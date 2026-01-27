Papa León XIV tiene toda la intención de regresar al Perú, afirma embajador peruano ante la Santa Sede

El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El embajador del Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce San Román, ratificó el deseo del Estado y de la ciudadanía peruana de recibir nuevamente a un papa en suelo nacional.

En entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), el diplomático sostuvo que el papa León XIV tiene toda la intención de regresar al Perú en cuanto su agenda lo permita.

Según explicó, la preparación de una visita pastoral de ese nivel requiere una planificación de al menos seis meses. “La invitación ha sido transmitida oportunamente tanto por la Conferencia Episcopal como por el Gobierno de José Jerí”, declaró el embajador.

El representante peruano ante el Vaticano señaló que el pontífice mantiene un vínculo afectivo con el país sudamericano, que se refleja en la devoción y gratitud de la comunidad católica local.

“Sí es evidente, y me queda muy claro, es que el papa tiene la intención de ir al Perú. El amor del papa por el Perú es solo superado por el amor de los peruanos hacia el papa”, agregó Ponce San Román..

La expectativa se incrementa ante la proximidad de la ceremonia de entronización de una imagen de Santa Rosa de Lima y un mosaico con advocaciones marianas peruanas en los Jardines Vaticanos. El acto, previsto para el próximo sábado, marcará la primera vez que un papa presida este tipo de evento con imágenes marianas y que una santa peruana se sume al camino devocional en el Vaticano.

El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en la Epifanía del Vaticano, el 6 de enero de 2026. REUTERS/Yara Nardi/Foto de archivo

Segundo semestre

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) considera que la visita del papa León XIV al Perú podría concretarse en el segundo semestre de 2026.

Monseñor Carlos García Camader, presidente de la CEP, señaló que existe interés en que la llegada del pontífice coincida con los 300 años de la canonización de santo Toribio y san Francisco Solano, figuras clave para la historia religiosa del país.

Los obispos peruanos viajarán a Roma entre el 26 y el 31 de enero para reunirse con el papa y participar en la entronización de una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, junto a un mosaico que representa diversas advocaciones marianas del Perú.

Esta será la primera vez que una santa peruana tenga un lugar en ese espacio del Vaticano, lo que refuerza la huella de la evangelización y la importancia de las tradiciones religiosas peruanas ante los ojos de la iglesia global.

Durante el consistorio con cardenales, León XIV lamentó que la iglesia haya cerrado la puerta a víctimas de abusos y subrayó la necesidad de acogerlas y escucharlas, lo que marca un hito en su papado.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, participó en esta reunión, donde se delineó la continuidad de la reforma episcopal iniciada por el papa Francisco.

Además, la CEP anunció la elaboración de una memoria institucional por los 126 años de la Conferencia, en la que se recogen los desafíos y compromisos asumidos por los obispos a lo largo de su historia.

El viaje de los obispos a Roma y la posible visita papal en 2026 reflejan el fortalecimiento de los lazos entre el Vaticano y el Perú en un año de celebraciones religiosas y renovación institucional.