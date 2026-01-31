María Pía Copello y los programas streaming con los que competirá en YouTube: ‘La Manada’, ‘La Roro Network’ y otros

María Pía Copello, reconocida conductora e influencer peruana, debuta este lunes 2 de febrero en el mundo del streaming con su primer programa 'Sin +Q Decir’, una propuesta en vivo que se transmitirá a las 10:50 a. m. por Más que TV Network y el canal oficial de YouTube de +QTV.
El programa reúne a personalidades del espectáculo y del contenido digital, entre ellas Daniela Darcourt, Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.
María Pía considera este lanzamiento como “un nuevo reto” y una apuesta por construir una comunidad digital propia. La conductora explicó que dejó la televisión diaria para dedicarse de lleno a este formato, en el que la participación de la audiencia será clave.
“Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos”, afirmó Copello.
Así será ‘Sin +Q Decir’: interacción y variedad
El programa apunta a diferenciarse a través del contacto directo con los espectadores, el humor y la variedad temática. Además de abordar actualidad y espectáculo, la producción abrirá espacios de participación para el público, quienes podrán interactuar en tiempo real durante la transmisión.
La estrategia de +QTV contempla sumar más programas en distintas franjas horarias. Copello adelantó la llegada de figuras como Aldo Miyashiro, Paolo Guerrero, Karina Rivera, Ric La Torre y Samuel Suárez, quienes ampliarán la oferta con contenidos de deportes, conversación y entretenimiento.
La competencia de María Pía Copello
El debut de “Sin +Q Decir” se da en un contexto de fuerte competencia digital, donde varios formatos buscan consolidarse en la franja matutina de YouTube. Según análisis de Infobae, la audiencia peruana ha migrado de la televisión tradicional a plataformas digitales, alentando la diversificación de propuestas.
‘La Manada’: de ‘Good Time’ a Satélite+
La salida del equipo de 'Good Time’ de Todo Good marcó el inicio de una nueva etapa para Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe y su productor Abneer Robles.
El 27 de octubre de 2025, José Luis Rodríguez (“El Pelado”) confirmó que la decisión se debió a diferencias sobre el rumbo del canal, sin conflictos personales ni económicos.
Pocos días después, el grupo anunció su incorporación a Satélite+, la plataforma digital de Jefferson Farfán, y el lanzamiento de 'La Manada’. El debut incluyó un video viral junto a Farfán, donde los presentadores se presentaban como “la nueva manada galáctica”.
La llegada del equipo a la nueva plataforma generó tendencia y comentarios sobre la relación entre los conductores y el exfutbolista. Los integrantes aseguraron que no existen roces y que el ambiente laboral es óptimo.
Actualmente, 'La Manada’ se transmite de lunes a viernes a las 11:00 a. m. y se ha posicionado como uno de los principales espacios de actualidad y entretenimiento en streaming peruano. Hoy a incorprado a un nuevo rostro, a la exreina de belleza, Suheyn Cipriani, quien le da frecura al grupo.
‘Nadie se salva’: debate encendido y crítica a la farándula
El podcast 'Nadie se salva’, parte de La Roro Network, está conducido por Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich. El programa sale al aire de lunes a viernes de 10:00 a 11:45 a. m. y se ha caracterizado por debates directos sobre temas de coyuntura y cultura pop.
El 18 de junio del 2025, una tensa confrontación entre Ebelin Ortiz y Gabriel Calvo puso el foco en las posturas políticas y los límites de la opinión pública en la farándula local.
Además de ello, Calvo criticó la “doble moral” en el discurso mediático de Magaly Medina y reclamó coherencia ética en el manejo de la información.
“El poder de la palabra también puede destruir”, sostuvo el actor, quien subrayó la responsabilidad social de los medios. Calvo advirtió: “El rating no justifica todo”, y llamó a evitar la espectacularización del conflicto como motor del entretenimiento. “Hay una diferencia entre informar y destruir”, remarcó.
El enfoque de “Nadie se salva” ha generado debate sobre la cultura de la exposición pública y la crítica en el show business nacional.
‘Mostritos y Pirañas’: actualidad desde GV Play
GV Play, el canal digital de Gisela Valcárcel, presenta 'Mostritos y Pirañas' de lunes a viernes de 10:00 a 11:30 a. m. El espacio aborda tendencias en redes sociales, noticias políticas y espectáculos, con panelistas que analizan la coyuntura local desde una perspectiva ágil.
Según información de Infobae, el programa destaca por su producción exclusiva y la participación de rostros conocidos del entretenimiento peruano. Hoy tienen como conductoras a José Miguel Hidalgo, Martín del Pomar, Claudia Chiroque y el popular “Amigable Sujeto”.
El boom del streaming matutino en Perú
El auge de propuestas como 'Sin +Q Decir’, 'La Manada’, 'Nadie se salva’ y 'Mostritos y Pirañas’ refleja el dinamismo del mercado digital peruano. La interacción directa, los debates en vivo y la participación de figuras mediáticas consolidan un formato que responde a las nuevas demandas del público multiplataforma.
La apuesta de María Pía Copello y su equipo busca posicionar a +QTV en el centro de la conversación digital, ampliando la oferta de contenidos y sumando nuevos programas e invitados. El estreno de este lunes será un termómetro para medir la recepción de la audiencia y el impacto de las nuevas producciones en streaming en Perú.