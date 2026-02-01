“Él es el principal motor de esta visita”: embajador en el Vaticano da detalles del futuro viaje del papa León XIV a Perú

El Papa León XIV inaugura un mosaico de la Virgen María y una estatua de Santa Rosa de Lima del siglo XVI durante una ceremonia en los Jardines del Vaticano, en el Vaticano, el 31 de enero de 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri

El embajador peruano ante la Santa Sede, Jorge Ponce, se pronunció sobre la fuerte posibilidad de que el papa León XIV viaje al Perú durante 2026. Ello, luego de la confirmación de que tanto la Conferencia Episcopal Peruana como las autoridades nacionales presentaron las invitaciones oficiales, cumpliendo todos los requisitos protocolares.

En diálogo con Perú 21, el diplomática no solo mencionó el interés por parte del sumo pontífice, sino que afirmó que “él es el principal motor de esta visita”.

Mencionó que los requisitos formales ya están cumplidos. Aunque evitó dar una fecha exacta y aclaró que la diplomacia vaticana exige una minuciosa planificación que puede extenderse por lo menos seis meses, señaló que la visita podría coincidir con el Adviento y con la clausura del año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo. Es decir, en el segundo semestre de este año.

“Santo Toribio fue arzobispo de Lima, pero él además fallece en Saña, ubicada justamente en Lambayaque, que es la tierra del Papa León. Este año jubilar se cerraría el 10 de diciembre, que si bien no es una fecha sería una ocasión extraordinaria para que el Papa pudiera hacer una visita”, declaró.

“Lo importante es que llega al Perú”

En la víspera, el canciller Hugo de Zela confirmó que ratificaron la invitación elaborada por la expresidenta Dina Boluarte. Aunque reiteró que no existe una fecha, adelantó que los planes son “que va a venir este año”.

“Lo importante es que llega al Perú, no con cuál gobierno llegue. Nosotros queremos que venga. Si por nosotros fuera, que venga mañana, pero él tiene una serie de obligaciones que se lo impiden, pero esperemos que sea lo más rápido posible”, mencionó en entrevista con El Comercio.

“A mis queridos hijos del Perú, el papa los lleva en su corazón”

El entusiasmo crece también por los gestos recientes del pontífice hacia la comunidad peruana. Durante la visita ad limina de los obispos peruanos, León XIV compartió almuerzos y recuerdos personales, reviviendo su paso por las comunidades del norte y reiterando su devoción al Señor de los Milagros, cuya imagen conserva en su capilla privada.

“Les suplico que les recuerden a mis queridos hijos del Perú que el Papa los lleva en su corazón y los recuerda con afecto, de modo especial en la oración”, expresó el pontífice, quien mantiene un vínculo cercano con el país tras haber sido misionero durante más de dos décadas y obispo de la Diócesis de Chiclayo.

Pope Leo XIV addresses the crowd from the window of the apostolic palace overlooking St. Peter's square during the Angelus prayer in The Vatican on February 1, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

En su intervención, León XIV destacó que el Perú ocupa “un lugar especial” en su vida y en su fe. “Allí compartí alegrías y fatigas, aprendí la fe sencilla de su gente y experimenté la fuerza de una Iglesia que sabe esperar aun en medio de las pruebas”, señaló.

A ello se suma la reciente inauguración de una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, convirtipendose así en la primera santa peruana incluida en este espacio emblemático.

Durante la ceremonia, el papa León XIV fue visto acercándose a la imagen de Santa Rosa para impartir la bendición, un momento que generó emoción entre los fieles y los representantes de la Iglesia peruana presentes en el acto.