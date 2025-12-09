Laura Spoya responde con elegancia a Brian Rullan y prioriza la paz familiar tras su separación: “estoy ocupada y feliz”

La modelo peruana optó por la serenidad ante los comentarios de su ex esposo, dejando claro que su principal preocupación es el bienestar de sus hijos y evitar cualquier enfrentamiento público innecesario (Willax TV)

La relación entre Laura Spoya y Brian Rullán volvió a quedar expuesta después de que se difundieran nuevas conversaciones vinculadas al final de su matrimonio. El intercambio mostró el malestar del empresario por la participación de su exesposa en un pódcast que comparte con colegas del medio digital.

A esto se sumó la reciente declaración del mexicano, quien aseguró que jamás rompió la confianza dentro de la pareja.

La reacción de la modelo llamó la atención porque mantuvo una postura calmada pese a la presión mediática, además de explicar que se encontraba recuperándose de un problema médico que la mantuvo alejada de sus actividades habituales. Sus declaraciones volvieron a colocar el tema en la conversación pública.

Mensajes filtrados reabrieron la disputa

Las conversaciones difundidas evidenciaron roces previos entre Laura Spoya y Brian Rullán, quienes quedaron nuevamente expuestos después de que los mensajes privados se hicieran públicos. (Willax TV)

La divulgación de material privado impulsó una nueva oleada de comentarios en torno al vínculo que alguna vez unió a la modelo peruana y al empresario mexicano. En el contenido mostrado se observó el malestar de él por la presencia de Spoya en un espacio digital que comparte con dos conductores del mismo canal.

Su molestia quedó reflejada en un mensaje dirigido a un tercero, en el que expresó que la interacción que ella mantenía dentro del programa le habría generado incomodidad. Comentó que la comunicación entre ambos se debilitó desde que la exMiss Perú ingresó al proyecto y recordó un episodio que lo afectó cuando ella asistió a un concierto acompañada de uno de los integrantes del pódcast. La filtración amplificó la tensión que ya experimentaban.

El empresario insistió en que existieron razones no expuestas que explican la ruptura, según las conversaciones difundidas por ‘Amor y fuego’. Esa afirmación abrió espacio para nuevas especulaciones en plataformas digitales y reforzó la sensación de distanciamiento definitivo entre ambos. El cruce de mensajes expuso la distancia emocional y las discrepancias que arrastraban desde meses atrás, lo que impulsó nuevos comentarios sobre el desenlace de su matrimonio.

La respuesta pública de Spoya<b> </b>

La modelo optó por un mensaje breve y cargado de ironía ante la declaración de fidelidad de Brian Rullán, al tiempo que recalcó su decisión de evitar confrontaciones públicas. (Willax TV)

En medio del revuelo, la reacción de la modelo destacó por su tono sereno. Consultada sobre las palabras de su exesposo, Spoya señaló que prefería evitar calificativos o expresiones negativas hacia él. Explicó que esa postura se debía a que comparten la responsabilidad de criar a dos niños pequeños y aseguró que, por esa razón, se mantendría en una línea respetuosa. “Jamás hablaré mal de él. De mi parte nunca van a decir algo negativo porque es el papá de mis hijos. Tengo hijos chiquitos. Siempre se va a mantener la cordialidad. Ya la pasé mal. Son procesos y espero que lleguen a buen puerto”, afirmó.

La tensión aumentó cuando se difundió la frase del empresario en la que sostenía que jamás había cometido una falta a la confianza dentro del matrimonio. Ante ello, la exMiss Perú eligió una réplica breve y cargada de ironía: “Lo felicitamos”.

Esa frase se expandió rápidamente en redes sociales, donde fue interpretada como una respuesta que buscaba contener el tema sin ampliar la polémica. La forma en que lo expresó contrastó con el tono más confrontacional que mostraban las conversaciones divulgadas.

El estado de salud de Spoya<b> </b>

Un problema de salud relacionado con un procedimiento estético afectó a Laura Spoya en plena polémica, hecho que la mantuvo fuera del pódcast y atrajo preocupación pública. (Willax TV)

Mientras continuaba la tormenta mediática, la modelo reveló que enfrentaba complicaciones producto de un procedimiento estético que la obligó a alejarse de su participación habitual en el pódcast que conduce.

Relató que la recuperación se vio afectada por una herida que no cerraba y que esto provocó un cuadro de dolor intenso acompañado de fiebre y escalofríos. “Estuve re mal porque la bendita herida que tengo no cierra. Ya se volvió superpeligroso. He amanecido con fiebre y escalofríos”, comunicó.

Su situación generó preocupación entre sus seguidores porque coincidió con el periodo de mayor exposición pública de la controversia. La ausencia de Spoya en ‘La Manada’ fue explicada por estas molestias médicas que la obligaron a frenar temporalmente su actividad frente a cámaras.