozar”: así fue la fiesta memorable de Gisela Valcárcel junto a Explosión de Iquitos

Maykel Blanco y Alexander Abreu, gigantes de Cuba, llegan a Lima con dos presentaciones

Alejandra Baigorria llora tras éxito en promoción de su marca de ropa pese a críticas: “Se quedaron las tiendas vacías”

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

DEPORTES

Reimond Manco dispara contra Hernán

Reimond Manco dispara contra Hernán Barcos por doble rol en FC Cajamarca: “Si el DT no lo pone, lo saca”

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

André Carrillo suma un nuevo título a sus vitrinas: se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil con Corinthians

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Santiago González con remate cruzado para el 1-1 en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026