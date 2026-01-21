Congresistas presentan moción de censura contra José Jerí por caso ‘Chifagate’

Presidente interino José Jerí, bajo presión tras revelarse nuevas reuniones con empresario Zhihua Yang| Presidencia (Composición Infobae)

La moción de censura contra el presidente José Jerí finalmente fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso luego de tres días en los que la congresista Ruth Luque, impulsora de la iniciativa, logró conseguir un total de 20 firmas de otras bancadas.

“Moción de censura presentada. Se cumplió el requisito exigido; cumplimos con presentar la moción. Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”, indicó la congresista Luque en su cuenta oficial de X.

Entre los congresistas firmantes de esta moción se encuentran integrantes de bancadas principalmente de izquierda, aunque también se sumó al menos una representante de Avanza País:

Silvana Robles

Carlos Zeballos

Victor Cutipa

Alfredo Pariona

Margot Palacios

Pasión Dávila

Susel Paredes

Wilson Quispe

Jaime Quito

Elias Varas

Sigrid Bazán

Kira Alcarraz

Hamlet Echevarria

Alex Flores

Karol Paredes

Edwin Martínez

Flor Pablo

Ruth Luque

Flavio Cruz

Roberto Sánchez

La congresista Luque también aprovechó la oportunidad para criticar a otras bancadas, como la de Fuerza Popular, e indicó que “Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la derecha lo blinda como hicieron todo el tiempo con Dina Boluarte”.

Moción de censura contra José Jerí alcanzó las 20 firmas y ya fue presentada ante el Congreso. (Foto: Ruth Luque/X)

Fuerza Popular quiere la versión de José Jerí

Martha Moyano, integrante de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso, afirmó que la bancada todavía no ha tomado una decisión sobre la posible censura al presidente interino, José Jerí, a quien espera escuchar próximamente en la Comisión de Fiscalización.

Moyano explicó que, una vez que se produzca el encuentro ante la Comisión de Fiscalización, su bancada presentará una postura oficial. “Fuerza Popular no ha tenido una reunión en este momento. Lo que Fuerza Popular va a hacer es escuchar al señor Jerí, que debe decir las cosas claras en la Comisión de Fiscalización”, señaló Moyano, según Canal N.

Nota en desarrollo...