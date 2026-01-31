Niño Costero bajo vigilancia: Enfen mantiene alerta ante posibles impactos en la costa peruana

El Fenómeno El Niño Costero en la costa peruana.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene el estado de vigilancia ante la posible ocurrencia de un evento El Niño costero en el Perú, proyectando que, de materializarse, su magnitud sería débil, pero con potencial de afectar el clima, los recursos hídricos y el sector pesquero a lo largo de 2026.

En su más reciente comunicado oficial, Enfen informó que las condiciones cálidas débiles en el Pacífico son las más probables a partir de marzo y que podrían extenderse hasta octubre de 2026.

La comisión multisectorial precisó que, en la región Niño 3.4 del Pacífico central, la condición neutra prevalecería hasta mayo, aunque a partir de junio se anticipa un incremento de la temperatura superficial del mar, configurando la posibilidad de un El Niño costero de baja intensidad.

El pronóstico advierte sobre probables precipitaciones entre normal y sobre lo normal en la costa norte, principalmente durante marzo y abril. Episodios de lluvias de intensidad moderada a fuerte y temperaturas del aire superiores a lo habitual no se descartan en zonas vulnerables.

La vigilancia sobre las ondas Kelvin cálidas que ya se desplazan hacia la costa sudamericana refuerza la importancia de monitorear la evolución del fenómeno y su eventual consolidación en los próximos meses.

En cuanto al comportamiento de los ríos, Enfen prevé caudales en el rango de normal a sobre lo normal, destacando que los ríos Tumbes y Chira podrían registrar aumentos en abril, situación que amerita atención de las autoridades encargadas de la gestión hídrica.

Comunicado de Enfen.

Repercusiones

La vigilancia de El Niño costero se traduce también en la necesidad de anticipar posibles alteraciones en la anchoveta, especie clave para la economía pesquera peruana.

Los reportes de Enfen y del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) indican que los cardúmenes de anchoveta tenderían a concentrarse dentro de las 30 millas de la costa, sobre todo al norte del Callao, lo que podría requerir ajustes en las estrategias de pesca y monitoreo científico.

En paralelo, se espera que la disponibilidad de jurel continúe en la región sur y la de bonito dentro de las 60 millas náuticas del litoral. El perico podría ampliar su distribución frente al litoral peruano, acorde con los patrones estacionales. La recomendación central del Enfen es fortalecer la vigilancia científica y la toma de decisiones basada en datos actualizados, en especial para el sector pesquero y los recursos marinos.

Enfen exhorta a las autoridades y la población a mantener la prevención y a seguir los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales. La comisión subraya la importancia de contar con información técnica confiable para la reducción de riesgos y la preparación ante escenarios cambiantes.

El próximo comunicado oficial de Enfen está programado para el 13 de febrero de 2026, pero la vigilancia sobre el El Niño costero se mantendrá activa, con énfasis en el monitoreo de las condiciones oceánicas, atmosféricas y biológicas.

La memoria climática del país recuerda que incluso eventos de baja magnitud pueden desencadenar impactos considerables, por lo que la anticipación y la planificación se consolidan como herramientas clave en la gestión del riesgo.