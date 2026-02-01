Perú formaliza invitación al Papa León XIV y confirma planes de visita

Gobierno peruano confirma invitación formal al papa León XIV para una visita en 2026

El interés por la llegada del Papa León XIV al Perú ha ido en aumento tras la confirmación oficial de la invitación hecha por el gobierno. El canciller Hugo de Zela, en entrevista con El Comercio, explicó que la carta formal fue enviada al Vaticano el 7 de enero y que la Santa Sede ha mostrado una respuesta favorable al pedido peruano. “Sí, la invitación oficial ya se ha hecho. El papa tiene en sus manos la invitación formal que se envió el 7 de enero y ha sido reiterada por el presidente Jerí. Las indicaciones que tenemos del Vaticano es que el papa sí quiere venir al Perú, sí tiene decidido venir a nuestro país”, indicó.

Según el titular de Relaciones Exteriores, la fecha concreta aún no se encuentra definida, aunque las comunicaciones mantenidas con el Vaticano apuntan a que el pontífice estaría en el país durante este año.

“Lo que no está decidido aún es la fecha. Los planes que existen, y eso sí nos han adelantado, son que va a venir este año”, detalló De Zela en la misma entrevista.

Además, el canciller puntualizó que León XIV visitaría el Perú en su calidad de jefe de Estado del Vaticano y líder espiritual, y remarcó que el deseo del gobierno es recibirlo lo antes posible. “Lo importante es que llega al Perú, no con cuál gobierno llegue. Nosotros queremos que venga. Si por nosotros fuera, que venga mañana, pero él tiene una serie de obligaciones que se lo impiden, pero esperemos que sea lo más rápido posible”.

03/12/2025 El ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, en la OEA POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA MINISTERIO DE EXTERIORES DE PERÚ EN X

Señales recientes del papa hacia la comunidad peruana

El interés de León XIV por el país también se ha reflejado en recientes encuentros y gestos simbólicos. El último jueves, durante la visita ad limina de los obispos peruanos al Vaticano, el papa sorprendió a la delegación nacional con una visita inesperada al lugar donde se alojaban. Monseñor Salvador Piñeiro relató que fue invitado a compartir la mesa con el pontífice, quien celebró su cumpleaños con los obispos en un ambiente familiar y cercano.

Al día siguiente, el papa encabezó la inauguración de un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos. Tras la ceremonia, León XIV y los obispos compartieron un buffet organizado por la embajada peruana ante la Santa Sede. Estos episodios fueron destacados por el periodista Sergio Mora desde Roma, reforzando la atención especial que el pontífice mantiene hacia la comunidad católica peruana.

El Papa León XIV preside las Vísperas ecuménicas en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, Italia, el 25 de enero de 2026. REUTERS/Ciro De Luca

Expectativa por la posible fecha de llegada tras las elecciones generales

La posibilidad de que la visita del Papa León XIV ocurra en el segundo semestre del año cobra fuerza. De acuerdo con lo expresado por el canciller Hugo de Zela, la llegada del pontífice estaría prevista para después de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril. En la entrevista, De Zela precisó: “Están hablando de octubre, noviembre, [la visita] es después de elecciones, efectivamente”.

El papa León XIV llega para la bendición de un mosaico de la virgen María y una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, el sábado 31 de enero de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

La opción de una visita en noviembre ha sido respaldada por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, quien sostuvo que la probabilidad de que el papa llegue al país alcanza un 80%. García explicó que la Iglesia busca evitar que la visita coincida con el proceso electoral y la transición política, por lo que el primer semestre quedaría descartado como posible fecha. La elección de noviembre, coincidiendo con el Adviento, añade un componente litúrgico significativo al viaje papal.

La información sobre la posible llegada del Papa León XIV en el segundo semestre se conoció el 31 de enero y ha generado gran expectativa en la comunidad católica y en la sociedad peruana en general.