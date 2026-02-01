Perú

Verano en Lima: esta será la temperatura máxima hoy, domingo 1 de febrero, según el Senamhi

La entidad meteorológica instó a la población de Lima a tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones climáticas

Senamhi detalla que las condiciones climáticas de hoy presentan variaciones notables entre las distintas zonas de la ciudad. (Infobae)

Una jornada marcada por el contraste climático se registrará este domingo 1 de febrero en la ciudad de Lima, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reporta condiciones diferenciadas entre el este y el oeste de la capital.

En Lima Este, las temperaturas alcanzan los 30℃ como máxima y 20℃ como mínima, acompañadas de una lluvia ligera durante la madrugada. Según el informe de Senamhi, el cielo permanece nublado en las primeras horas y varía a cielo parcialmente nublado hacia el mediodía, con nubes dispersas en el resto de la jornada.

En la zona de Lima Oeste y Callao, el panorama difiere por la presencia de neblina en las primeras horas, con temperaturas máximas de 27℃ y mínimas de 21℃. De acuerdo con el reporte de Senamhi, la neblina se disipa durante el día, dejando paso a un cielo parcialmente nublado y posteriormente nublado al final de la tarde, junto con ráfagas de viento ocasionales.

El pronóstico del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

El Senamhi detalla que las condiciones climáticas de hoy presentan variaciones notables entre las distintas zonas de la ciudad, lo que exige a la población tomar precauciones frente a cambios bruscos de temperatura y humedad. El comportamiento irregular del clima en Lima este domingo se atribuye a los patrones típicos del verano costero peruano, caracterizados por la alternancia entre neblina, cielos nublados y periodos soleados.

Docenas de clima

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

Clima: las temperaturas que predominarán
Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de enero en Lima| Andina

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

Lima registró una inusual lluvia
Lima registró una inusual lluvia que sorprendió a los habitantes de distintos distritos. (Andina)

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

