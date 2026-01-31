María Pía Copello y los programas streaming con los que competirá en YouTube: ‘La Manada’, ‘La Roro Network’ y otros

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman. QTV.

María Pía Copello, reconocida conductora e influencer peruana, debuta este lunes 2 de febrero en el mundo del streaming con su primer programa 'Sin +Q Decir’, una propuesta en vivo que se transmitirá a las 10:50 a. m. por Más que TV Network y el canal oficial de YouTube de +QTV.

El programa reúne a personalidades del espectáculo y del contenido digital, entre ellas Daniela Darcourt, Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

María Pía considera este lanzamiento como “un nuevo reto” y una apuesta por construir una comunidad digital propia. La conductora explicó que dejó la televisión diaria para dedicarse de lleno a este formato, en el que la participación de la audiencia será clave.

“Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos”, afirmó Copello.

Sin +Q decir son María Pía Copello, Daniela Darcourt, Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

Así será ‘Sin +Q Decir’: interacción y variedad

El programa apunta a diferenciarse a través del contacto directo con los espectadores, el humor y la variedad temática. Además de abordar actualidad y espectáculo, la producción abrirá espacios de participación para el público, quienes podrán interactuar en tiempo real durante la transmisión.

La estrategia de +QTV contempla sumar más programas en distintas franjas horarias. Copello adelantó la llegada de figuras como Aldo Miyashiro, Paolo Guerrero, Karina Rivera, Ric La Torre y Samuel Suárez, quienes ampliarán la oferta con contenidos de deportes, conversación y entretenimiento.

María Pía Copello presentó a sus reales jales para su canal de streaming +QTV: Desde Daniela Darcourt, Israel Dreyfuss y Karina Rivera

La competencia de María Pía Copello

El debut de “Sin +Q Decir” se da en un contexto de fuerte competencia digital, donde varios formatos buscan consolidarse en la franja matutina de YouTube. Según análisis de Infobae, la audiencia peruana ha migrado de la televisión tradicional a plataformas digitales, alentando la diversificación de propuestas.

‘La Manada’: de ‘Good Time’ a Satélite+

La salida del equipo de 'Good Time’ de Todo Good marcó el inicio de una nueva etapa para Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe y su productor Abneer Robles.

El 27 de octubre de 2025, José Luis Rodríguez (“El Pelado”) confirmó que la decisión se debió a diferencias sobre el rumbo del canal, sin conflictos personales ni económicos.

Con mucho humor, Laura Spoya se refirió a los rumores que la relacionan sentimentalmente con Mario Irivarren, asegurando que su vínculo es tan solo de hermandad y que ya está acostumbrada a este tipo de especulaciones (Infobae)

Pocos días después, el grupo anunció su incorporación a Satélite+, la plataforma digital de Jefferson Farfán, y el lanzamiento de 'La Manada’. El debut incluyó un video viral junto a Farfán, donde los presentadores se presentaban como “la nueva manada galáctica”.

La llegada del equipo a la nueva plataforma generó tendencia y comentarios sobre la relación entre los conductores y el exfutbolista. Los integrantes aseguraron que no existen roces y que el ambiente laboral es óptimo.

Actualmente, 'La Manada’ se transmite de lunes a viernes a las 11:00 a. m. y se ha posicionado como uno de los principales espacios de actualidad y entretenimiento en streaming peruano. Hoy a incorprado a un nuevo rostro, a la exreina de belleza, Suheyn Cipriani, quien le da frecura al grupo.

La Manada: con Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe y Suheyn Cipriani. IG

‘Nadie se salva’: debate encendido y crítica a la farándula

El podcast 'Nadie se salva’, parte de La Roro Network, está conducido por Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich. El programa sale al aire de lunes a viernes de 10:00 a 11:45 a. m. y se ha caracterizado por debates directos sobre temas de coyuntura y cultura pop.

El 18 de junio del 2025, una tensa confrontación entre Ebelin Ortiz y Gabriel Calvo puso el foco en las posturas políticas y los límites de la opinión pública en la farándula local.

Gabriel Calvo señaló que no tiene ninguna intención sentimental con Keiko Fujimori. Nadie se salva podcast

Además de ello, Calvo criticó la “doble moral” en el discurso mediático de Magaly Medina y reclamó coherencia ética en el manejo de la información.

“El poder de la palabra también puede destruir”, sostuvo el actor, quien subrayó la responsabilidad social de los medios. Calvo advirtió: “El rating no justifica todo”, y llamó a evitar la espectacularización del conflicto como motor del entretenimiento. “Hay una diferencia entre informar y destruir”, remarcó.

El enfoque de “Nadie se salva” ha generado debate sobre la cultura de la exposición pública y la crítica en el show business nacional.

‘Nadie se salva’ con Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich. YouTube

‘Mostritos y Pirañas’: actualidad desde GV Play

GV Play, el canal digital de Gisela Valcárcel, presenta 'Mostritos y Pirañas' de lunes a viernes de 10:00 a 11:30 a. m. El espacio aborda tendencias en redes sociales, noticias políticas y espectáculos, con panelistas que analizan la coyuntura local desde una perspectiva ágil.

Según información de Infobae, el programa destaca por su producción exclusiva y la participación de rostros conocidos del entretenimiento peruano. Hoy tienen como conductoras a José Miguel Hidalgo, Martín del Pomar, Claudia Chiroque y el popular “Amigable Sujeto”.

‘Mostritos y Pirañas' y sus nuevos conductores José Miguel Hidalgo lo acompañarán Martín del Pomar, Claudia Chiroque y el popular “Amigable Sujeto”.

El boom del streaming matutino en Perú

El auge de propuestas como 'Sin +Q Decir’, 'La Manada’, 'Nadie se salva’ y 'Mostritos y Pirañas’ refleja el dinamismo del mercado digital peruano. La interacción directa, los debates en vivo y la participación de figuras mediáticas consolidan un formato que responde a las nuevas demandas del público multiplataforma.

La apuesta de María Pía Copello y su equipo busca posicionar a +QTV en el centro de la conversación digital, ampliando la oferta de contenidos y sumando nuevos programas e invitados. El estreno de este lunes será un termómetro para medir la recepción de la audiencia y el impacto de las nuevas producciones en streaming en Perú.

