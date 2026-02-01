Melcochita y Monserrat: la historia de una relación impensable que llegó a su fin luego de 17 años

El anuncio de la separación definitiva entre Pablo Villanueva, más conocido como 'Melcochita’, y Monserrat Seminario tras 17 años juntos sorprendió a sus seguidores y reavivó comentarios en el ambiente de la farándula local. La pareja, que se mantuvo en el centro de la atención por la diferencia de edad, la exposición y algunos conflictos familiares, llegó a un desenlace marcado por acusaciones cruzadas y advertencias.
Un inicio bajo la lupa
La relación entre Melcochita y Monserrat Seminario comenzó en Catacaos, Piura. Cuando se conocieron, el humorista tenía 69 años y Monserrat 26, una diferencia de edad de más de cuatro décadas que generó comentarios y críticas. En ese tiempo, Melcochita seguía casado con su entonces esposa, lo que sumó tensión en el entorno familiar. Pese a las opiniones en contra, la pareja decidió formalizar su unión, primero con una boda religiosa y, años después, con una unión civil.
La familia, los hijos y los conflictos
Durante la relación nacieron dos hijas, quienes se sumaron a la familia ampliada de Melcochita. Además, Monserrat sumó a la relación a su hija mayor. En los primeros años, Melcochita y su entorno manifestaron desacuerdos sobre la crianza y el rol del cómico respecto a la hija mayor de su pareja. Con el tiempo, la situación se resolvió y Melcochita aceptó a la menor en el núcleo familiar, aunque las tensiones no desaparecieron del todo.
Las diferencias familiares también incluyeron enfrentamientos entre Monserrat y algunos de los hijos mayores de Melcochita, como Susan Villanueva, quien hizo públicas sus discrepancias a través de redes sociales y mantuvo una relación distante con la pareja. Monserrat reconoció en varias transmisiones que llegó a bloquear a los hijos mayores de su esposo y que nunca logró una convivencia fluida con ellos.
Rumores, redes y exposición constante
La vida en pareja de Melcochita y Monserrat se volvió tema recurrente en programas de espectáculos y portales de entretenimiento. Las discusiones, rumores sobre infidelidades, disputas económicas y peleas familiares circularon con frecuencia en redes sociales. Monserrat negó siempre la existencia de terceras personas en la relación y apuntó a los comentarios malintencionados y a la intervención de la familia de Melcochita como detonantes de los conflictos.
Economía y desgaste
El desgaste de la relación se aceleró cuando, según Melcochita, se agotaron los ahorros familiares. El cómico aseguró que durante años confió la administración de su dinero a Monserrat y que, con el tiempo, sus ingresos desaparecieron. Según su testimonio, una parte importante de ese dinero se destinó a la familia de su expareja.
Monserrat rechazó que el quiebre se deba a una cuestión económica y sostuvo que la presión de los rumores, además de la intervención de los hijos mayores de Melcochita, fueron determinantes en el final del vínculo.
La ruptura y las amenazas
El final de la relación se hizo público cuando Monserrat Seminario realizó una transmisión en vivo en redes sociales. Entre lágrimas, contó que Melcochita había decidido separarse y atribuyó la decisión a las “cizañas” y rumores de la familia del humorista. Además, denunció que comenzó a recibir amenazas, insinuando que provenían de las hijas mayores del cómico. “Si sigue fastidiando tu familia, yo hablo cosas que no quiero manchar tu reputación… porque te vas de picada. Estoy tranquila, pero que no me amenacen”, dijo en un mensaje dirigido a Melcochita y a sus hijos.
Las hijas mayores de Melcochita, especialmente Susan, respondieron a través de redes sociales y defendieron la decisión de su padre, exponiendo episodios de violencia y dificultades en el entorno familiar.
Tras la ruptura, Melcochita expresó su disposición a iniciar los trámites de divorcio y aseguró que buscará proteger sus intereses económicos. Monserrat manifestó que se enfocará en el bienestar de sus hijas y pidió no recibir más amenazas.
La historia de Melcochita, Monserrat, sus hijas y los hijos mayores del humorista termina con una familia dividida y un cierre cargado de polémica, mientras que cada uno busca asegurar sus intereses familiares y económicos.