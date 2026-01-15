Zully Pinchi, aspirante al Senado y vinculada a Martín Vizcarra: “Nunca tuve una relación con él ni la tendría”

La abogada y escritora Zully Pinchi, candidata al Senado por Perú Moderno, volvió a diferenciarse este miércoles del expresidente Martín Vizcarra, quien cumple una condena de 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio.

“Yo nunca tuve nada con el señor. Nunca en mi vida lo tendría tampoco”, replicó en diálogo con un podcast que transmite el diario La República, al recordar la vinculación entre ambos que dio origen a una canción viral, ‘Mi bebito fiufiu’.

Explicó que su relación con el exjefe de Estado fue estrictamente laboral durante la campaña de Somos Perú y la posterior conformación de un nuevo partido. “Nos invitó a todos los abogados que él consideró que podían tener alguna capacidad interesante y que le podíamos trasladar nuestros conocimientos y ayudarle en la constitución de su nuevo partido. Eso ha sido todo”, aseguró.

Pinchi negó haber escrito mensajes como “Eres mi bebé” a Vizcarra, actualmente recluido en el penal de Barbadillo tras un juicio que acreditó que recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua.

El expresidente de Perú Martin Vizcarra reacciona a su llegada a la sala judicial este miércoles, en el centro de Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

“A la única persona que yo le he escrito eso en mi vida ha sido al único esposo que he tenido”, señaló. Respecto a los chats que se difundieron, sostuvo: “Esa frase alguien la ha inventado. Yo he escrito el poema. Ese chat no existe. Al menos conmigo, nunca ha sido. Es imposible”.

También negó haberse reunido con el exgobernante en un hotel en Cusco, un caso que la arrojó al ojo público a mediados de 2022: “Nos hemos reunido muchas personas del partido, porque éramos las personas que le ayudábamos en la nueva constitución de... el nuevo partido que él tiene. Le ayudábamos a generar la convocatoria en las distintas provincias que tiene Cusco. Yo no llegué al hotel. Yo no dormí en el hotel. Dormí en otro lugar”, dijo.

La candidata relató su trayectoria y destacó su labor como directora de una ONG, además de asegurar que solo ha tenido un esposo en su vida. “Tampoco tengo hijos, ni con el señor anterior ni con mi actual esposo. Nunca he tenido hijos”, afirmó.

Pinchi recordó el caso de violencia que denunció en 2004. “Por primera vez en el Perú, un hombre era privado de su libertad por haber golpeado a una mujer. Así que generó un gran precedente para que luego otras mujeres pudieran denunciar”, declaró.

Former Peruvian President Martin Vizcarra arrives at court to hear the sentence in corruption cases tied to the Moquegua Hospital and Lomas de Ilo construction projects, in which he was accused of receiving bribes while serving as governor, in Lima, Peru, November 26, 2025. REUTERS/Gerardo Marin

Plan

Entre sus propuestas legislativas, mencionó la reactivación empresarial para emprendedores afectados por la crisis económica y lo que consideró abuso de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

“El Senado propone reactivar las empresas que se han tenido que cerrar por bancarrota que deviene de una economía estancada en la crisis sanitaria”, indicó. Además, rechazó leyes que favorecen la impunidad: “Yo estoy en contra. Yo soy abogada y lo que yo voy a querer siempre es justicia y que hayan medidas de sanción drásticas”, concluyó.