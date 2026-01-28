Sunat te devolverá hasta S/ 4.950 del impuesto a la renta en tu cuenta bancaria: ¿Cómo funciona?

En junio Sunat estará devolviendo impuestos a contribuyentes, correspondiente al ejercicio del 2025. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Sunat

Como todos los años, este 2026 los trabajadores podrán recibir la devolución de impuestos por sus gastos personales a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

“Desde 2017, todos los trabajadores formales dependientes (planilla, 5ta categoría) e independientes (recibos por honorarios, 4ta categoría) pueden acceder a la devolución (parcial o total) del Impuesto a la Renta que pagaron, siempre que sustenten correctamente algunos gastos personales”, resalta Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

Para esto se ha establecido una lista de gastos personales que los contribuyentes pueden realizar, con un tope máximo de 3 UIT (S/ 16.500 para 2026), que es el monto con el que se podrán devolver hasta S/ 4.950 de sus impuestos, según sus ingresos mensuales.

En junio los contribuyentes pertinentes recibirán su devolución de impuestos. - Crédito Sunat

Estos gastos te permitirán devolverte impuestos

Para acceder a la devolución de impuestos, que la realiza de oficio la Sunat, se pueden sustentar gastos personales, con el tope de 3 UIT, por los siguientes conceptos:

El 30% del costo de alquiler formal de vivienda

El 30% de los recibos por honorarios de médicos y odontólogos independientes

El 30% de cualquier otro recibo por honorarios

El 100% del pago a EsSalud de trabajadores del hogar

El 15% del consumo en restaurantes, hoteles, bares, cantinas y similares

“Todas estas medidas buscan, principalmente, fomentar la formalización”, señala Carrillo.

Conoce todo lo que debes saber sobre la devolución de impuestos este año. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

El monto a devolver es de máximo S/ 4.950

El monto máximo a devolver por los impuestos declarados este año es de S/ 4.950. “Existe mucha confusión sobre este tema, ya que se cree que los gastos personales que se sustenten serán devueltos por Sunat, lo cual no es correcto. No se trata de un reembolso de gastos, sino una devolución de impuestos sobre la base de los gastos sustentados”, aclara Carrillo Acosta.

Así, este monto a devolver dependerá del nivel de ingresos del trabajador y del monto de gastos personales que sustente. El experto da estos ejemplos:

Si un trabajador gana S/ 4.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 1.320

Si un trabajador gana S/ 8.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 2.310

Si un trabajador gana S/ 12.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 2.805.

Así luce el portal de la Sunat donde se consulta la devolución de oficio. - Crédito Captura de Sunat

Para este 2026, el monto máximo de devolución del impuesto a la renta del trabajo (4ta y 5ta categoría) será de S/4,950, gracias al incremento de la UIT. Sin embargo, esta suma la alcanzaría solo aquella persona que sustente gastos personales por el tope de 3 UIT (S/ 16.500) y tenga un ingreso mensual promedio en planilla mínimo de S/ 21.610.

Devolución se hace de oficio

La devolución de oficio la deposita Sunat mediante abono en cuenta al contribuyente, por lo que este no necesita realizar un trámite extra. El contribuyente solo deberá tener registrado su Código de Cuenta Interbancario (CCI) en el sistema de la Sunat.

Para registrar tu CCI debes ingresar a Mis Trámites y Consultas con tu usuario y clave SOL

Haz clic en CCI Único

Sigue la ruta CCI Único - DRAWBACK / SPOT / DEVOLUCIONES

Ahí ingresa a Inscripción CCI Único/ Registro CCI Único.