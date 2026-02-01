Perú

Melcochita y Monserrat: la historia de una relación impensable que llegó a su fin luego de 17 años

La relación entre el popular cómico Melcochita y Monserrat Seminario estuvo marcada por críticas, diferencias familiares y una diferencia de edad de más de 40 años. Tras casi dos décadas juntos, la pareja confirmó su separación en medio de acusaciones y amenazas

Guardar
La pareja, que enfrentó críticas
La pareja, que enfrentó críticas por su diferencia de edad y conflictos familiares, hizo pública su separación tras 17 años de convivencia - ATV

El anuncio de la separación definitiva entre Pablo Villanueva, más conocido como 'Melcochita’, y Monserrat Seminario tras 17 años juntos sorprendió a sus seguidores y reavivó comentarios en el ambiente de la farándula local. La pareja, que se mantuvo en el centro de la atención por la diferencia de edad, la exposición y algunos conflictos familiares, llegó a un desenlace marcado por acusaciones cruzadas y advertencias.

Un inicio bajo la lupa

La relación entre Melcochita y Monserrat Seminario comenzó en Catacaos, Piura. Cuando se conocieron, el humorista tenía 69 años y Monserrat 26, una diferencia de edad de más de cuatro décadas que generó comentarios y críticas. En ese tiempo, Melcochita seguía casado con su entonces esposa, lo que sumó tensión en el entorno familiar. Pese a las opiniones en contra, la pareja decidió formalizar su unión, primero con una boda religiosa y, años después, con una unión civil.

El cómico Pablo Villanueva 'Melcochita' y Monserrat Seminario finalmente se dieron el sí en el altar. Sin embargo, la felicidad de la pareja se vio opacada por la llegada de Esilda Villalba, expareja del sonero, quien armó un escándalo en los exteriores de la iglesia. - América Noticias

La familia, los hijos y los conflictos

Durante la relación nacieron dos hijas, quienes se sumaron a la familia ampliada de Melcochita. Además, Monserrat sumó a la relación a su hija mayor. En los primeros años, Melcochita y su entorno manifestaron desacuerdos sobre la crianza y el rol del cómico respecto a la hija mayor de su pareja. Con el tiempo, la situación se resolvió y Melcochita aceptó a la menor en el núcleo familiar, aunque las tensiones no desaparecieron del todo.

Las diferencias familiares también incluyeron enfrentamientos entre Monserrat y algunos de los hijos mayores de Melcochita, como Susan Villanueva, quien hizo públicas sus discrepancias a través de redes sociales y mantuvo una relación distante con la pareja. Monserrat reconoció en varias transmisiones que llegó a bloquear a los hijos mayores de su esposo y que nunca logró una convivencia fluida con ellos.

La exesposa del popular Melcochita
La exesposa del popular Melcochita asegura que ha recibido mensajes intimidatorios luego de la polémica ruptura, mientras el enfrentamiento público entre ambos crece y sus hijas quedan en medio del difícil momento (Instagram)

Rumores, redes y exposición constante

La vida en pareja de Melcochita y Monserrat se volvió tema recurrente en programas de espectáculos y portales de entretenimiento. Las discusiones, rumores sobre infidelidades, disputas económicas y peleas familiares circularon con frecuencia en redes sociales. Monserrat negó siempre la existencia de terceras personas en la relación y apuntó a los comentarios malintencionados y a la intervención de la familia de Melcochita como detonantes de los conflictos.

Economía y desgaste

El desgaste de la relación se aceleró cuando, según Melcochita, se agotaron los ahorros familiares. El cómico aseguró que durante años confió la administración de su dinero a Monserrat y que, con el tiempo, sus ingresos desaparecieron. Según su testimonio, una parte importante de ese dinero se destinó a la familia de su expareja.

Melcochita confirma su separación de
Melcochita confirma su separación de Monserrat y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Monserrat rechazó que el quiebre se deba a una cuestión económica y sostuvo que la presión de los rumores, además de la intervención de los hijos mayores de Melcochita, fueron determinantes en el final del vínculo.

La ruptura y las amenazas

El final de la relación se hizo público cuando Monserrat Seminario realizó una transmisión en vivo en redes sociales. Entre lágrimas, contó que Melcochita había decidido separarse y atribuyó la decisión a las “cizañas” y rumores de la familia del humorista. Además, denunció que comenzó a recibir amenazas, insinuando que provenían de las hijas mayores del cómico. “Si sigue fastidiando tu familia, yo hablo cosas que no quiero manchar tu reputación… porque te vas de picada. Estoy tranquila, pero que no me amenacen”, dijo en un mensaje dirigido a Melcochita y a sus hijos.

