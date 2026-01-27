Perú

Papa León XIV tiene toda la intención de regresar al Perú, afirma embajador peruano ante la Santa Sede

Jorge Ponce San Román sostuvo que el sumo pontífice mantiene la voluntad de visitar el país y que la agenda para el viaje se encuentra en evaluación, con alternativas para 2026 o 2027

Guardar
El papa León XIV señala
El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El embajador del Perú ante la Santa SedeJorge Ponce San Román, ratificó el deseo del Estado y de la ciudadanía peruana de recibir nuevamente a un papa en suelo nacional.

En entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), el diplomático sostuvo que el papa León XIV tiene toda la intención de regresar al Perú en cuanto su agenda lo permita.

Según explicó, la preparación de una visita pastoral de ese nivel requiere una planificación de al menos seis meses. “La invitación ha sido transmitida oportunamente tanto por la Conferencia Episcopal como por el Gobierno de José Jerí”, declaró el embajador.

El representante peruano ante el Vaticano señaló que el pontífice mantiene un vínculo afectivo con el país sudamericano, que se refleja en la devoción y gratitud de la comunidad católica local.

“Sí es evidente, y me queda muy claro, es que el papa tiene la intención de ir al Perú. El amor del papa por el Perú es solo superado por el amor de los peruanos hacia el papa”, agregó Ponce San Román..

La expectativa se incrementa ante la proximidad de la ceremonia de entronización de una imagen de Santa Rosa de Lima y un mosaico con advocaciones marianas peruanas en los Jardines Vaticanos. El acto, previsto para el próximo sábado, marcará la primera vez que un papa presida este tipo de evento con imágenes marianas y que una santa peruana se sume al camino devocional en el Vaticano.

El Papa León XIV dirige
El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en la Epifanía del Vaticano, el 6 de enero de 2026. REUTERS/Yara Nardi/Foto de archivo

Segundo semestre

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) considera que la visita del papa León XIV al Perú podría concretarse en el segundo semestre de 2026.

Monseñor Carlos García Camader, presidente de la CEP, señaló que existe interés en que la llegada del pontífice coincida con los 300 años de la canonización de santo Toribio y san Francisco Solano, figuras clave para la historia religiosa del país.

Los obispos peruanos viajarán a Roma entre el 26 y el 31 de enero para reunirse con el papa y participar en la entronización de una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, junto a un mosaico que representa diversas advocaciones marianas del Perú.

Esta será la primera vez que una santa peruana tenga un lugar en ese espacio del Vaticano, lo que refuerza la huella de la evangelización y la importancia de las tradiciones religiosas peruanas ante los ojos de la iglesia global.

Durante el consistorio con cardenales, León XIV lamentó que la iglesia haya cerrado la puerta a víctimas de abusos y subrayó la necesidad de acogerlas y escucharlas, lo que marca un hito en su papado.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, participó en esta reunión, donde se delineó la continuidad de la reforma episcopal iniciada por el papa Francisco.

Además, la CEP anunció la elaboración de una memoria institucional por los 126 años de la Conferencia, en la que se recogen los desafíos y compromisos asumidos por los obispos a lo largo de su historia.

El viaje de los obispos a Roma y la posible visita papal en 2026 reflejan el fortalecimiento de los lazos entre el Vaticano y el Perú en un año de celebraciones religiosas y renovación institucional.

Temas Relacionados

Papa León XIVVaticanoSanta Sedeperu-noticias

Más Noticias

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?

El mediocentro, de 35 años, pertenece a Colo Colo, del que es capitán y referente. En principio está apalabrado con Alianza Lima, pero hace falta conocer si las negociaciones entre clubes avanzarán

¿Quién es Esteban Pavez, el

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el pronóstico

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú

El pronóstico del clima para

Esto es lo que debes evaluar antes de comprar un departamento en Lima Top

Comprar un departamento exige evaluar distintos elementos que inciden de forma directa en su precio y facilidad de venta. La superficie, la ubicación puntual, el diseño de los ambientes y el presupuesto disponible son factores clave que influyen en la valorización y proyección del inmueble a lo largo del tiempo

Esto es lo que debes

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

El conductor defiende su versión sobre los presuntos malos tratos de Galliani a “Camucha” y asegura que tiene pruebas. Además, responde a la familia Negrete.

Rodrigo González se reafirma en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez critica a

Juan José Santiváñez critica a José Jerí por ingresar a penales con celulares y cámaras: “Puede facilitar un ilícito, es show”

Candidata de Renovación Popular buscará incentivos del Estado por tener más hijos: “En otros países tienes beneficios”

Renuncia candidato del APRA al Senado por alteraciones de listas: “Acto de solidaridad con los compañeros”

Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa este jueves 29

JEE admite lista de diputados del APRA por Lima pese a denuncias de candidatos excluidos

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González se reafirma en

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

Carlos Alcántara sorprende en redes sociales con una foto al natural que desata risas y comentarios

Michelle Onetto niega que haya traicionado a Giacomo Benavides por dejar Zaca TV: “Qué loco cómo asumen, sin saber”

Defensa legal de Melissa Klug advierte video completo probaría agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón

Connie Chaparro defiende a Sergio Galliani tras polémica con actrices: “Hablar de maltrato sin pruebas es difamar”

DEPORTES

¿Quién es Esteban Pavez, el

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?

Saldo negativo para Cusco FC tras su gira por Bolivia, a días de su debut ante Alianza Atlético en la Liga 1 2026

Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú con Al Nassr: productora que trajo a Messi reveló posibilidad y dio detalles

Bassco Soyer suma y sigue en Gil Vicente: aportación con gol en triunfo frente al Portimonense en la Liga Revelação