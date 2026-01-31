Sunat anuncia que no aplicará sanciones por infracciones del Sistema Integrado de Registros Electrónicos

La disposición permite a los contribuyentes obligados al SIRE hasta diciembre del 2025 regularizar sus registros electrónicos hasta el 30 de abril del 2026 sin sanciones. Foto: Andina

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) decidió ampliar la aplicación de su facultad discrecional para no imponer sanciones administrativas vinculadas al Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE), como parte de las medidas orientadas a facilitar su implementación progresiva entre los contribuyentes.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 000005-2026-SUNAT/700000, publicada este viernes en el diario oficial El Peruano, y busca otorgar mayores plazos de adecuación sin penalidades, en un contexto de transición hacia el uso obligatorio de este sistema.

Plazos diferenciados según la obligación de uso del SIRE

La norma establece que los contribuyentes que ya estaban obligados a utilizar el SIRE al periodo diciembre del 2025 podrán regularizar la generación de sus registros electrónicos y realizar los ajustes necesarios hasta el 30 de abril del 2026, sin que se les apliquen sanciones administrativas.

Este beneficio alcanza a las infracciones tipificadas en los numerales 2 y 10 del artículo 175 del Código Tributario, relacionadas con el llevado de libros y registros exigidos por la administración tributaria, siempre que la subsanación se realice dentro del plazo señalado.

Para quienes se incorporan al SIRE desde enero del 2026, la Sunat permitirá regularizar infracciones de enero a mayo hasta el 30 de junio del 2026. Foto: difusión

Facilidades para nuevos obligados y acciones de acompañamiento

En el caso de los contribuyentes que adquieren la obligación de usar el SIRE a partir de enero del 2026, la Sunat extendió la facultad discrecional a las infracciones que se configuren entre los periodos enero y mayo del 2026, fijando como fecha límite de regularización el 30 de junio del 2026.

De manera complementaria, la entidad informó que continuará desarrollando acciones inductivas para promover una correcta implementación del SIRE, en línea con su objetivo institucional de brindar servicios de calidad y atender de forma efectiva las necesidades de los contribuyentes.

¿Qué es el Sistema Integrado de Registros Electrónicos de Sunat?

El Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE) es una plataforma digital que ha desarrollado la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en Perú para modernizar y simplificar cómo los contribuyentes llevan sus registros de compras y ventas.

En lugar de elaborar estos libros manualmente o con otros sistemas antiguos, el SIRE aprovecha los datos de los comprobantes de pago electrónicos que ya se generan cuando se emiten facturas y boletas digitales, y a partir de esa base propone automáticamente lo que debería ir en el Registro de Compras Electrónico (RCE) y en el Registro de Ventas e Ingresos Electrónico (RVIE). Esa automatización reduce bastante el trabajo y minimiza equivocaciones, porque no hay que transcribir toda la información de cero.

Portal de Sunat para el SIRE. Foto: Sunat

Cuando el sistema crea esas propuestas de registros, el contribuyente puede aceptarlas tal como están, completarlas con datos adicionales o reemplazarlas si es necesario. Una vez definido esto, el SIRE también sugiere los importes que se usarán en la declaración mensual del Impuesto General a las Ventas (IGV), lo que ayuda a cerrar ese proceso más rápido que antes.

El uso de este sistema se ha ido implementando por etapas dependiendo de la categoría del contribuyente y de su volumen de operaciones, empezando en 2023 y extendiéndose hasta periodos de 2025 y 2026 para diferentes grupos, con algunos plazos ampliados para dar tiempo a la adaptación sin sanciones.