Primera semana de febrero llega con más calor: Lima y estas regiones de la costa superarían los 30 °C, advierte Senamhi

El inicio de febrero marca un nuevo episodio de incremento de temperaturas diurnas en la costa peruana, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Entre el martes 3 y el viernes 6 de febrero, se espera un aumento significativo de los valores máximos de temperatura en Lima Metropolitana y diversas ciudades costeras, acompañado de condiciones atmosféricas particulares que pueden afectar la salud y el bienestar de la población.

Las últimas semanas de enero presentaron un escenario cálido inusual en la franja costera del país. Durante ese periodo, se registraron olas de calor e incrementos sostenidos de temperaturas diurnas, especialmente en ciudades como Piura, Tumbes y la propia capital.

El fenómeno estuvo impulsado por la disminución de la intensidad de los vientos del sur, el ingreso de vientos del norte y, posteriormente, la llegada de aire seco en las capas medias de la atmósfera. Estas condiciones, junto con cielos despejados sobre el mediodía y la tarde, favorecieron la persistencia de temperaturas elevadas y la incidencia de ráfagas de viento y neblinas en la costa central.

El aumento de temperaturas diurnas previsto para la primera semana de febrero responde a la continuidad de estos factores. El Senamhi ha señalado que el ingreso de vientos descendentes mantendrá el calor en la región, mientras que la escasa nubosidad permitirá una mayor exposición a la radiación solar. Las autoridades han advertido que estas condiciones podrían intensificarse conforme avancen los días, incrementando la sensación térmica y los riesgos asociados para la población.

Estas son las regiones que superarán los 30℃ en los próximos días

Para Lima Metropolitana, se prevén temperaturas máximas próximas a los 27℃ en los distritos del oeste y hasta 30℃ en el centro de la ciudad. En Lima este y Lima norte, los valores podrían alcanzar los 32℃.

En el norte del país, ciudades como Piura y Tumbes registrarán entre 32℃ y 37℃, mientras que Lambayeque e Ica oscilarán entre 30℃ y 36℃. En La Libertad, se esperan máximas de 28℃ a 32℃, y en la región Lima y áncash, de 28℃ a 33℃. La costa sur presentará temperaturas entre 26℃ y 33℃.

Durante este periodo, se anuncian ráfagas de viento, especialmente en la costa central entre el 4 y el 6 de febrero. Estas ráfagas favorecerán la formación de niebla y neblina en horas nocturnas, de madrugada y durante las primeras horas de la mañana, lo que puede reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas costeras.

Cómo afecta la radiación UV extrema a la salud este verano

Las condiciones de cielo despejado y temperaturas elevadas incrementan la exposición a la radiación ultravioleta (UV). Según la escala del índice de Radiación Ultravioleta (IUV), valores entre ocho y diez representan un nivel muy alto, mientras que cifras iguales o superiores a once se consideran extremadamente altas, lo que representa un riesgo considerable para la salud.

Senamhi declara alerta naranja por temperaturas elevadas y radiación solar extrema en 17 regiones. (Foto: Agencia Andina)

La exposición prolongada a estos niveles puede provocar daños inmediatos como quemaduras solares y, a largo plazo, aumentar la probabilidad de enfermedades cutáneas, incluyendo el cáncer de piel, así como afecciones oculares. El Senamhi ha alertado que, durante este episodio de calor, el riesgo para la población será mayor si no se implementan medidas de protección adecuadas.

Consejos para evitar riesgos por radiación solar y altas temperaturas

El Senamhi mantiene un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y exhorta tanto a la población como a las autoridades a mantenerse informadas a través de los canales oficiales. Entre las principales recomendaciones figuran evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 y las 16:00, utilizar sombrero, lentes con protección UV, ropa que cubra la piel y aplicar protector solar de amplio espectro.

La disipación de la nubosidad y el aumento de la humedad han favorecido el incremento de temperaturas extremas en los distritos alejados del mar en Lima. Foto: Senamhi

También resulta fundamental limitar la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor radiación y prestar atención a los avisos oficiales sobre la calidad del aire y los niveles de radiación. Las autoridades locales deben reforzar la comunicación sobre los riesgos y coordinar la atención a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El compromiso del Senamhi es proporcionar información clara y oportuna, permitiendo que la ciudadanía y las instituciones adopten medidas preventivas y de protección frente a la radiación solar intensa y las condiciones atmosféricas adversas previstas para la primera semana de febrero. Mantenerse informado y actuar con precaución será clave para reducir los impactos negativos en la salud y la vida diaria de la población costera.