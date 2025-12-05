Laura Spoya llora ante afirmaciones de Brian Rullan y desmiente que le haya sido infiel: “No aceptaré calumnias”

Laura Spoya responde a Bryan Rullan entre lágrimas. Podcast La Manada

La conductora Laura Spoya utilizó su espacio en el pódcast “La Manada” para pronunciarse ante las afirmaciones de su exesposo, Bryan Rullán, quien la acusó de infidelidad y de un cambio negativo en su carácter desde que conduce el programa. A través de mensajes a la producción de Magaly TV La Firme, puso en tela de juicio la integridad personal y profesional de la modelo y criticó su desempeño mediático desde su nuevo rol. Este 5 de diicembre, la conductora optó por emitir un comunicado entre lágrimas, con el objetivo de poner fin a lo que describió como calumnias y proteger el bienestar de sus hijos.

Durante la transmisión de “La Manada”, Laura Spoya se presentó visiblemente afectada y pidió disculpas a la audiencia por no poder ocultar la emoción del momento. Explicó que la decisión de leer su comunicado respondía a una necesidad impostergable de aclarar hechos y rechazar las insinuaciones de deslealtad en su relación con Rullán.

“Perdón por mis ojitos vidriosos. He pasado una noche un poquito rara. Voy a leer un comunicado para ustedes. No lo voy a decir con mis palabras porque me he demorado hasta las 3 de la mañana escribiéndolo para poder decir las palabras concretas, porque no puedo fingir demencia”, indicó al inicio, dejando ver la carga emocional que arrastraba antes de dirigirse públicamente a su audiencia.

En su mensaje, explicó que aunque la separación fue comunicada de forma pública en mayo del presente año, 2025, la ruptura concreta había sido informada a Rullán en septiembre de 2023, tras un proceso complejo iniciado en 2021. “Esto fue un mes antes del huracán, por si acaso”, precisó, refiriéndose a la etapa final de la relación. “Es importante reiterar que nuestra ruptura no estuvo relacionada con terceras personas”, acotó, intentando zanjar cualquier especulación sobre la existencia de infidelidad.

Laura Spoya emitió comunicado tras afirmaciones de Bryan Rullan. La Manada Podcast

La prioridad, el bienestar de los hijos

El comunicado enfatizó que la información privada de la familia no será de dominio público. “Los motivos que llevaron a dicha decisión de separarnos permanecerán estrictamente en el ámbito privado. Ese límite es firme y responde a mi responsabilidad como madre”, señaló la conductora, resaltando el compromiso de resguardar la estabilidad emocional de sus dos hijos menores, de seis y tres años.

“Por respeto a mis hijos y a su bienestar emocional, no emitiré comentarios negativos sobre el padre de mis hijos, porque la prioridad es preservar un entorno estable para ellos”, agregó con la voz entrecortada.

Además, expresó que no tolerará que se ponga en duda su integridad: “No aceptaré calumnias, insinuaciones ni comentarios que pretendan cuestionar mi integridad como mujer o como madre, ni afirmaciones que involucren injustamente a personas ajenas a esta situación. Este tipo de declaraciones no solo generan daño, sino que afectan directamente mi fuente de trabajo. Mi labor profesional es la base que sostiene la estabilidad y el bienestar de mis hijos, por lo que cualquier intento de desacreditarme públicamente compromete de manera seria y directa su entorno emocional y su seguridad”.

Laura Spoya dedicó un momento a reconocer el trabajo de los medios de comunicación, asegurando que siempre ha mantenido una relación cordial, educada y respetuosa con la prensa. Sin embargo, dejó claro que no dará espacio a más declaraciones ni contribuirá a la difusión de rumores. “Espero entiendan mi posición, porque no brindaré más declaraciones ni participaré en especulaciones que prolonguen ya esta exposición de un asunto personal que para mí ya ha concluido hace mucho tiempo y este va a ser mi único pronunciamiento al respecto”, señaló.

Este pronunciamiento se produce tras la reciente emisión de Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina expuso unos mensajes que Bryan Rullán escribió a la producción, pero que luego negó y no permitió su publicación.

Un capítulo cerrado

Laura Spoya sostuvo que la etapa con Rullán está completamente concluida. “Esto es un capítulo que está cerrado para mí hace muchísimos meses, lo cual me molesta porque se vuelve a abrir una herida que para mí ya estaba cerrada y pensé que me llevaba bien, no entendí”, aseguró.

En una de las partes más sensibles de su comunicado, Spoya reiteró: “Nunca van a escuchar de mí decir algo malo del papá de mis hijos, porque no es mi intención y mucho menos de que mis hijos en un futuro vean algo como esto. Lo que pueda haber pasado dentro de mi exrelación, eso se queda en el entorno privado”. Insistió en que lamenta tener que expresar públicamente estos asuntos como defensa ante señalamientos públicos, pero considera fundamental no dejar pasar acusaciones falsas.

El programa de Magaly Medina presentó mensajes donde el empresario critica las actitudes de Laura y expresa su molestia por su cercanía con colegas del pódcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pide respeto por su trabajo

El testimonio de Laura Spoya no solo es una respuesta directa a la polémica generada sino un llamado a la reflexión sobre la exposición pública y las repercusiones que tiene en la vida familiar y en la carrera profesional de quienes trabajan en medios. Señaló que demasiados comentarios pueden afectar la seguridad y estabilidad emocional de los hijos, y reiteró su compromiso inquebrantable con su familia.

“Siempre he trabajado, me caracterizo por ser una persona altamente activa, siempre he tenido sobre mis hombros no solamente a mi familia, que son mis hijos, sino también a mi mamita, a mi hermano, siempre nos hemos apoyado mutuamente y es algo que no va a cambiar”, afirmó.

La comunicadora concluyó su participación con un llamado a dejar atrás el episodio y a continuar con su vida profesional, sin exponer más asuntos vinculados a su expareja ni a la vida íntima de su familia. “Si estoy hoy día en el programa es porque yo tengo que seguir trabajando y la vida continúa, ¿no?”, sentenció, reafirmando su decisión de priorizar el bienestar personal y familiar pese a la presión mediática.