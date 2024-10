Ola de renuncias en Perú Moderno, luego de que Carlos Añaños anunciara su retiro del partido político

Carlos Añaños había anunciado este 2024 que se había afiliado a Perú Moderno - crédito composición Infobae Perú /Andina / Perú Moderno

La salida de Carlos Añaños de Perú Moderno, confirmada por él mismo a fines de septiembre de este año, ha provocado una ola de renuncias por parte de políticos que se habían inscrito alentados por la presencia del empresario en el partido.

Las intenciones del fundador de Ajeper de candidatear a la presidencia de la República en el 2026 eran conocidas. Sin embargo, como no logró afiliarse a otra agrupación antes de la fecha límite impuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no podrá participar de ninguna plancha presidencial en los próximos comicios.

Añaños había anunciado su militancia en julio pasado, pero en los meses siguientes no logró un entendimiento con los demás integrantes del grupo, fundado por Wilson Aragón, dueño de la empresa que produce las ‘frazadas tigre’.

Inicialmente, se había vuelto viral en redes sociales un presunto mensaje enviado por Aragón a otros correligionarios afirmando de que el empresario ya no sería el candidato, pero que permanecería como inscrito. Incluso, se habría indicado, a solicitud del empresario, que no se use su nombre o imagen en carteles, banners o pintas en las paredes, con el objetivo de proteger su imagen y evitar malos entendidos.

A medida que los rumores fueron aumentando, Perú Moderno decidió emitir un comunicado donde aclaraban que como las elecciones no habían sido convocadas, todavía no se podía hablar de candidaturas oficiales.

“Frente a esta situación, entendimos perfectamente la posición del señor Carlos Añaños para evitar que se use indebidamente su imagen, información que ha sido trasladada a las bases y coordinadores del partido para su cumplimiento”, dijeron.

No obstante, los días pasaron y la noticia de la renuncia fue confirmada. En el Registro de Organizaciones Políticos (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, se observa que Añaños estuvo afiliado desde el 7 de julio al 14 de octubre del 2024.

Los políticos que se fueron

De acuerdo al ROP del JNE, renunciaron a su militancia la exprocuradora Julia Príncipe; y tres políticos con pasado en el Partido Morado: los excongresistas Angélica Palomino y José Antonio Nuñez, y el candidato al Parlamento por Arequipa, Nicolás Talavera. Así fue su periodo de militancia:

Angélica Palomino: 17/06/2024 - 02/10/2024

Nicolás Talavera: 17/06/2024 - 07/10/2024

Julia Príncipe: 26/04/2024 - 30/09/2024

José Antonio Núñez: 10/07/2024 - 30/09/2024

Otro grupo de afiliados acudió al Partido Popular Cristiano, confirmó David Vera, directivo u jefe de Plan de Gobierno del PPC. En diálogo con Willax, comentó que él tenía conocimiento de que Añaños y las personas que lo acompañaban habían tenido problemas en Perú Moderno.

“Toda esta gente finalmente ha tomado una decisión de desligarse de este partido y acudir en libertad, en libre albedrío, la gran mayoría de sus dirigentes, a un partido similar, que busca el emprendimiento”, dijo.

Según Vera, un 80% de los colaboradores del empresario se unieron al partido fundado por Luis Bedoya Reyes. “Ellos vieron en nosotros ese reflejo de partido que estaban buscando. Además, que Carlos Añaños y su tocayo, nuestro presidente, Carlos Neuhaus ya venían hablando tiempo atrás. El común denominador es sacar adelante a nuestro país”, sostuvo.

Por otra parte, dijo que el renunciante candidato “se está tomando un tiempo para tomar la decisión que él considere correspondiente”, debido a que ya no tiene opción de postular por otra agrupación.

“Nosotros, en el PPC actualmente somos el único partido que tiene cuatro precandidatos de lujo. Ninguno otro tiene, o tienen dueños, o tienen líderes, que nadie los puede tocar”, manifestó.

“En el PPC no nos sobra la plata, en el PPC también pagamos las cuentas, trabajamos duro para llevar todos los días a nuestros hijos, sufrimos lo mismo pesares que toda la comunidad y buscamos salir de esta gran crisis”, agregó.

¿Quiénes siguen en la agrupación?

Hasta el momento, además del fundador del partido, otras figuras importantes que se mantienen como inscritos son el congresista Carlos Anderson, y el exvicepresidente de Alberto Fujimori, Ricardo Márquez Flores. Ambos desde el 12 de julio de este año