Papa León XIV podría visitar Perú tras Elecciones 2026: Este es el mes en que arribaría a territorio nacional

Durante un saludo habitual a los fieles en el Vaticano, el papa León XIV se detuvo al ver una bandera peruana, reaccionando con una sonrisa y una visible emoción que sorprendió a los presentes. (Andina)

El retorno del papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Prevost, a tierras nacionales fue anticipada durante la reciente reunión de la Conferencia Episcopal Peruana con el sumopontifice en el Vaticano.

El presidente de la Conferencia, monseñor Carlos García Camader, señaló a RPP que la posibilidad de que León XIV llegue al Perú ha alcanzado un 80% de probabilidad, pero se daría recién después de los Elecciones Generales 2026 programados para el 12 de abril.

“No pasará de este año”, afirmó García, quien explicó que el propio papa manifestó su deseo de regresar al país que considera parte de su historia personal.

El primer semestre de 2026 quedaría descartado debido al proceso electoral y la instalación de un nuevo gobierno. García sostuvo que “sería difícil” que el papa visite el país en ese periodo, dado que la Iglesia busca no interferir en el tiempo de discernimiento y transición política. La fecha más factible sería noviembre, periodo de Adviento, tradicionalmente asociado a anuncios significativos en el calendario litúrgico.

El papa León XIV llega para la bendición de un mosaico de la virgen María y una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, el sábado 31 de enero de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

Un lazo profundo entre el papa y el Perú

Robert Prevost mantiene una relación singular con el país sudamericano. Llegó al Perú en 1985 como parte de la Orden de San Agustín, desempeñando trabajos pastorales en Piura y más tarde en Trujillo, en zonas marcadas por la pobreza y la exclusión.

Su labor fue reconocida al ser nombrado obispo de Chiclayo, donde consolidó su cercanía con las comunidades del norte, logrando incluso obtener la nacionalidad peruana, hecho poco habitual en el Vaticano.

Ya como papa León XIV, el lazo con el Perú se ha profundizado. Según relató García a RPP, el pontífice rememoró detalles de su convivencia con los peruanos y enfatizó la importancia de “llevar la paz” al país. Durante la audiencia con los obispos, el papa obsequió un crucifijo y recordó que diariamente se encomienda al Señor de los Milagros, una de las devociones más populares en Perú.

El encuentro incluyó momentos de gran carga simbólica. Durante un almuerzo, el papa compartió recuerdos personales con los prelados. Según detalló ACI Prensa, “el pontífice confesó que cada mañana, antes de la misa, contempla la imagen del Señor de los Milagros”, reavivando la conexión espiritual con el país.

La visita ad limina de los obispos peruanos coincidió con un acto significativo en los Jardines Vaticanos. El sábado 31 de enero, León XIV inauguró una estatua de Santa Rosa de Lima, esculpida en travertino blanco de Huancayo y rodeada por un mosaico que reúne siete advocaciones marianas peruanas.

“Es la primera santa latinoamericana y se dejará ahí como una huella de América”, describió García a RPP. El acto refuerza el lugar especial que ocupa el Perú en el corazón del pontífice y en la vida de la Iglesia universal.

La última visita ad limina de los obispos peruanos había ocurrido en 2017, bajo el pontificado de Francisco. Esta vez, el regreso del papa León XIV al Perú, si se concreta, marcaría un hito al ser el primer pontífice nacido fuera de América Latina que regresa al país donde fue obispo y misionero durante más de dos décadas.