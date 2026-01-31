San Marcos: lanza carrera este 2026 con 90 vacantes y apuesta por la gestión de riesgos en el Perú

Foto: UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la apertura de la carrera de geofísica para el proceso de admisión 2026-II, con un total de 90 vacantes. Esta nueva propuesta académica responde a la creciente demanda de profesionales capaces de analizar y enfrentar los desafíos que implica la alta exposición del Perú a sismos, tsunamis y los efectos del cambio climático.

Este lanzamiento marca un paso importante para San Marcos y para todo el sistema universitario peruano. La nueva especialidad está orientada a la gestión del riesgo de desastres y la sostenibilidad ambiental.

Los futuros estudiantes aprenderán a investigar los procesos físicos de la Tierra, el océano y la atmósfera, combinando teoría y práctica en un entorno académico de investigación científica.

El plan de estudios de geofísica incluye una base sólida en física, matemática y programación, habilidades indispensables para el análisis de datos, la simulación de escenarios naturales y la interpretación de señales sísmicas y climáticas.

La formación técnica se complementa con herramientas para la prevención y mitigación de riesgos, aspectos fundamentales en un país con alta actividad sísmica y vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

El perfil del egresado abarca la capacidad de aportar soluciones científicas y técnicas a problemas reales, desde la gestión ambiental hasta el desarrollo de proyectos de investigación en instituciones públicas y privadas. El enfoque interdisciplinario prepara a los estudiantes para contribuir en áreas estratégicas, como la planificación territorial y la educación en prevención de desastres.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto referencial)

San Marcos apuesta por innovación

La Decana de América mantiene su compromiso con la ciencia y la innovación educativa. La decisión de abrir la carrera de geofísica con 90 vacantes para el próximo proceso de admisión refleja el interés institucional en formar profesionales especializados en áreas clave para el desarrollo nacional.

A esta iniciativa se suma la reciente creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial, que ofrecerá 57 vacantes. Esta nueva carrera responde a la creciente demanda de expertos en machine learning, data engineering y automatización. Los egresados tendrán la oportunidad de desempeñarse en sectores que requieren soluciones tecnológicas avanzadas y desarrollo de sistemas inteligentes.

La decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), Luzmila Pro Concepción, señaló que la inteligencia artificial se ha consolidado como una disciplina transversal con impacto directo en diversas áreas del conocimiento y de la vida cotidiana. El objetivo de ambas carreras es formar profesionales con visión integral, capaces de ofrecer respuestas técnicas a los retos actuales del país.

San Marcos 2026-II: Cronograma, tarifas y novedades

La UNMSM ha publicado el calendario oficial de su examen de admisión 2026-II, que se distribuirá en cuatro fechas para facilitar la organización y evitar aglomeraciones. Este año, la universidad busca asegurar transparencia y orden en cada etapa, permitiendo la participación de postulantes de todas las regiones.

Fechas del examen

Sábado 7 de marzo: Ciencias Económicas y de la Gestión (área D) y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área C).

Domingo 8 de marzo: Ciencias Básicas (área B), Ingenierías (área C) y examen especial para todas las áreas.

Sábado 14 de marzo: Ciencias de la Salud (área A, excepto Medicina Humana).

Domingo 15 de marzo: Escuela Profesional de Medicina Humana.

La universidad recalca que cada área rendirá la evaluación en una jornada específica, lo que permite un proceso más ágil y seguro para postulantes y autoridades.

Costos y requisitos

Los postulantes deben adquirir el reglamento de admisión digital (S/70), documento obligatorio que contiene los procedimientos y requisitos para inscribirse correctamente. Las tarifas de inscripción varían según la procedencia escolar:

Instituciones públicas: S/400

Instituciones privadas: S/800

El reglamento, disponible en la web oficial, detalla la documentación necesaria y los pasos para completar la inscripción. La UNMSM ha incorporado cambios relevantes en el proceso 2026-II: ahora, estudiantes de primero a cuarto de secundaria no pueden postular, reservar vacante ni recibir constancia de ingreso.

Además, quienes tengan matrícula activa en alguna escuela profesional de San Marcos deben tramitar su retiro definitivo antes de obtener una nueva plaza, y los inscritos en otra universidad pública deberán acreditar su desvinculación con una resolución rectoral. Por otro lado, personas con dos o más ingresos previos a la universidad no podrán volver a postular.

Estas normas buscan garantizar la transparencia y la equidad para todos los participantes.