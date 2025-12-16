Laura Spoya revela motivos del registro de “La Manada”: “No iba a dejar que el pelado siniestro se quede con el nombre”

La conductora aclaró en pleno programa digital los motivos detrás de la polémica decisión, asegurando que buscó proteger la identidad del grupo tras experiencias pasadas que pusieron en riesgo otros proyectos (La Manada)

En el set de de ‘La Manada’, la tensión se hizo palpable cuando los compañeros de Laura Spoya manifestaron su sorpresa al conocerse que la marca de “La Manada” había sido inscrita en el registro de propiedad intelectual a nombre de la exmiss Perú y del empresario José Zafra.

Las interrogantes no se hicieron esperar y el ambiente transitorio de camaradería se vio alterado por una serie de reclamaciones y bromas cruzadas que hundieron al equipo en una charla franca sobre confianza y gestión de la marca.

Al descubrirse los titulares de la marca, Spoya tomó la palabra. Visiblemente incómoda, pero firme en su postura, pidió respeto hacia sus decisiones y aclaró el motivo que la llevó a actuar con rapidez: “A mí me molesta la falta de credibilidad y confianza hacia mí”, expresó al dirigirse a sus compañeros y seguidores, que atentos seguían la transmisión en vivo.

Antecedentes de una decisión inesperada

El recuerdo de haber quedado sin un proyecto propio llevó a Laura Spoya a priorizar el registro legal de La Manada, una medida que buscó blindar la identidad del programa desde su origen. (YouTube)

La explicación de Laura Spoya no tardó en abordar el pasado reciente de su grupo de trabajo. Según narró, la experiencia previa con otro podcast, cuyo nombre quedó en manos de un excolaborador apodado “el pelado siniestro”, la llevó a anticiparse para evitar una situación similar.

En aquel entonces, la denominación “Good time” fue inscrita por José Luis Rodríguez sin el consentimiento de todos los integrantes, dejando a la conductora y a su equipo en una posición desfavorable ante la pérdida del proyecto.

Esta situación motivó que, apenas surgiera la idea de un nuevo programa, Spoya tomara la iniciativa de proteger el nombre de La Manada a través de un registro formal. Buscó apoyo logístico en José Zafra, empresario vinculado al rubro del entretenimiento, para completar el proceso ante las autoridades correspondientes. “No iba a dejar que nuevamente alguien como el pelado siniestro me arrebatara la identidad del grupo”, enfatizó la conductora.

José Zafra y el trámite de registro

La inscripción conjunta de La Manada con José Zafra generó especulaciones inmediatas, obligando a Laura Spoya a explicar por qué recurrió a él para concretar el proceso administrativo. (YouTube)

La participación de José Zafra, conocido por organizar eventos como “Cochinola” y figura constante en el ecosistema de fiestas limeñas, añadió otra variable al debate. El hecho de que el trámite de inscripción de la marca se haya realizado a nombre de ambos generó murmullos y comentarios, sobre todo por las imágenes difundidas anteriormente que alimentaron rumores sobre la relación entre la presentadora y el empresario.

Durante la transmisión, Abner Robles, productor con amplia trayectoria en televisión, planteó públicamente las dudas que parecían compartidas por otros integrantes del equipo: “Yo te dije que lo patentes porque eras la única que tenía tiempo para hacerlo, pero ¿cómo es que ahora está a nombre tuyo y de Zafra?”, expresó con gesto de desconcierto.

En medio de la tensión, Mario Irivarren y Gerardo Pe teatralizaron su protesta levantándose de sus asientos, dejando a Spoya frente a las cámaras para reforzar en tono sarcástico: “Bienvenidos a La Manada, este es un espacio donde soy la única dueña y patrona del nombre, del registro y de todo el proyecto”. La frase, que resonó en las redes sociales, funcionó como respuesta contundente a las especulaciones sobre la propiedad del formato.

Dinámica en el equipo tras el registro

Tras la revelación, el equipo buscó bajar la tensión y aclarar que no existen conflictos internos, pese al impacto que tuvo el tema del registro en pleno programa en vivo. (YouTube)

A pesar de la controversia que suscitó el anuncio, los integrantes del equipo buscaron dejar en claro que la relación interna permanece intacta. Gerardo Pe restó importancia a las interpretaciones del público sobre posibles disputas, diciendo: “¿A estas alturas de verdad se están creyendo todo?”, y Mario Irivarren afirmó que todos estaban al tanto del proceso y confiaban en el criterio de Spoya.

El episodio marcó un quiebre en el tono habitual del podcast, pero sirvió para evidenciar el valor que los conductores otorgan a la protección de la identidad y el trabajo colectivo, así como a la previsión ante posibles inconvenientes legales.

Actos como el registro del nombre ante Indecopi representan, según las palabras de la propia Laura Spoya, una medida indispensable después de atravesar circunstancias en las que la falta de previsión les jugó en contra. Tras el revuelo generado, la figura de la conductora emergió como la responsable final de la gestión administrativa de la marca y del destino legal del espacio que lidera.

En toda la jornada, la acción concreta fue la inscripción de “La Manada” ante las autoridades, figura que desde entonces responde al nombre de Laura Spoya y José Zafra como responsables legales. Con esto, la presentadora busca disipar fantasmas del pasado y blindar un proyecto de entretenimiento que hoy goza de gran notoriedad en el entorno digital.