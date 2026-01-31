Perú

Laura Spoya llama en vivo a su expareja Brian Rullan y lo invita a 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

La modelo protagonizó un momento inesperado al comunicarse con su exesposo durante su streaming. La acción disipó rumores de conflicto y evidenció la cordialidad entre ellso.

Laura Spoya llama en vivo a su expareja Brian Rullan y lo invita a 'La Manada'.

Durante la última transmisión de ‘La Manada’, Laura Spoya sorprendió a todos los presentes —y a la audiencia conectada— al decidir llamar en vivo a su todavía esposo Brian Rullan.

La interacción, que se realizó frente a los conductores Mario Irivarren y Gerardo Pe’, provocó un ambiente de expectativa, tensión y muchas risas, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa.

La conversación no solo evidenció la espontaneidad de Spoya, sino también la disposición de ambos a mantener un trato respetuoso, incluso después de una separación mediática que había dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo.

Así fue el intercambio entre Laura Spoya y Brian Rullan

La llamada se desarrolló en un tono relajado, lejos de cualquier confrontación. Desde el inicio, Laura Spoya dejó claro que el objetivo era invitar a Brian Rullan al programa streaming, disipando así los rumores sobre una mala relación tras su ruptura matrimonial.

El empresario mexicano se mostró abierto y receptivo, incluso cuando los conductores bromearon sobre su acento, lo que generó un ambiente distendido y divertido en el set.

La buena disposición de Rullan fue evidente cuando aceptó la invitación para formar parte de una próxima edición del programa. “La próxima semana estoy ahí”, aseguró, dejando a todos —incluida Spoya— gratamente sorprendidos por su respuesta positiva y su actitud relajada ante la propuesta.

Una relación que deja atrás los rumores de conflicto

El gesto de Laura Spoya al llamar en vivo a su exesposo marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre su vínculo postmatrimonial. Al ser consultada por los conductores acerca del tipo de relación que mantienen, la modelo respondió entre risas: “Ya nos llevamos bien”.

Esta afirmación, junto con la interacción cordial y el buen humor demostrado en la llamada, sirvió para dejar atrás las especulaciones de un conflicto o distanciamiento irreconciliable entre ambos. Los seguidores del pódcast y de la pareja aplaudieron la madurez y el respeto mutuo, resaltando la importancia de mantener una buena comunicación incluso después de una separación.

Laura Spoya y Brian Rullan terminaron su relación de 10 años con dos hijos.

Reacciones en redes: viralidad y mensajes de admiración

El episodio se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios destacaron la valentía y madurez de Laura Spoya al dar este paso en público. Muchos aplaudieron la capacidad de ambos para dejar atrás el pasado y evidenciar que es posible mantener una relación cordial luego del divorcio, especialmente por el bienestar personal y emocional.

Frases como “ejemplo de madurez”, “así se cierran ciclos” y “qué bonito ver que pueden hablar sin resentimientos” inundaron los comentarios, confirmando la buena recepción del gesto tanto en la comunidad digital como en el entorno de la farándula local.

¿Qué sigue ahora para Laura Spoya y Brian Rullan?

La confirmación de que Brian Rullan participará próximamente en ‘La Manada’ ha generado gran expectativa. Los seguidores del pódcast esperan ver cómo se desarrolla la interacción en el set y si, en medio de la conversación, surgen anécdotas inéditas o reflexiones sobre su historia juntos y la vida después del matrimonio.

Por ahora, ambos demuestran que la separación no implica necesariamente conflicto y que la cordialidad puede ser el camino para relaciones sanas y respetuosas en el futuro.

En un medio donde muchas veces las rupturas amorosas terminan en enfrentamientos públicos y declaraciones cruzadas, el gesto de Laura Spoya y Brian Rullan marca la diferencia.

Al mostrar que es posible mantener la calma, el respeto y el sentido del humor después de un divorcio, ambos envían un mensaje positivo a sus seguidores y abren espacio para nuevos debates sobre el manejo de las relaciones personales en el mundo del espectáculo.

Ambos han decidido priorizar la
Ambos han decidido priorizar la cordialidad y el cuidado de sus hijos, demostrando que es posible atravesar una ruptura mediática sin caer en el drama ni exponer detalles innecesarios (Instagram)

