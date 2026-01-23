Perú

Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado

JNE ratificó la improcedencia de la lista al Senado de Perú Moderno por incluir a exmilitantes del partido

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la improcedencia de la lista al Senado del partido Perú Moderno, que incluía al candidato presidencial de esta agrupación, el exsecretario presidencial Carlos Jaico, y la abogada Zully Pinchi.

Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) rechazó la solicitud de inscripción de la lista por haber sido presentada de manera incompleta.

Perú Moderno apeló este fallo de primera instancia a fin de que el JNE resuelva. La audiencia de apelación fue el pasado 21 de enero. El Pleno declaró infundado el recurso, por lo que la decisión del JEE se confirma.

De esta manera, Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado.

Los otros candidatos al Senado de Perú Moderno que salen de carrera electoral son Guilmar Trujillo, Quintiliana Guillén, Ingrid Cabanillas, Salomón Apaza, Miguel Almenara, Lis Guerra, Julio Córdova, Fiorella Castagnino, Steve Sánchez, Gloria Paredes, Pedro Guevara, Vanessa Aliaga, Gustavo Olivares, Viviana Vallejos, Henz Ortiz, Martha Campaña, Javier Caballero, Morayma Barbaron, Edmundo Ormeño, María Salome, Percy Farfán, Nélida Ponce, Nil Palacios, Carmen Fuentes, Gustavo Mora, Carmen Peralta, Saturnino Rojas y Catalina Martínez.

Cabe precisar que la candidatura de Carlos Jaico a la Presidencia sigue de pie. Solo su postulación al Senado ha sido declarada improcedente.

El caso de Perú Moderno

El motivo de la exclusión fue calificado como insubsanable por el JEE Lima Centro 2, confirmado por el JNE es la presentación incompleta de la lista. Esto, según la decisión de primera instancia ratificada, constituye un incumplimiento que ya no puede corregirse, por lo que la solicitud de inscripción fue declarada improcedente.

El meollo del asunto fue la inclusión de dos candidatos no afiliados al partido: Pedro Agustín Guevara Ballón y Jaime Edmundo Ormeño Ortiz. Guevara Ballón, quien fue precandidato presidencial del partido, y Ormeño Ortiz, ambos renunciaron en noviembre de 2025 señalando supuestas irregularidades internas.

Según Perú Moderno, las renuncias ocurrieron durante el proceso de elecciones primarias, por lo que optaron por no retirar sus nombres de la lista de precandidatos al Senado. Esta justificación fue rechazada por el JEE Lima Centro 2, que argumentó que el partido sí tuvo tiempo para realizar el reemplazo correspondiente, ya que las renuncias ocurrieron antes de las primarias del 7 de diciembre.

El tribunal incluso señaló que el partido pudo designar suplentes o candidatos accesitarios en lugar de mantener los espacios vacíos. Al no hacerlo, y al ya no poder colocar reemplazos por haberse vencido el plazo para realizarlo, la lista quedó incompleta.

“En consecuencia, la solicitud de inscripción de lista de candidatos ha sido presentada incompleta, supuesto que a la fecha no es subsanable, considerando que el plazo para realizar el reemplazo de candidatos venció el 23 de diciembre de 2025, de conformidad al artículo 24 del Reglamento; por tanto, corresponde declarar improcedente la solicitud de inscripción de lista de candidatos”, dijo el JEE en su fallo.

Ahora, Perú Moderno puede apelar la decisión ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. No obstante, las posibilidades de que se revierta la exclusión son consideradas bajas.

La candidatura presidencial de Carlos Jaico se mantiene vigente. Por el momento, solo su postulación al Senado queda en suspenso hasta que se resuelvan los recursos pendientes.

