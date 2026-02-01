Melcochita y Monserrat: la historia de una relación impensable que llegó a su fin luego de 17 años

La pareja, que enfrentó críticas por su diferencia de edad y conflictos familiares, hizo pública su separación tras 17 años de convivencia - ATV

El anuncio de la separación definitiva entre Pablo Villanueva, más conocido como 'Melcochita’, y Monserrat Seminario tras 17 años juntos sorprendió a sus seguidores y reavivó comentarios en el ambiente de la farándula local. La pareja, que se mantuvo en el centro de la atención por la diferencia de edad, la exposición y algunos conflictos familiares, llegó a un desenlace marcado por acusaciones cruzadas y advertencias.

Un inicio bajo la lupa

La relación entre Melcochita y Monserrat Seminario comenzó en Catacaos, Piura. Cuando se conocieron, el humorista tenía 69 años y Monserrat 26, una diferencia de edad de más de cuatro décadas que generó comentarios y críticas. En ese tiempo, Melcochita seguía casado con su entonces esposa, lo que sumó tensión en el entorno familiar. Pese a las opiniones en contra, la pareja decidió formalizar su unión, primero con una boda religiosa y, años después, con una unión civil.

El cómico Pablo Villanueva 'Melcochita' y Monserrat Seminario finalmente se dieron el sí en el altar. Sin embargo, la felicidad de la pareja se vio opacada por la llegada de Esilda Villalba, expareja del sonero, quien armó un escándalo en los exteriores de la iglesia. - América Noticias

La familia, los hijos y los conflictos

Durante la relación nacieron dos hijas, quienes se sumaron a la familia ampliada de Melcochita. Además, Monserrat sumó a la relación a su hija mayor. En los primeros años, Melcochita y su entorno manifestaron desacuerdos sobre la crianza y el rol del cómico respecto a la hija mayor de su pareja. Con el tiempo, la situación se resolvió y Melcochita aceptó a la menor en el núcleo familiar, aunque las tensiones no desaparecieron del todo.

Las diferencias familiares también incluyeron enfrentamientos entre Monserrat y algunos de los hijos mayores de Melcochita, como Susan Villanueva, quien hizo públicas sus discrepancias a través de redes sociales y mantuvo una relación distante con la pareja. Monserrat reconoció en varias transmisiones que llegó a bloquear a los hijos mayores de su esposo y que nunca logró una convivencia fluida con ellos.

La exesposa del popular Melcochita asegura que ha recibido mensajes intimidatorios luego de la polémica ruptura, mientras el enfrentamiento público entre ambos crece y sus hijas quedan en medio del difícil momento (Instagram)

Rumores, redes y exposición constante

La vida en pareja de Melcochita y Monserrat se volvió tema recurrente en programas de espectáculos y portales de entretenimiento. Las discusiones, rumores sobre infidelidades, disputas económicas y peleas familiares circularon con frecuencia en redes sociales. Monserrat negó siempre la existencia de terceras personas en la relación y apuntó a los comentarios malintencionados y a la intervención de la familia de Melcochita como detonantes de los conflictos.

Economía y desgaste

El desgaste de la relación se aceleró cuando, según Melcochita, se agotaron los ahorros familiares. El cómico aseguró que durante años confió la administración de su dinero a Monserrat y que, con el tiempo, sus ingresos desaparecieron. Según su testimonio, una parte importante de ese dinero se destinó a la familia de su expareja.

Melcochita confirma su separación de Monserrat y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Monserrat rechazó que el quiebre se deba a una cuestión económica y sostuvo que la presión de los rumores, además de la intervención de los hijos mayores de Melcochita, fueron determinantes en el final del vínculo.

La ruptura y las amenazas

El final de la relación se hizo público cuando Monserrat Seminario realizó una transmisión en vivo en redes sociales. Entre lágrimas, contó que Melcochita había decidido separarse y atribuyó la decisión a las “cizañas” y rumores de la familia del humorista. Además, denunció que comenzó a recibir amenazas, insinuando que provenían de las hijas mayores del cómico. “Si sigue fastidiando tu familia, yo hablo cosas que no quiero manchar tu reputación… porque te vas de picada. Estoy tranquila, pero que no me amenacen”, dijo en un mensaje dirigido a Melcochita y a sus hijos.

Hijas de ‘Melcochita’, Yesenia y Susan, acusan a Monserrat Seminario de maltrar a su padre. TikTok: Jimmy Show Tv

Las hijas mayores de Melcochita, especialmente Susan, respondieron a través de redes sociales y defendieron la decisión de su padre, exponiendo episodios de violencia y dificultades en el entorno familiar.

Tras la ruptura, Melcochita expresó su disposición a iniciar los trámites de divorcio y aseguró que buscará proteger sus intereses económicos. Monserrat manifestó que se enfocará en el bienestar de sus hijas y pidió no recibir más amenazas.

La historia de Melcochita, Monserrat, sus hijas y los hijos mayores del humorista termina con una familia dividida y un cierre cargado de polémica, mientras que cada uno busca asegurar sus intereses familiares y económicos.

Seminario, madre de las hijas menores del sonero, relató que por el bienestar de su familia decidió acudir a las autoridades luego de recibir amenazas, en medio de un ambiente familiar cargado de tensión (TikTok)