Hijas de ‘Melcochita’, Yesenia y Susan, acusan a Monserrat Seminario de maltrar a su padre. TikTok: Jimmy Show Tv

Las hijas mayores de Melcochita, especialmente Susan, respondieron a través de redes sociales y defendieron la decisión de su padre, exponiendo episodios de violencia y dificultades en el entorno familiar.

Tras la ruptura, Melcochita expresó su disposición a iniciar los trámites de divorcio y aseguró que buscará proteger sus intereses económicos. Monserrat manifestó que se enfocará en el bienestar de sus hijas y pidió no recibir más amenazas.

La historia de Melcochita, Monserrat, sus hijas y los hijos mayores del humorista termina con una familia dividida y un cierre cargado de polémica, mientras que cada uno busca asegurar sus intereses familiares y económicos.

Seminario, madre de las hijas menores del sonero, relató que por el bienestar de su familia decidió acudir a las autoridades luego de recibir amenazas, en medio de un ambiente familiar cargado de tensión (TikTok)

Temas Relacionados

MelcochitaMonserrat SeminarioPablo Villanueva Melcochitaperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se juega el cuarto set. Las ‘blanquiazules’ están a solo un parcial de llevarse la victoria (2-1). Sigue las incidencias en tiempo real

Alianza Lima vs San Martín

Tres adultos y una bebé fallecen tras despiste de motocarga en el Anillo Vial de Huarochirí

Una motocarga que transportaba a siete integrantes de una misma familia cayó por una pendiente en el sector Casa Blanca. Vecinos denunciaron demoras en la atención de emergencia y ausencia de medidas de seguridad vial

Tres adultos y una bebé

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Limeños y tarmeños empatan sin goles en el Estadio Monumental, que luce un impresionante marco de aficionados. Los ‘cremas’ fueron de menos a más en el primer tiempo, aunque no pudieron con el arquero rival. Sigue las incidencias

Universitario vs ADT EN VIVO

“Él es el principal motor de esta visita”: embajador en el Vaticano da detalles del futuro viaje del papa León XIV a Perú

Jorge Ponce se pronunció sobre el interés del sumo pontífice por retornar al país donde se desempeñó como obispo de Chiclayo

“Él es el principal motor

André Carrillo suma un nuevo título a sus vitrinas: se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil con Corinthians

La nueva temporada de la ‘Culebra’ empieza con un trofeo que llena de expectativas al elenco a cargo de Dorival Junior. El mediocentro nacional se consolida como el segundo peruano más ganador

André Carrillo suma un nuevo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Seguro está esperando la plata”:

“Seguro está esperando la plata”: llamadas interceptadas exponen a empresario chino bajo arresto que visitó a José Jerí

Ciro Castillo acudirá este lunes 2 al Gore Callao: buscará retornar a su cargo como gobernador, confirmó su abogado

José Jerí acudió con frecuencia a hoteles de Lince, chifas y pollerías, según sus gastos deducibles revelados

Zully Pinchi acusa a Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno, de condicionar su postulación: “Me dijo que tenía que tener algo con él”

José Luna responde a Rafael López Aliaga: “Gángster sería él porque tiene más de 16 juicios por corrupción”

ENTRETENIMIENTO

Monserrat Seminario denuncia amenazas de

Monserrat Seminario denuncia amenazas de muerte tras ruptura con Melcochita: “no le tengo miedo a nadie”

Samahara Lobatón sorprende con poderoso mensaje de fe tras volver con Bryan Torres

“Los sábados se hicieron para gozar”: así fue la fiesta memorable de Gisela Valcárcel junto a Explosión de Iquitos

Maykel Blanco y Alexander Abreu, gigantes de Cuba, llegan a Lima con dos presentaciones

Alejandra Baigorria llora tras éxito en promoción de su marca de ropa pese a críticas: “Se quedaron las tiendas vacías”

DEPORTES

Universitario vs ADT EN VIVO

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

André Carrillo suma un nuevo título a sus vitrinas: se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil con Corinthians

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: Alianza Lima y Melgar ganaron en la fecha 1 del Torneo Apertura

Reimond Manco dispara contra Hernán Barcos por doble rol en FC Cajamarca: “Si el DT no lo pone, lo saca”

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026