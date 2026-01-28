Perú

Sunat te devolverá hasta S/ 4.950 del impuesto a la renta en tu cuenta bancaria: ¿Cómo funciona?

Ojo, la devolución de impuestos de Sunat se da por los gastos personales que se realizan, los que se deducen del pago del impuesto a la renta

Guardar
En junio Sunat estará devolviendo
En junio Sunat estará devolviendo impuestos a contribuyentes, correspondiente al ejercicio del 2025. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Sunat

Como todos los años, este 2026 los trabajadores podrán recibir la devolución de impuestos por sus gastos personales a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

“Desde 2017, todos los trabajadores formales dependientes (planilla, 5ta categoría) e independientes (recibos por honorarios, 4ta categoría) pueden acceder a la devolución (parcial o total) del Impuesto a la Renta que pagaron, siempre que sustenten correctamente algunos gastos personales”, resalta Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

Para esto se ha establecido una lista de gastos personales que los contribuyentes pueden realizar, con un tope máximo de 3 UIT (S/ 16.500 para 2026), que es el monto con el que se podrán devolver hasta S/ 4.950 de sus impuestos, según sus ingresos mensuales.

En junio los contribuyentes pertinentes
En junio los contribuyentes pertinentes recibirán su devolución de impuestos. - Crédito Sunat

Estos gastos te permitirán devolverte impuestos

Para acceder a la devolución de impuestos, que la realiza de oficio la Sunat, se pueden sustentar gastos personales, con el tope de 3 UIT, por los siguientes conceptos:

  • El 30% del costo de alquiler formal de vivienda
  • El 30% de los recibos por honorarios de médicos y odontólogos independientes
  • El 30% de cualquier otro recibo por honorarios
  • El 100% del pago a EsSalud de trabajadores del hogar
  • El 15% del consumo en restaurantes, hoteles, bares, cantinas y similares

“Todas estas medidas buscan, principalmente, fomentar la formalización”, señala Carrillo.

Conoce todo lo que debes
Conoce todo lo que debes saber sobre la devolución de impuestos este año. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

El monto a devolver es de máximo S/ 4.950

El monto máximo a devolver por los impuestos declarados este año es de S/ 4.950. “Existe mucha confusión sobre este tema, ya que se cree que los gastos personales que se sustenten serán devueltos por Sunat, lo cual no es correcto. No se trata de un reembolso de gastos, sino una devolución de impuestos sobre la base de los gastos sustentados”, aclara Carrillo Acosta.

Así, este monto a devolver dependerá del nivel de ingresos del trabajador y del monto de gastos personales que sustente. El experto da estos ejemplos:

  • Si un trabajador gana S/ 4.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 1.320
  • Si un trabajador gana S/ 8.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 2.310
  • Si un trabajador gana S/ 12.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 2.805.
Así luce el portal de
Así luce el portal de la Sunat donde se consulta la devolución de oficio. - Crédito Captura de Sunat

Para este 2026, el monto máximo de devolución del impuesto a la renta del trabajo (4ta y 5ta categoría) será de S/4,950, gracias al incremento de la UIT. Sin embargo, esta suma la alcanzaría solo aquella persona que sustente gastos personales por el tope de 3 UIT (S/ 16.500) y tenga un ingreso mensual promedio en planilla mínimo de S/ 21.610.

Devolución se hace de oficio

La devolución de oficio la deposita Sunat mediante abono en cuenta al contribuyente, por lo que este no necesita realizar un trámite extra. El contribuyente solo deberá tener registrado su Código de Cuenta Interbancario (CCI) en el sistema de la Sunat.

  • Para registrar tu CCI debes ingresar a Mis Trámites y Consultas con tu usuario y clave SOL
  • Haz clic en CCI Único
  • Sigue la ruta CCI Único - DRAWBACK / SPOT / DEVOLUCIONES
  • Ahí ingresa a Inscripción CCI Único/ Registro CCI Único.

Temas Relacionados

SunatDevolución de impuestosImpuesto a la rentaImpuestosperu-economia

Más Noticias

Movistar anunció que transmitirá los partidos de Liga 1 2026: L1 Max tendrá dos canales en su parrilla, sin costo adicional

La teleoperadora española confirmó la noticia con un video que tuvo protagonistas a los técnicos Roberto Mosquera, Pablo Bengoechea y Óscar Ibáñez

Movistar anunció que transmitirá los

Alicorp adquiere el negocio de home care de la gigante Unilever en Ecuador y Colombia

La multinacional peruana acelera su expansión en la región con una absorción estratégica de activos cuyos términos financieros no han sido revelados

Alicorp adquiere el negocio de

Cayó ‘El Monstruo’, pero la red de extorsión y secuestros en el Cono Norte sigue activa

El mismo día en que Moreno Hernández regresaba al Perú se registraron dos atentados en Carabayllo: asesinaron a un chofer y balearon un paradero de colectivos informales

Cayó ‘El Monstruo’, pero la

Connie Chaparro revela que Bettina Oneto la llamó llorando tras acusaciones contra Sergio Galliani

La actriz contó que Oneto la llamó entre lágrimas por la exposición de una conversación privada de hace 14 años, en medio de señalamientos por presuntos malos tratos en el teatro.

Connie Chaparro revela que Bettina

‘El Monstruo’ ya está en Lima: existe riesgo de que siga operando desde la cárcel, advierte experto

El exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Julio Corcuera, afirmó que al interior de las cárceles los criminales pueden generar alianzas y organizar ataques extorsivos

‘El Monstruo’ ya está en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí supervisó en directo

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

Premier afirma que no procede censura ni vacancia contra José Jerí y señala que hay una “campaña de demolición” por las elecciones 2026

El 67% de los votantes peruanos teme que el país caiga en una dictadura al estilo Venezuela, según estudio

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Tomás Gálvez admitió que archivó ‘dos o tres’ investigaciones contra Dina Boluarte: “No revestían naturaleza penal”

ENTRETENIMIENTO

Connie Chaparro revela que Bettina

Connie Chaparro revela que Bettina Oneto la llamó llorando tras acusaciones contra Sergio Galliani

Familia de Camucha Negrete niega versión de Rodrigo González: “Desmentimos que haya recibido maltratos de Sergio Galliani”

Yaco Eskenazi relató todo lo que pasó para ingresar a ‘la casita’ de Bad Bunny con Natalie Vértiz: “A mí no me invitaron”

Melissa Paredes, su paso por ‘Estás en Todas’, sus coqueteos con ‘América Hoy’ y lo que piensa de Panamericana tras el ingreso de Ethel Pozo

Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato en la obra ‘Monólogos de la Vagina’

DEPORTES

Movistar anunció que transmitirá los

Movistar anunció que transmitirá los partidos de Liga 1 2026: L1 Max tendrá dos canales en su parrilla, sin costo adicional

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo