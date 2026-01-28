Sunat te devolverá hasta S/ 4.950 del impuesto a la renta en tu cuenta bancaria: ¿Cómo funciona?

Como todos los años, este 2026 los trabajadores podrán recibir la devolución de impuestos por sus gastos personales a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
“Desde 2017, todos los trabajadores formales dependientes (planilla, 5ta categoría) e independientes (recibos por honorarios, 4ta categoría) pueden acceder a la devolución (parcial o total) del Impuesto a la Renta que pagaron, siempre que sustenten correctamente algunos gastos personales”, resalta Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.
Para esto se ha establecido una lista de gastos personales que los contribuyentes pueden realizar, con un tope máximo de 3 UIT (S/ 16.500 para 2026), que es el monto con el que se podrán devolver hasta S/ 4.950 de sus impuestos, según sus ingresos mensuales.
Estos gastos te permitirán devolverte impuestos
Para acceder a la devolución de impuestos, que la realiza de oficio la Sunat, se pueden sustentar gastos personales, con el tope de 3 UIT, por los siguientes conceptos:
- El 30% del costo de alquiler formal de vivienda
- El 30% de los recibos por honorarios de médicos y odontólogos independientes
- El 30% de cualquier otro recibo por honorarios
- El 100% del pago a EsSalud de trabajadores del hogar
- El 15% del consumo en restaurantes, hoteles, bares, cantinas y similares
“Todas estas medidas buscan, principalmente, fomentar la formalización”, señala Carrillo.
El monto a devolver es de máximo S/ 4.950
El monto máximo a devolver por los impuestos declarados este año es de S/ 4.950. “Existe mucha confusión sobre este tema, ya que se cree que los gastos personales que se sustenten serán devueltos por Sunat, lo cual no es correcto. No se trata de un reembolso de gastos, sino una devolución de impuestos sobre la base de los gastos sustentados”, aclara Carrillo Acosta.
Así, este monto a devolver dependerá del nivel de ingresos del trabajador y del monto de gastos personales que sustente. El experto da estos ejemplos:
- Si un trabajador gana S/ 4.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 1.320
- Si un trabajador gana S/ 8.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 2.310
- Si un trabajador gana S/ 12.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 2.805.
Para este 2026, el monto máximo de devolución del impuesto a la renta del trabajo (4ta y 5ta categoría) será de S/4,950, gracias al incremento de la UIT. Sin embargo, esta suma la alcanzaría solo aquella persona que sustente gastos personales por el tope de 3 UIT (S/ 16.500) y tenga un ingreso mensual promedio en planilla mínimo de S/ 21.610.
Devolución se hace de oficio
La devolución de oficio la deposita Sunat mediante abono en cuenta al contribuyente, por lo que este no necesita realizar un trámite extra. El contribuyente solo deberá tener registrado su Código de Cuenta Interbancario (CCI) en el sistema de la Sunat.
- Para registrar tu CCI debes ingresar a Mis Trámites y Consultas con tu usuario y clave SOL
- Haz clic en CCI Único
- Sigue la ruta CCI Único - DRAWBACK / SPOT / DEVOLUCIONES
- Ahí ingresa a Inscripción CCI Único/ Registro CCI Único.